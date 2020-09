Osaka pārliecinoši uzvar Baltijas pirmo raketi Kontaveitu un sasniedz 'US Open' ceturtdaļfinālu

Japānas vadošā tenisiste Naomi Osaka svētdien "US Open" astotdaļfinālā pārliecinoši uzvarēja Igaunijas un arī Baltijas pirmo numuru Aneti Kontaveitu, sasniedzot turnīra ceturtdaļfinālu.

Ranga devītais un turnīra ceturtais numurs Osaka ar 6-3, 6-4 uzvarēja Kontaveitu (WTA 21.), kurai bija piešķirts 14.numurs.

2018.gada "US Open" čempione kortā pavadīja vien stundu un 12 minūtes. Kontaveita gan demonstrēja atzīstamu sniegumu, jo Osaka spēli varēja noslēgt jau ar iepriekš neizmantotām piecām mačbumbām.

Ceturtdaļfinālā Osaka tiksies ar amerikānieti Šelbiju Rodžersu (WTA 93.), kura ar 7-6 (7:5), 3-6, 7-6 (8:6) negaidīti uzvarēja turnīra sesto numuru Petru Kvitovu no Čehijas (WTA 12.).

Tāpat nākamajā kārtā nespēlēs vāciete Angelika Kerbere (WTA 23.). At 17.numuru izliktā Kerbere ar 1-6, 4-6 zaudēja Dženiferai Breidijai no ASV (WTA 41.), kurai "US Open" piešķirts 28.numurs.

Breidija ceturtdaļfinālā tiksies ar Jūliju Putincevu no Kazahstānas (WTA 35.), kurai piešķirts 23.numurs. Viņa ar 6-3, 2-6, 6-4 uzvarēja Petru Martiču no Horvātijas (WTA 15.), kura bija izlikta ar astoto numuru.

Vīriešu vienspēļu turnīrā Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs(ATP 7.), kuram turnīrā piešķirts piektais numurs, ar 6-2, 6-2, 6-1 uzvarēja spāni Alehandro Davidoviču-Fokinu (ATP 99.), iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Vācietim sasniedza karjeras ceturto "Grand Slam" ceturtdaļfinālu, bet "US Open" tik tālu viņš iepriekš nebija ticis.

"Turnīrā būs jauns "Grand Slam" čempions," pēc Novaka Džokoviča diskvalifikācijas un uzvarēta mača teica Zverevs. "Domāju, ka tas būs viens no jaunākajiem "Grand Slam" čempioniem, ja Dominiku Tīmu var pieskaitīt pie jaunajiem."

"Domāju, ka turnīrs tikai tagad sāk kļūt interesants, jo zini, kurš tabulā atrodas kurā vietā un saproti, ar kuru spēlētāju vari vai nevari spēlēt."

Zverevam, uzvarot ceturtdaļfinālā, pusfinālā, visticamāk, būtu bijis jātiekas ar Džokoviču, taču viņš svētdien pirmā seta galotnē ar bumbiņu iesita par līnijtiesneses kaklu, kā rezultātā tika diskvalificēts.

Ceturtdaļfinālā Zverevs tiksies ar Bornu Čoriču no Horvātijas (ATP 32.), kuram piešķirts 27.numurs. Viņš ar 7-5, 6-1, 6-3 uzvarēja austrālieti Džordanu Tompsonu (ATP 63.).

Tikmēr turnīra 12.numurs Denis Šapovalovs no Kanādas (ATP 17.) ar 6-7 (0:7), 6-3, 6-4, 6-3 uzvarēja beļģi Dāvidu Gofēnu (ATP 10.), kurš bija izlikts ar septīto numuru.

Šapovalovs svētdien kļuva par pirmo kanādieti, kuram atklātajā ērā izdevies sasniegt "US Open" ceturtdaļfinālu.

Kanādietis ceturtdaļfinālā tiksies ar spāni Pavlo Karenjo-Bustu (ATP 27.), kuram piešķirts 20.numurs.

Tieši viņš astotdaļfinālā tikās ar Džokoviču.

Karenjo-Bustam "US Open" ir veiksmīgākais no "Grand Slam" turnīriem, jo 2017.gadā viņš Ņujorkā sasniedza pusfinālu.