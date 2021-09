Ostapenko Luksemburgā pieveic Kornē un iekļūst pusfinālā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko piektdien Luksemburgas tenisa turnīra ceturtdaļfināla spēlē ar rezultātu 7-6 (8:6), 6-2 pārspēja Alizē Kornē no Francijas.

Pārliecinoši uzvarējušas pirmo savas serves geimu, abas tenisistes nākamajā, sev servējot, zaudēja. Vispirms Ostapenko geimu zaudēja "sausā", bet pēc tam francūziete uzvarēja tikai vienā izspēlē no piecām - 2-2.

Bez breikbumbām abas sportistes iztika līdz astotajam geimam, kad Kornē atspēlēja divas pēc kārtas. Nākamajā geimā Kornē izmantoja vienīgo breikbumbu, setā panākdama 5-4 vadību.

Tomēr tūlīt ar izmantotu breikpunktu izcēlās arī Ostapenko, un pēc diviem geimiem, kuros uzvarēja servētājas, bija jāspēlē taibreiks.

Arī taas sākās ar zaudētām izspēlēm servējot, vispirms punktu zaudējot Latvijas tenisistei, tad - viņas pretiniecei 1:1.

Taibreika turpinājumā abas sportistes izmantoja serves priekšrocības līdz 14.izspēlei, kad spēcīgu sitienu apmaiņa no gala līnijas beidzās ar francūzietes sitienu tīklā - 8:6 Ostapenko labā, uzvarot nepilnā stundā.

Otrā seta trešajā geimā Kornē deva Latvijas pirmajai raketei divas breikbumbas pēc kārtas. Pirmās izspēlē francūziete trāpīja pa gala līniju, bet otrajā izspēlē Ostapenko lieliski atbildēja uz otro servi, ar pirmo sitienu gūdama punktu, sitot bumbiņu no neērtās puses gar kreiso līniju - 2-1.

Septītajā geimā Ostapenko pretinieci nobreikoja vēlreiz, Kornē bumbiņu no ērtās puses nespējot dabūt pāri tīklam - 5-2.

Jau pēc nākamā geima Ostapenko varēja sākt gatavoties pusfinālam, jo geims tika vinnēts "sausā" - 6-2.

Aizpērn Ostapenko šī turnīra finālā ar 6-4, 6-1 uzvarēja Vācijas tenisisti Jūliju Gērgesu. Pērn Luksemburga neuzņēma WTA sacensības, tādējādi viņai jāizstāv 2019.gadā izcīnītais tituls.

Luksemburgas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 7-6 (8:6), 6-2. Ostapenko uzvar maču. Servējot par uzvaru mačā, Ostapenko izvirzījās vadībā ar 40:0. Kornē no šāda trieciena neatguvās, un Ostapenko iekļuva pusfinālā.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 7-6 (8:6), 5-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Lielisks uzbrukums no labās geima iesākumā Ostapenko izpildījumā, tad viņai pavisam nedaudz netrāpīja laukumā sitienu gar sāna līniju. Tomēr nākamos divus punktus guva tenisiste no Latvijas, precīzi sitot no gaisa, bet tad izdarot spiedienu uz Kornē, līdz viņa kļūdījās. Ostapenko realizēja otro no divām breikbumbām, kad Kornē sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 7-6 (8:6), 4-2Vēl viens drošs serves geims Ostapenko izpildījumā.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 7-6 (8:6), 3-2Ostapenko pieļāva pāris ļoti rupjas kļūdas un nonāca iedzinējos ar 0:40. Punktu ar labu diagonāles sitienu serves uzņemšanā punktu latviete atspēlēja, taču geimā "neieķērās".

