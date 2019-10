Kvitova kļūst par sesto tenisisti, kura kvalificējas WTA sezonas finālturnīram

Čehijas tenisiste un divkārtējā Vimbldonas čempione Petra Kvitova kļuvusi par sesto sportisti, kura kvalificējusies prestižākajam sezonas noslēguma turnīram WTA "Finals", vēstī sacensību organizatori.

"Esmu ļoti priecīga, ka man izdevās kvalificēties WTA "Finals" turnīram. Pēc veiksmīgā gada sākumā Austrālijā priecājos, ka spēju iekļūt labāko astotniekā jau septīto reizi," teica Kvitova.

Čehijas tenisiste sezonu iesāka ar uzvaru Sidnejas "Premier" turnīrā, bet neilgi pēc tam viņa aizkļuva līdz Austrālijas atklātā čempionāta finālam, kurā gan piedzīvoja zaudējumu. Tāpat Kvitova sezonas turpinājumā uzvarēja Štutgartes "Premier" turnīrā.

WTA "Finals" turnīrā iepriekš jau bija iekļuvusi "French Open" čempione Ešlija Bārtija no Austrālijas, čehiete Karolina Plīškova, rumāniete Simona Halepa, izcilu sezonu aizvadījusī Bjanka Andresku no Kanādas un bijusī pasaules pirmā rakete Naomi Osaka no Japānas, kura pagājušajā nedēļā triumfēja Pekinas "Premier" turnīrā.

Kvitova sezonas svarīgākajā turnīrā triumfējusi divas reizes - 2011. un 2015.gadā. Tikmēr pērn par uzvarētāju tika kronēta ukrainiete Jeļina Svitoļina.

2017.gadā turnīrā iekļuva arī Aļona Ostapenko, kura togad triumfēja Francijas atklātajā čempionātā. Pirms Ostapenko šajā turnīrā no Latvijas sportistēm piedalījusies bija arī Larisa Neilande, pēdējo reizi sacensībās spēlējot pirms 20 gadiem.

WTA "Finals" turnīra balvu fonds ir 14 miljoni ASV dolāri (nepilni 12,8 miljoni eiro). Turnīrs norisināsies no 27.oktobra līdz 3.novembrim.