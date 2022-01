Ostapenko 'Australian Open' pirmajā kārtā pārvar grūtības un izcīna uzvaru

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pirmdien, 17. janvārī, Melburnā "Australian Open" pirmās kārtas mačā ar rezultātu 6-7 (7:9), 6-4, 6-1 pārspēja Slovākijas pārstāvi Annu Karolīnu Šmīdlovu.

Ar 26. numuru izliktajai Ostapenko (WTA 28.) vajadzēja divas stundas un 15 minūtes, lai savā otrajā savstarpējā mačā pārspētu Šmīdlovu (WTA 90.). Līdz šim abos mačos Latvijas tenisiste pārspēju pretinieci no Slovākijas.

Otrajā kārtā Ostapenko tiksies ar amerikānieti Alisoni Rīski (WTA 57.). ASV tenisite pirmās kārtas mačā ar 6-2, 6-2 uzvarēja horvātieti Donnu Vekiču (WTA 69.).

Ostapenko spēles sākums izvērtās smagnējs, un viņa nonāca iedzinējos ar rezultātu 0-3, bet pēc tam viņa sajuta spēles ritmu un uzvarēja piecus geimus pēc kārtas. Ostapenko pie rezultāta 5-4 zaudēja serves geimu, un cīņa nonāca līdz taibreikam. Arī tajā Ostapenko bija iespējas noslēgt pirmo setu, taču viņai tas neizdevās. Šmīdlova sagaidīja savu iespēju un uzvarēja pirmo setu.

Otro setu Ostapenko iesāka pārliecinošāk, viņa lauza pretinieces servi un izvirzījās vadībā ar 4-1, tomēr Šmīdlovai izdevās atspēlēties un izlīdzināt rezultātu. Taču Latvijas tenisiste nepieļāva pretinieces izrāviena turpināšanos, viņa nosargāja savu servi, bet tad svarīgā brīdi "nobreikoja" slovākieti un uzvarēja otro setu.

Trešajā setā geimā izspēles ritēja punkts punktā, bet Ostapenko spēja veiksmīgāk nospēlēt galotnes. Viņa divreiz lauza pretinieces servi un izcīnīja sev vietu otrajā kārtā.

Spēles statistika

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 6-4, 6-1. Ostapenko uzvar maču!Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām, bet tad Ostapenko ar "eisu" ieguva pirmo mačbumbu. Šmīdlova atspēlēties nespēja, viņa, steidzot pēc bumbiņas, pieļāva kļūdu sitienā no kreisās, kas Ostapenko deva uzvaru mačā!

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 6-4, 5-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Šmīdlova pieļāva dubultkļūdu, bet Ostapenko divreiz neveiksmīgi sita no kreisās. Trešo reizi pēc kārtas bekhends nepievīla, un rīdziniece rezultātu izlīdzināja. Šmīdlovas kļūda sitienā no labās deva breikbumbu Ostapenko, taču to viņa neizmantoja, kad skrējienā izpildītais sitiens no labās atdūrās tīklā. Ostapenko geima turpinājumā neizmantoja vēl vienu vienu breika iespēju, taču pietrūka pavisam nedaudz, lai bumbiņa pārveltos pāri tīklam. Pēc tam Ostapenko perfekti uzbruka no labās otrās serves uzņemšanā, bet noslēgumā viņai vēl viens labs uzbrukums, uzņemot servi.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 6-4, 4-1Šmīdlova kļūdījās sitienā no labās, tad Ostapenko teicami nospēlēja saīsināto sitienu, tam sekoja slovākietes neveiksme serves uzņemšanā. Ostapenko vēlreiz labi ievadīja bumbiņu spēlē un "sausā" uzvarēja geimu.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 6-4, 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Abas tenisistes pamīšus guva punktus, līdz Ostapenko ar precīzi izpildītu uzbrukumu no labās noslēdza garu izspēli, panākot 40:30. Šmīdlova pieļāva dubultkļūdu un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 6-4, 2-1Cīņa punkts punktā turpinājās arī šajā geimā. Ostapenko no labās netrāpīja sitienu gar sāna līniju, un Šmīdlova ieguva breika iespēju, taču to rīdziniece viņai atņēma, trāpot bumbiņu brīvajā laukuma daļā. Latvijas tenisiste raidīja bumbiņu tīklā, dodot pretiniecei vēl vienu iespēju lauzt servi, tomēr viņa to nepieļāva, veiksmīgi ievadot bumbiņu spēlē. Ostapenko vēlreiz nespēja izvairīties no kļūdas, bet Šmīdlova vēlreiz neveiksmīgi uzņēma servi svarīgā momentā. Nākamajā izspēlē Ostapenko noturēja bumbiņu spēlē un panāca, ka Šmīdlova raida bumbiņu tīklā, bet tad laba serve rīdzinieces izpildījumā.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 6-4, 1-1Pēc četrām īsām izspēlēm rezultāts bija neizšķirts 30:30, tad Ostapenko no labās raidīja bumbiņu tīklā. Šmīdlova arī nespēja izvairīties no kļūdas un raidīja bumbiņu tīklā, turpinot sīvo spēkošanos šajā gaimā. Ostapenko pie breika iespēja netika, divreiz neveiksmīgi uzņemot servi. Šmīdlovas līdzjutēji tribīnēs arvien vairāk liek par sevi manīt.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 6-4, 1-0Šmīdlova līdzjutēju pavadīta pie rezultāta 30:30 sagaidīja Ostapenko neprecīzu sitienu, taču rīdziniece saglabāja vēsu prātu un breikbumbu atspēlēja. Tad Šmīdlovai neizdevās servju uzņemšana.