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 7-6 (8:6), 3-1.Ar droši aizvadītu geimu, ļaujot Kornē gūt tikai vienu punktu, Ostapenko nostiprināja savu vadību otrajā setā.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 7-6 (8:6), 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko geimu sāka ar neveiksmīgu sitienu asā leņķī, bet pēc tam viņa guva trīs punktus pēc kārtas, iegūstot divkāršo breikbumbu. Ar otro piegājienu viņai to izdevās realizēt, precīzi uzbrūkot no kreisās gar sāna līniju serves uzņemšanā.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 7-6 (8:6), 1-1Pie tīkla Ostapenko panāca rezultātu 30:15, taču pēc tam viņa pieļāva dubultkļūdu. Ātri viņa atguva vadību, taču geimu nespēja noslēgt, no kreisās sitot tīklā. Kornē turpinājumā nespēja atvairīt uzbrukumus.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 7-6 (8:6), 0-1Kornē pieļāva dubultkļūdu, tad Ostapenko teicami uzbruka gar sāna līniju. Turpinājumā Kornē veica četru punktu izrāvienu.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 7-6 (8:6). Ostapenko uzvar 1. setu.Taibreika izspēle:0:1 Ostapenko pamatīgi nodzenāja Kornē pa kortu, taču viņas noslēdzošais sitiens lidoja ārpus laukuma. 1:1 Ostapenko precīzi uzbruka pretinieces otrās serves uzņemšanā. 1:2 Ostapenko neveiksmīgi sita no labās gar sāna līniju. 2:2 Kornē sita tīklā. 3:2 Ostapenko veiksmīgi servēja, un Kornē sita pāri laukumam. 3:3 Ostapenko pārsita pāri laukumam. 3:4 Serves uzņemšanā Ostapenko centās sist asā leņķī, bet viņas izpildījums bija neprecīzs.4:4 Īsa izspēle noslēdzās ar teicamu Ostapenko trāpījumu no kreisās laukuma stūrī. 5:4 Sīvā cīņa turpinājās ar Ostapenko punktu. 5:5 Kornē precīzi uzbruka.5:6 Kornē ieguva setbumbu.6:6 Ostapenko precīzi uzbruka serves uzņemšanā, sarūgtinot pretinieci. 7:6 Ostapenko nokontrolēja izspēli, to noslēdzot ar sitienu no labās brīvajā laukumā. 8:6 Ostapenko pacietīgi uzbruka, Kornē strādāja aizsardzībā, līdz nedabūja bumbiņu pāri tīklam.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 6-6Kornē serves geimā abas tenisistes spēkojās punkts punktā, un Ostapenko ar lielisku sitienu no labās gar sāna līniju panāca rezultātu 40:40. Līdzīgā cīņā Ostapenko netika pie breika iespējas, tāpēc būs jāspēlē taibreiks.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 6-5Lielisku sitienu kombināciju Ostapenko noslēdza ar ļoti precīzu trāpījumu no labās. Tad viņa panāca Kornē kļūdu ar saviem spēcīgajiem uzbrukumiem, savukārt tam sekoja francūzietes neveiksmīgā serves uzņemšana. Kornē nepalika "sausā" un veiksmīgi uzņēma serves uzņemšanā, taču precīzs sitiens no labās ļāva Ostapenko noslēgt geimu.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 5-5. Ostapenko lauž pretinieces servi. Kornē servēja par uzvaru pirmajā setā, taču Ostapenko izrādīja pretestību, panākot rezultātu 30:30. Tad Latvijas tenisiste teicami uzbruka asā leņķī no kreisās, iegūstot breikbumbu. To viņa realizēja, kad panāca Kornē sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 4-5. Ostapenko zaudē serves geimu.Līdzīgā cīņā iesākās Ostapenko serves geims, bet tad Kornē ieguva breikbumbu, kad Latvijas tenisiste sita tīklā no kreisā. Ostapenko pieļāva dubultkļūdu noslēgumā.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 4-4Ostapenko ar labu serves uzņemšanu izlīdzināja rezultātu 15:15, tad vēl viens precīzs sitiens no labās gar sāna līniju. Pēc Kornē sitiena ārpus laukuma Ostapenko ieguva divas breikbumbas, taču abas neizdevās izmantot pēc savām kļūdām sitienos. Kornē turpinājumā izglābās.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 4-3Kornē uzņēma servi ļoti asā leņķī, izvirzoties vadībā ar 30:15. Taču Ostapenko breikbumbu pretiniecei neļāva iegūt.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 3-3Ostapenko divas reizes netrāpīja laukumā, taču trešajā izspēlē viņai izdevās uzbrukums serves uzņemšanā. Izlīdzināt rezultātu neizdevās, jo viņai neizdevās precīzi uzņemt saīsināto sitienu. Noslēgumā viņa no kreisās sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 3-2Serves geimā Ostapenko nonāca iedzinējos ar 0:30, taču viņa ar labu servēšanu atspēlējās, bet noslēgumā izdevās lielisks sitiens no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi.Kornē pirmajā izspēlē no labās sita pāri laukumam, tad arī Ostapenko kļūdījās sitienā no labās. Kornē pieļāva dubultkļūdu, savukārt nākamajā izspēlē Ostapenko pacietīgi uzbruka, līdz iedzina pretinieci stūrī, no kurienes neizdevās pārsist bumbiņu pāri tīklam. Ostapenko realizēja pirmo no divām breikbumbām.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko serves geimā nespēja izvairīties no kļūdām, un viņa nonāca iedzinējos ar 0:30. Tad viņa no kreisās sita tīklā, dodot Kornē trīs breikbumbas. Atspēlēties neizdevās, arī nākamajā izspēlē bumbiņai atduroties tīklā.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 1-1Kornē atbildēja ar savu droši aizvadīto serves geimu, ļaujot Ostapenko gūt tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Alizē Kornē 1-0Ostapenko pirmajā izspēlē sita tīklā, bet uzreiz punktu atguva ar ļoti precīzu sitienu no labās laukuma stūrī. Latviete turpināja droši.

Spēle sākusiesOstapenko spēli sāk ar servēšanu.

Šī pāra uzvarētāja pusfinālā tiksies ar olimpisko čempioni Belindu Benčiču no Šveices (WTA 12.) vai Ludmilu Samsonovu no Krievijas (WTA 48.).

Ostapenko WTA rangā ierindojas 30. vietā un turnīrā izlikta ar trešo numuru, bet Kornē atrodama 72. pozīcijā, savukārt turnīrā viņa izsēta ar 8. numuru. Abas tikušās trīs reizes WTA vienspēļu tūrē. Ostapenko uzvarēja savstarpējā duelī Lincā, bet Kornē - Sinsinati un Sanktpēterburgā.

Jeļena Ostapenko trešo reizi šajā sezonā spēlēs turnīru ceturtdaļfinālā. Latvijas tenisiste turpina centienus aizstāvēt savu 2019. gadā izcīnīto Luksemburgas turnīra titulu.