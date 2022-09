Ostapenko ar pārliecinošāko maču Seulā sasniedz pusfinālu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko piektdien Seulas "WTA 250" sērijas turnīrā sasniedza pusfinālu.

Turnīra galvenā favorīte un WTA rangā 19. vietā esošā Ostapenko ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-2, 6-1 pārspēja Viktoriju Himenesu Kasincevu (WTA 186.) no Andoras.

Iepriekšējās divās spēlēs Ostapenko izcīnīja smagas uzvaras trīs setu cīņās, tomēr trešajā mačā šajā turnīrā tenisiste no Latvijas darbojās pārliecinošāk. Abos setos viņa gan zaudēja pa serves geimam, tomēr spēja demonstrēt pietiekami augstvērtīgu sniegumu, lai gūtu pārliecinošu uzvaru.

Ostapenko Seulas turnīra pusfinālā tiksies ar Emmu Radukanu (WTA 77.), kura ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-2, 6-2 stundas un 15 minūšu laikā uzvarēja Polijas tenisisti Magdu Lineti (WTA 51.).

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 6-2, 6-1. Ostapenko uzvar maču. Ostapenko tomēr pamanījās savu uzdevumu sarežģīt, un, servējot par uzvaru mačā viņa nonāca iedzinējos ar 0:30. Divas labas serves ļāva rezultātu geimā ātri izlīdzināt, tad Himenesa Kasinceva vēlreiz netika galā ar serves uzņemšanu. Ostapenko ieguva pirmo mačbumbu, bet to nerealizēja - pretiniece sodīja par vāju otro servi. Abas tenisistes nākamajā izspēlē izdarīja sitienus asā leņķī, bet tad Ostapenko izmantoja brīvo laukuma pusi. Pēc serves viņa devās pie tīkla un panāca, ka pretiniece noslēdzošo sitienu netrāpa.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 6-2, 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Abām tenisistēm patīk izdarīt spēcīgus sitienus, taču Ostapenko priekšrocība šajā mačā ir pieredze. Rīdziniece garā izspēlē izlīdzināja rezultātu 30:30, tad tika galā ar pretinieces servi, bet noslēgumā no kreisās gar sāna līniju guva punktu, uzņemot servi.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 6-2, 4-1.Serves geimā Ostapenko darbojās droši un salīdzinoši viegli panāca 40:15. Himenesa Kasinceva ar teicamiem uzbrukumiem un "tīri" gūtiem punktiem rezultātu izlīdzināja. Ostapenko saglabāja mieru un izdarīja uzbrukumus no labās laukuma stūrī, panākot pretinieces kļūdu. Noslēgumā viņai nostrādāja serve.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 6-2, 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko ātri atguva breika pārsvaru. Vispirms viņa nenoturēta 30:0 pārsvaru, taču pamanījās tikt pie breika iespējas. Geimu viņa noslēdza ar perfektu uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju pašā laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 6-2, 2-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu serves geima ievadā, brīdi pēc tam viņa ar sitienu no labās bumbiņu pārsita pāri laukumam. Tad pēc labas serves viņa devās tuvāk tīklam un guva punktu, savukārt nākamajā izspēlē Ostapenko lika pretiniecei strādāt aizsardzībā, līdz viņai neizdevās bumbiņu dabūt pāri savai laukuma pusei. Pēc vēl vienas dubultkļūdas Ostapenko pukojās, taču ar nākamo servi izdevās atspēlēt pretinieces breika iespēju. Himenesa Kasinceva ar teicamu uzbrukumu serves uzņemšanā ieguva vēl vienu breikbumbu, bet Ostapenko ar pārliecinoši nokontrolētu izspēli rezultātu izlīdzināja. Himenesa servi uzņēma dziļi Ostapenko laukuma pusē, un tika pie trešās breikbumbas. Ostapenko no labās sita ārpus laukuma un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 6-2, 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Saraustītā geimā Ostapenko ar serves uzņemšanu panāca pretinieces kļūdu un ieguva breika iespēju. Vēlreiz viņa nospēlēja pacietīgi, izdarīja uzbrukuma sitienus, līdz Himenesa vairs nespēja noturēt bumbiņu spēlē.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 6-2, 1-0Ostapenko veiksmīgas epizodes mijās ar kļūdām, un viņa nespēja noslēgt serves geimu pie 40:30. Viņa netrāpīja laukumā, rezultātam kļūstot "vienādi". Himenesa nākamajā izspēlē no labās sita tīklā, savukārt Ostapenko brīdi pēc tam pieļāva dubultkļūdu. Rīdziniece izvairījās no lielākas drāmas un nākamajās epizodēs guva punktus un noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 6-2. Ostapenko uzvar 1. setu. Spēle gaita bija parocīga Ostapenko, un viņa ātri ieguva trīskāršo breikbumbu. Himenesa Kasinceva ar "eisu" punktu atspēlēja. Teicams uzbrukums no kreisās pa diagonāli Ostapenko ļāva noslēgt drošāko setu šajā turnīrā.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 5-2Ostapenko vēlreiz droši uzvarēja serves geimu. Himenesa Kasinceva joprojām nevairījās no garām izspēlēm, taču šoreiz rezultātu tas nedeva. Vienīgo punktu viņa guva ar uzbrukumu otrās serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Himenesai izdevās labs sitiens no labās, noķerot Ostapenko uz pretkustību. Latvijas tenisiste pēcāk sita pāri laukumam, savukārt tam sekoja pretinieces dubultkļūda. Nākamās divas interesantās izspēles noslēdzās ar Himenesas sitieniem ārpus laukuma, taču viņa breikbumbu atspēlēja ar "eisu". Ostapenko sita tīklā, tomēr viņa turpināja cīņu par vēl vienu breiku ar teicamu trāpījumu laukuma stūrī, sitot no labās. Tenisistes turpināja garas izspēles, un rīdziniecei talkā nāca veiksme, kad viņas sistā bumbiņa trāpīja tīkla trosē un iekrita pretinieces laukumā. Himenesa Kasinceva pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 3-2Ostapenko zaudēja pirmo punktu, bet turpinājumā darbojās veiksmīgi un geimu noslēdza ar "eisu".