Otrā seta statistika

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 6-4. Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar 2. setu. Ostapenko izcēlās ar aktīvu kāju darbību, taču viņas "nogrieztais" un forhenda sitiens nedaudz izlidoja ārpus laukuma (0:30). Tad viņa panāca pretinieces sitienu tīklā, brīdi vēlāk Šmīdlova netika galā ar vēl vienu Ostapenko uzbrukumu (30:30). Ostapenko ar teicamu sitienu no kreisās gar sāna līniju panāca setbumbu, bet tad viņa sodīja pretinieci par vāju otro servi. Ar skaļu saucienu viņa atzīmē uzvaru otrajā setā.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 5-4Ostapenko aizvadīja diezgan drošu serves geimu, kur vienīgo punktu zaudēja pēc pašas pārāk spēcīga sitiena.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 4-4Šmīdlovai izdevās veiksmīgs sitiens no aizsardzības stājas, taču Ostapenko ar saviem agresīvajiem uzbrukumiem panāca pretinieces kļūdu nākamajā epizodē. Tenisiste no Rīgas pēc tam sita ārpus laukuma no labās, taču viņa reabilitējās otrās serves uzņemšanā, kad izdevās precīzi trāpīt gar sāna līniju (30:30). Šmīdlova devās pie tīkla, taču Ostapenko neizdevās trāpīt apvedošo sitienu. Īsā izspēlē Slovākijas tenisiste precīzi uzņēma bumbiņu un raidīja to brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 4-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Geima iesākums bija līdzīgs, bet tad Šmīdlova ieguva uzbrukuma iespēju un to izmantoja, spēcīgi sitot no labās. Tas viņai deva breikbumbu, kuru viņa realizēja, kad Ostapenko netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 4-2Ostapenko neizdevās pirmais uzbrukums, bet nākamajās izspēlēs viņa darbojās nosvērti un pacietīgi, divās izspēlēs pēc kārtas sagaidot iespēju gūt punktu. Šmīdlova nākamajā epizodē nomānīja Ostapenko un guva punktu brīvajā laukuma pusē, bet tad rīdziniece netrāpīja sitienu no kreisās. Ātrā izspēlē Šmīdlovai neprecīzs sitiens (40:40), tad Ostapenko sita tīklā. Ostapenko serves uzņemšanā sita tīklā, Šmīdlovai paglābjoties no nonākšanas vēl lielākos iedzinējos.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 4-1Pie rezultāta 30:30 Ostapenko no labās netrāpīja uzbrukumu laukuma stūrī, kas Šmīdlovai deva breika iespēju. To viņa neizmantoja, sitot ārpus laukuma no kreisās. Pēc labas serves Ostapenko devās tuvāk tīklam, kur jaudīgi gremdēja bumbiņu pretinieces laukumā, taču dubultkļūda atjaunoja rezultātu 40:40. Ostapenko izcēlās ar "eisu", bet tad viņai noķēra pretinieci uz pretkustību un nosargāja savu serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 3-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko izmantoja to, ka Šmīdlova bija pazaudēsi servēšanas ritmu. Viņa apņēmīgi un agresīvi spēlēja uzbrukumā, panākot rezultātu 40:0. Nākamajās divās izspēlēs viņas sitieni atdūrās tīklā, taču tad Šmīdlova pārsita pāri laukumam.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 2-1Arī šo serves geimu Ostapenko sāka ar dubultkļūdu, savukārt brīdi pēc tam viņas saīsinātais sitiens nesagādāja Šmīdlovai grūtības, un viņa panāca rezultātu 30:0. Ostapenko savu pirmo punktu guva ar uzbrukumu no kreisās, tad viņai no sava laukuma vidus neizdevās atvairīt Šmīdlovas pretuzbrukumu, kas slovākietei deva divas breikbumbas. Ar servi Ostapenko punktu atspēlēja, bet tad viņa izlīdzināja rezultātu, uzvarot īsu izspēli. Šmīdlova ieguva vēl vienu breika iespēju, tomēr Ostapenko uzbruka pa diagonāli un atjaunoja rezultātu 40:40. Latvijas tenisiste atkal nonāca iedzinējos, kad nedabūja bumbiņu pāri tīklam. Riskants sitiens no gaisa, raidot bumbiņu pa gala līniju, atkal panāca rezultātu "vienādi", tam sekoja Šmīdlovas sitiens ārpus laukuma. Slovākijas tenisiste otrās serves uzņemšanā sita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 1-1Šmīdlova pēc diviem ātri gūtiem punktiem pieļāva dubultkļūdu, taču Ostapenko nākamajā izspēlē netrāpīja bumbiņu laukumā pēc sitiena no kreisās. Šmīdlova precīzi servēja un nosargāja savu servi.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9), 1-0Ostapenko otrā seta ievadā pieļāva dubultkļūdu, bet tad viņa pēc spēcīgas serves piesteidzās pie tīkla un guva vieglu punktu. Latvijas tenisiste izcēlās ar "eisu" mirkli vēlāk, tad nostrādāja saīsinātais sitiens, bet noslēgumā Šmīdlova neveiksmīgi uzņēma servi.

