Mūžībā devies tenisa skolu revolucionārs Niks Boletjēri

91 gada vecumā mūžībā devies izcilais tenisa treneris, tenisa skolu revolucionārs un viens no mūsdienu tenisa pamatlicējiem Niks Boletjēri.

Izcilās tenisa karjeras laikā Boletjēri izaudzinājis desmit pasaules ranga līderus, tādus kā Andrē Agasi, Mariju Šarapovu, Serēnu un Venusu Viljamsas, Borisu Bekeru, Džimu Kurjē un Moniku Selešu, kā arī vairākus citus izcilus tenisistus daudzu gadu desmitu garumā.

Nikolass Džeimss Boletjēri pēc koledžas absolvēšanas devās dienēt ASV gaisa spēkos un pēc atvaļināšanās 1957. gadā uzsāka mācības Maiami universitātē, kur vēlējās kļūt par juristu. Paralēli mācībām, Boletjēri piedāvāja studentiem tenisa apmācības, lai gan pats nekad nav spēlējis tenisu augstākajā līmenī. Augstskolas laikā viens no pirmajiem viņa audzēkņiem Braiens Gotfrīds aizvadīja vēlāk lielisku tenisista karjeru.

Nomācījies universitātē tikai vienu gadu, Boletjēri pievērsās tenisa trenera arodam, vasarā strādājot Ņujorkā, bet ziemas periodos Puertoriko. 1978. gadā Boletjēri pilnībā atgriezās ASV, Floridā, kur vēlāk izveidoja savu leģendāro tenisa akadēmiju. Augstskolā uzsākot tenisa apmācības, Boletjēri par darbu prasīja 1,50 ASV dolārus par pusstundu, bet 2014. gadā viena stunda pie izcilā tenisa trenera maksāja jau 900 ASV dolārus.

2014. gadā Boletjēri uzņemts Tenisa slavas zālē, kur pirms tam uzņemti tikai trīs treneri.

Our dear friend, Nick Bollettieri, graduated from us last night. He gave so many a chance to live their dream. He showed us all how life can be lived to the fullest…

One of the biggest influences in the game of tennis, Nick Bollettieri, has passed away at the age of 91. Our condolences go out to his family, friends and everyone he impacted. pic.twitter.com/jQMWhar9FR

Our sport lost one of its most passionate coaches & advocates. Nick was always positive & was able to get the best out of everyone fortunate enough to work w/him.

Our thoughts & prayers go out to his family & team at the Academy.

May he rest in peace. https://t.co/svkmaNXdBd