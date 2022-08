Nevakcinētais Džokovičs oficiāli apstiprina 'US Open' izlaišanu

Lai gan slavenais serbu tenisists Novāks Džokovičs cerēja uz atvieglotiem noteikumiem iekļūšanai ASV, šonedēļ publiskotās atjauninātās Covid-19 ierobežojošās prasības liedz izcilajam tenisistam iebraukšanu valstī un dalību ASV atklātajā čempionātā. Tenisists vēlāk ceturtdien arī oficiāli apstiprināja, ka turnīrā nepiedalīsies.

Covid-19 epidēmijas sākumā Džokovičs bija vakcīnu pretinieks, kādēļ viņam šogad, piemēram, radās lielas problēmas ar iebraukšanu Austrālijā. Serbs nevarēja doties uz "US Open" sagatavošanās turnīriem, bet cerēja, ka ASV iestādes paziņos atvieglotus ceļošanas ierobežojumus un viņš spēs tikt uz "US Open". Tomēr jaunie atvieglojumi liegs serbam iebraukt ASV, ja viņš izvēlēsies joprojām nevakcinēties.

"ASV nepilsoņi, imigranti un visi, kas nav ASV pilsoņi: pirms iekāpšanas lidmašīnas reisā uz ASV jums ir jāuzrāda pierādījumi tam, ka esat pilnībā vakcinējušies pret Covid-19. Piemērojami tikai ļoti reti izņēmuma gadījumi," paziņojušas atbildīgās ASV iestādes.

Vēlāk ceturtdien savu nepiedalīšanos ASV atklātajā čempionātā apstiprināja arī Džokovičs.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