Pirmā seta statistika

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-7 (7:9) Ostapenko zaudē 1. setu. Taibreika izspēle: 1:0 Šmīdlova netrāpīja laukumā sitienu no kreisās. 2:0 Ostapenko serve sagādāja problēmas slovākietei.3:0 Vēlreiz veiksmīga serve Latvijas tenisistei.3:1 Pēc spēcīgas serves Šmīdlova mainīja izspēles virzienu un guva pirmo punktu taibreikā. 4:1 Šmīdlova sita tīklā no kreisās. 5:1 Ostapenko panāca vēl vienu pretinieces kļūdu. 5:2 Ostapenko šoreiz pārsita pāri laukumam. 6:2 Šmīdlovai vēl viena neprecizitāte. 6:3 Ostapenko raidīja tīklā bumbiņu pēc sitiena no kreisās.6:4 Dubultkļūda Ostapenko.6:5 Šmīdlova teicami uzbruka no kreisās, trāpot sitienu asā leņķī. 6:6 Ostapenko netrāpīja laukumā serves uzņemšanā.7:6 Ostapenko serves uzņemšanā precīzi uzbruka no labās, iegūstot vēl vienu setbumbu.7:7. Pēc labas serves Ostapenko gribēja izdarīt sitienu no kreisās gar sāna līniju, bet trāpīja tīklā. 7:8 Garā izspēlē Šmīdlova sagaidīja iespēju un guva punktu ar precīzu forhenda sitienu. 7:9 Ostapenko riskēja un neveiksmīgi uzbruka serves uzņemšanā, netrāpot sitienu asā leņķī no kreisās.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 6-6.Ostapenko geimu sāka ar dubultkļūdu, bet pēc tam viņai palīdzēja veiksme, kad pēc sitiena bumbiņa pārvēlās pāri tīkla trosei. Šmīdlova nespēja atvairīt Ostapenko uzbrukumu nākamajā epizodē, tad viņa netrāpīja laukumā sitienu no labās (40:15). Šmīdlova uzņēma servi un sita bumbiņu asā leņķī, bet tad Ostapenko panāca to, ka slovākiete nevar dabūt bumbiņu pāri savai laukuma pusei.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 5-6Ostapenko Šmīdlovas serves geimā ar spēcīgu uzbrukumu panāca rezultātu 30:30, taču slovākiete svarīgā brīdī trāpīja "eisu". Tenisiste no Rīgas netrāpīja laukumā sitienu no labās un zaudēja geimu, pēc kura skaļi nobļāvās pa visu kortu.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 5-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Servējot par uzvaru pirmajā setā, Ostapenko pirmajā izspēlē raidīja bumbiņu tīklā no kreisās. Tad Šmīdlova netrāpīja laukumā serves uzņemšanā, un arī turpinājumā tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem (30:30).Šmīdlova veiksmīgi nospēlēja aizsardzībā un trāpīja bumbiņu pašā laukuma stūrī, un Ostapenko uzbrukums bija ļoti neprecīzs. Viņa vēlreiz sita ārpus laukuma mirkli vēlāk, kas ļāva Šmīdlovai izlīdzināt spēles rezultātu.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 5-4Ostapenko sita bumbiņu tīklā, un tas pārtrauca viņas 11 pēc kārtas gūto punktu izrāvienu. Ar veiksmīgu servēšanu Šmīdlova panāca 40:0, un Latvijas tenisistei arī nākamajā izspēlē neizdevās gūt punktu.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 5-3Ostapenko burtiski lidoja par kortu, un viņai otrais "sausā" uzvarētais geims pēc kārtas.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 4-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Šmīdlova trešajā serves geimā pēc kārtas nonāca iedzinējos ar 0:30, nespējot turēt līdzi Ostapenko piedāvātajam spēles tempam. Latvijas tenisiste guva vēl vienu punktu ar precīzu uzbrukumu gar sāna līniju, bet tad viņa sodīja Šmīdlovu par vāju otro servi, realizējot pirmo no trim breikbumbām.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 3-3Abas tenisistes apmainījās ar pārāk "gariem" sitieniem, bet trešajā izspēlē Ostapenko izmantoja savu spēcīgo sitienu, lai uzlauztu pretinieces aizsardzību. Turpinājumā rīdziniece bija pārliecinoša un izlīdzināja spēles rezultātu.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 2-3. Ostapenko lauž pretinieces servi.Šmīdlovas serves geimā Ostapenko izvirzījās vadībā ar 30:0, un otrajā izspēlē viņa vispirms noturēja aizsardzību un trāpīja laukumā "sveces" sitienu, bet tad izkārtoja sev uzbrukumu pa diagonāli. Šmīdlova punktu atguva, bet tad netrāpīja laukumā un deva Ostapenko iespēju lauzt servi. Slovākijas tenisiste pieļāva dubultkļūdu un zaudēja serves geimu.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 1-3Ostapenko redzēja iespēju saīsinātajam sitienam, taču izpildījums bija neveiksmīgs, netrāpot laukumā. Ar dusmīgu sitienu nākamajā izspēlē viņa rezultātu izlīdzināja, bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu (15:30). Īsās izspēlēs Ostapenko panāca rezultātu "vairāk", bet tad precīzs uzbrukums no labās ļāva beidzot uzvarēt geimu. Pēc šī geima tribīnēs dzirdams kāda kunga sauciens "Sarauj!"

