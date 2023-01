Nadalam un Ožjē-Aljasimam smagas uzvaras 'Australian Open' pirmajā kārtā; Švjontekai panākums divos setos

Austrālijas atklātā čempionāta vienspēļu pirmo kārtu ar lielām grūtībām pirmdien, 16. janvārī, pārvarēja spānis Rafaels Nadals un kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turnīra galvenais favorīts Nadals trīs stundu un 41 minūtes ilgā cīņā ar 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 pieveica 21 gadu veco Džeku Dreiperu no Lielbritānijas.

Pirmajā setā Nadals tikai 12. geimā lauza pretinieka servi, uzvarot ar 6-4, bet Dreiperam pirmajā setā tā arī neizdevās tikt pie breika iespējas. Otrajā setā savukārt Nadals netika ne pie vienas breikbumbas, bet DReipers divas reizes lauza pretinieka servi, uzvarot setu ar 6-2 un panākot līdzsvaru mačā.

Izšķirošs bija trešais sets, kas risinājās 66 minūtes. Nadals izvirzījās vadībā ar 4-1, bet Dreipers atspēlējās un panāca 4-4. Nākamajā geimā Nadals nosargāja savu servi, bet pēc tam lauza pretinieka servi un uzvarēja setu ar 6-4. Pēdējā setā jau pirmajā geimā Dreipers lauza Nadala saervi, bet pieredzējušais spānis atbildēja ar sešiem uzvarētiem geimiem pēc kārtas, triumfējot visā mačā četros setos.

Savukārt Ožjē-Aljasims, kurš izlikts ar sesto numuru, trīs stundu un 59 minūšu smagā cīņā ar 1-6, 7-6 (7:4), 7-6 (7:3), 6-3 pieveica citu Kanādas tenisistu Vaseku Pospišilu.

Vēl pirmo kārtu pamatturnīra pirmajā spēļu dienā pārvarēja grieķis Stefans Cicips (trešais numurs), Daniils Medvedevs (septītais numurs), polis Huberts Hurkačs (10. numurs), brits Kamerons Norijs (11. numurs), itālis Janiks Siners (15. numurs), amerikānis Frasiss Tiafo (16. numurs), Karens Hačanovs (18. numurs), Deniss Šapovalovs no Kanādas (20. numurs), argentīnietis Fransisko Čerundolo (28. numurs), Sebastians Korda no ASV (29. numurs), japānis Jošihito Nišioka (31. numurs) un Botičs van de Zandšulps no Nīderlandes (32. numurs).

No izsētajiem tenisistiem pirmo kārtu neizdevās pārvarēt horvātam Bornam Čoričam (21. numurs), kurš negaidīti pārliecinoši trīs setos ar 3-6, 3-6, 3-6 piekāpās čeham Jirži Lehečkam, un itālim Lorenco Museti (17. numurs), kurš gandrīz četru stundu ilgā cīņā ar 4-6, 1-6, 7-6 (7:0), 6-2, 6-7 (4:10) zaudēja Loidam Harisam no DĀR.

Sieviešu vienspēlēs ar uzvaru "Australian Open" sāka pasaules ranga līdere poliete Iga Švjonteka, bet divu turnīra bijušo čempionu cīņā uzvaru svinēja Viktorija Azarenka.

Švjonteka ar 6-4, 7-5 pieveica vācieti Jūli Nīmeieri (WTA 69.).

Pirmajā setā svaru kausus savā labā Švjonteka noslieca tikai desmitajā geimā, kas tika uzvarēts, servējot pretiniecei.

Savukārt otrā seta sākumā poliete pati zaudēja savas serves geimu un vēlāk bija spiesta atspēlēties no 3-5.

Otrajā kārtā viņa tiksies ar kolumbieti Kamilu Osorio (WTA 84.), kura ar 6-4, 6-1 pieveica ungārieti Pannu Udvardi (89.).

Neitrālā sportiste Viktorija Azarenka (WTA 24.) pirmdien divu bijušo Austrālijas čempioņu mačā ar 6-4, 7-6 (7:3) pārspēja amerikānieti Sofiju Keninu (WTA 203.), kļūstot par vienīgo bijušo Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāju, kas vēl var uzvarēt šogad.

Azarenka Melburnā izcīnīja 2012. un 2013.gadā, bet Kenina uzvarēja 2020.gadā.

Tā kā 2022.gada čempione mājiniece Ešlija Bārtija un amerikāniete Serēna Viljamsa ir paziņojušas par karjeras beigšanu, bet 2019. un 2021.gada sacensību uzvarētāja japāniete Naomi Osaka grūtniecības dēļ sacensībās nepiedalās, Kenina un Azarenka bija palikušas vienīgās uzvarētājas sieviešu vienspēlē.

Taču Kenina pēc sava vienīgā triumfa "Grand Slam" turnīrā ir saskārusies ar daudziem savainojumiem, un kopš 2020.gada, kad viņa "Roland Garros" pieveica tā brīža pasaules ranga 11.numuru čehieti Petru Kvitovu, amerikāniete vairs nav spējusi uzvarēt kādu no pasaules ranga labāko divdesmitpiecinieka.

Otrajā kārtā Azarenka tiksies ar argentīnieti Nadju Podorosku (191.), kura ar 6-0, 6-3 pārspēja Francijas tenisisti Žanžanu Leoliju (109.).

Pēc uzvaras divos setos nākamajā kārtā iekļuva pasaules ranga trešā rakete amerikāniete Džesika Pegula, viņas tautiete Korija Gofa (WTA 7.), grieķiete Marija Sakari (WTA 6.), čehiete Petra Kvitova (WTA 15.) un 2021.gada "US Open" uzvarētāja britu tenisiste Emma Radukanu.

Grūtāk ar iekļūšanu otrajā kārtā veicās amerikānietei Medisonai Kīsai (WTA 13.), kura 6-4, 3-6, 6-2 pārspēja neitrālo tenisisti Annu Blinkovu (WTA 60.).

Pirmajā setā, kurā sportistes uzvarēja septiņos geimos, servējot pretiniecei, sākumā ar 4-1 vadībā izvirzījās Blinkova.

Otrajā setā četrreiz tika uzvarēts, servējot pretiniecei, tai skaitā trijos pēdējos geimos, bet trešajā setā, ko ar servi sāka Blinkova, pirmajos piecos geimos uzvarēja servi atvairošā tenisiste.

Pēdējā geimā Kīsa atspēlēja divas pēc kārtas breikbumbas un, uzvarot četrās izspēlēs pēc kārtas, ar pirmo mačbumbu svinēja uzvaru.

Otrajā kārtā Kīsa tiksies ar ķīnieti Sjiņjuju Vanu (79.), kura ar 7-6 (7:2), 6-4 pieveica mājinieci Stormu Hanteri (WTA 239.).

Jau ziņots, ka Latvijas pirmā rakete Jeļena Ostapenko (WTA 17.) pirmdien sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta otro kārtu, ar 6-4, 6-2 pieveicot ukrainieti Dajanu Jastremsku (WTA 101.).

Otrajā kārtā Ostapenko tiksies ar ungārieti Annu Bondaru (WTA 81.), kura pirmajā kārtā ar 6-2, 2-6, 6-3 pārspēja Anu Bogdanu (WTA 63.) no Rumānijas.