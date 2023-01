'Krievi viņu ļaunprātīgi izmantoja' – Džokovičs par tēva līksmošanu ar Putina atbalstītājiem

Slavenā serbu tenisista Novāka Džokoviča tēvs Srdžans trešdien neesot zinājis, ka pēc dēla uzvaras Austrālijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā līksmo kopā ar Krievijas diktatora Vladimira Putina atbalstītājiem, piektdien skaidroja pats sportists.

Ceturtdien publiskotā video Džokoviča tēvs redzams kopā ar Krievijas atbalstītājiem, kas bija tērpušies karu atbalstošā "Z" burta simbolikā un vicinājuši Krievijas karogu ar Putinu uz tā.

Major scandal at Australian Open. Open Putin praising in the stands. Russian flags, “Donetsk People’s Republic flags, pictures of Putin and Z symbols. When guards were called, threats of violence… pic.twitter.com/6QxIQH2CNP — Visegrád 24 (@visegrad24) January 26, 2023

Video izsauca plašu rezonansi, un piektdien par tēva rīcību taisnojās Novāks Džokovičs, kurš "Australian Open" pusfinālā pieveica amerikāni Tomiju Polu. Srdžans, lai izvairītos no ažiotāžas, šo maču raudzījies no viesnīcas numuriņa, turklāt plāno to darīt arī svētdien, kad viņa dēls finālā cīnīsies pret grieķi Stefanu Cicipu.

"Manam tēvam nebija nodoma atbalstīt jebkāda veida kara iniciatīvu," teica Džokovičs, kurš norādīja, ka nespēj būt dusmīgs uz savu tēvu. "Notikušais ir nepareiza interpretācija."

Tenisists akcentēja, ka pēc ceturtdaļfināla uzvaras viņa tēvs pie arēnas gājis cauri līdzjutēju pūlim, un krievi viņu ļaunprātīgi izmantojuši.

"Tur bija daudz Serbijas karogu. Mans tēvs domāja, ka viņš fotogrāfējas ar kādu no Serbijas. Tas arī viss. Pēc tam tēvs turpināja ceļu," uzsvēra Novāks.

Tiesa, video liek noprast, ka Srdžans Džokovičs serbu valodā saka "Ilgu mūžu krieviem".

Raidorganizācija BBC tikmēr raksta - Srdžans domājis, ka vienkārši fotogrāfējies ar dēla faniem.

"Biju ārpus arēnas kopā ar Novāka līdzjutējiem. Tā jau esmu darījis pēc daudziem viņa mačiem, lai svinētu uzvaras un fotogrāfētos," pauda tenisiste tēvs. "Man nebija nodoma būt šādā situācijā. Mana ģimene ir piedzīvojusi kara šausmas, un vēlos tikai un vienīgi mieru."