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 0-3Ostapenko serves uzņemšanā panāca divas pretinieces kļūdas un izvirzījās vadībā ar 30:0, taču Šmīdlova atspēlējās. Pēc slovākietes dubultkļūdas Ostapenko ieguva savu pirmo breika iespēju mačā, tomēr viņai to neizdevās izmantot, kad uzbrukumā sitiens pārvēlās pāri tīkla trosei un deva Šmīdlovai teicamu uzbrukuma iespēju. Slovākiete nosargāja savu servi un nostiprināja vadību spēles ievadā. Ostapenko uz savu sēdvietu devās neapmierināta.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko arī savā serves geimā guva divus punktus pēc kārtas ar labām servēm, bet tam sekoja divas kļūdas. Teicams un spēcīgs uzbrukums no labās laukuma stūrī deva viņai vadību, bet Šmīdlova nākamajā epizodē aizsniedzās līdz bumbiņai serves uzņemšanā un panāca Ostapenko kļūdu (40:40). Pēc Ostapenko sitiena ārpus laukuma īsā izspēlē Šmīdlova ieguva breikbumbu, taču tenisiste no Rīgas ar "eisu" to atspēlēja. Ostapenko netrāpīja laukumā pēc labi izplānotas kombinācijas, un otro breika iespēju Šmīdlova izmantoja, trāpot apvedošo sitienu, kad Ostapenko bija devusies pie tīkla.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova 0-1Ostapenko netika galā ar pirmajām divām Šmīdlovas servēm, bet saraustītā spēles sākumā viņa pie pirmā punkta tika pēc pretinieces kļūdas. Ceturtā izspēle bija gara un dinamiska, kurā Ostapenko guva punktu sitienā no labās gar pašu sāna līniju. Neveiksme serves uzņemšanā un sitiens ārpus laukuma izspēlē Ostapenko neļāva pacīnīties par breiku jau pirmajā geimā.

Jeļena Ostapenko - Anna Karolīna Šmīdlova. Spēle sākusies!Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu.

Ostapenko un Šmīdlova iznākušas kortā un sākušas iesildīšanos mačam.

Ostapenko spēle risināsies uz 17. korta, kur tikko noslēdzās iepriekšējais mačs. Tādējādi drīz kortā nāks Ostapenko un Šmīdlova.

Ostapenko šobrīd pasaules rangā ieņem 28. vietu, bet sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā "Australian Open" izlikta ar 26. numuru. Šmīdlovu pasaules rangā atrodas 90. vietā.Abas tenisistes savā starpā augstākā līmeņa turnīros tikušās vienu reizi, 2016. gadā Sinsinati turnīrā ar 1-6, 7-6 (8:6), 7-6 (7:5) uzvaru svinot Latvijas tenisistei.

Latvijas labākā tenisiste Jeļena Ostapenko šodien Melburnā sāk sezonas pirmo "Grand Slam" turnīru - Austrālijas atklāto čempionātu. Pirmajā kārtā viņas pretiniece ir slovākiete Anna Karolīna Šmīdlova.