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko tika galā ar pretinieces servēm pirmajās izspēlēs un guva ātrus divus punktus, bet stabilitāte šajā turnīrā rīdziniecei trūka, un trešajā izspēlē viņa sita tīklā. Tad Himenesa Kasinceva netika galā ar Ostapenko uzbrukumu, sitot ārpus laukuma. Ostapenko izmantoja pirmo no divām breikbumbām, precīzi uzbrūkot pa diagonāli otrās serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 1-2Ostapenko atkal nespēja slēpt sašutumu, un viņa nebija priecīga pēc savas dubultkļūda. Viņa ar ātru un jaudīgu sitienu kombināciju izlīdzināja rezultātu 30:30, bet tad viņai izdevās trāpīt pirmo servi, kas deva punktu. Vēl viena laba serve ļāva beidzot uzvarēt geimu.

"Man vispār nav spēka spēlēt," starp geimiem teica Ostapenko.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 0-2Himenesa Kasinceva neprecīzi sita un pieļāva dubultkļūdu, zaudējot divus punktus, taču tad Ostapenko sita tīklā. Andoras tenisiste uzvarēja ātru izspēli, sitot pa diagonāli, taču Ostapenko panāca breika iespēju. To viņa nerealizēja, kad ilgā izspēlē viņai neizdevās sitiens no kreisās.Himenesa vēlreiz pieļāva dubultkļūdu, bet Ostapenko arī otro breika iespēju nerealizēja, ātru uzbrukumu no kreisās netrāpot laukumā. Kļūdas no Latvijas tenisistes turpinājās, un viņa brīdi vēlāk sita tīklā. Andoras tenisiste nebaidījās no ilgām izspēlēm, un viņa vēl vienā garā izspēlē guva "tīru" punktu.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko maču sāka ar jaudīgiem uzbrukumiem no labās, kas deva divus punktus pēc kārtas. Trešajā izspēlē viņa pieļāva dubultkļūdu, brīdi pēc tam izspēlē "norāvās" sitiens no kreisās (30:30). Lai arī Ostapenko atkal trāpīja pirmo servi, ātrs uzbrukums bija "par garu", kas Himenesai deva breika iespēju. Salīdzinoši vienkāršu sitienu Ostapenko sita tīklā un zaudēja pirmo serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Viktorija Himenesa Kasinceva. Spēle sākusiesOstapenko maču sāk ar servēšanu

Šī mača uzvarētāja pusfinālā tiksies ar Emmu Radukanu (WTA 77.), kura ceturtdaļfinālā uzvarēja Polijas tenisisti Magdu Lineti (WTA 51.) - 6-2, 6-2.

Seulas turnīra galvenajai favorītei Jeļenai Ostapenko (WTA 19.) “uz papīra” Seulas turnīra pirmajām kārtām vajadzēja būt diezgan vieglām, bet abas pirmās spēles izvērtās par ļoti sīvām un emocionālām. Arī ceturtdaļfinālā Ostapenko ir pārliecinoša favorīte, un viņas pretiniece būs 186. vietā esošā Viktorija Himenesa Kasinceva, kura šobrīd ir 17 gadus veca.

Himenesa Kasinceva ir pirmā tenisiste no Andoras, kura sasniegusi WTA turnīra ceturtdaļfinālu.Līdz šim Ostapenko un Himenesa Kasinceva kortos nav tikušās.