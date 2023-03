'Neturpinātu karjeru, ja nebūtu kreile.' Latvijas otrā labākā tenisiste un viņas priekšrocība

Profesionālajā tenisa tūrē tikai kādi 15 procenti spēlētāju ir kreiļi, un Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja ir viena no viņiem. 20 gadus vecā sportiste to uztver kā ievērojamu priekšrocību, un to apliecina arī viņas straujais kāpums Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) rangā. Palīdzēja arī gadu ilgais pārtraukums tenisa karjerā.

Darja un viņas dvīņumāsa Marija jau 13 gadu vecumā bez vecākiem devās uz Poliju, lai gadu slīpētu savas tenisa prasmes. Ģimene saprata, ka Latvijā izsisties tenisā būs grūtāk. "Šis gads man ļoti palīdzēja, jo mēs pieaugām. Dzīvot mājās būtu vienkāršāk, jo nebūtu jārisina dažādas sadzīviskas problēmas. Protams, pie mums ik pa laikam atbrauca arī vecāki," sarunā ar portālu "Delfi" atceras Darja Semeņistaja.

Turpinājumā viņa pie dažādiem treneriem trenējās Slovēnijā un Zviedrijā, bet tur neuzturējās pārāk ilgi. Tad pienāca arī Covid-19 laiks, kas ietekmēja visu pasauli. Arī jauno tenisisti. Viņa uz gadu nobāzējās Dubaijā, kur neko daudz sporta jomā nedarīja