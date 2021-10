Ostapenko nepabeidz spēli un izstājas no Kremļa kausa izcīņas

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko otrdien izstājās no Maskavā notiekošās Kremļa kausa izcīņas ("WTA 500" sērijas turnīrs), pirmajā kārtā nepabeidzot spēli pret vācieti Andrea Petkoviču.

Ostapenko no spēles izstājās trešā seta trešajā geimā, kad rezultāts bija 6-2, 0-6, 0-2 vācietes labā.

Pirmajā setā pēc līdzīga spēles sākuma Ostapenko uzvarēja četrus geimus pēc kārtas, divreiz laužot pretinieces servi, un uzvarēja pirmo setu ar 6-2.

Viss sagriezās kājām gaisā otrajā setā. Latvijas tenisiste zaudēja serves geimu jau seta sākumā, vēlāk Petkoviča panāca 3-0 un 5-0, pēc kā Ostapenko palūdza medicīnisko pārtraukumu. Latvijas tenisistei pārtraukumā mērīja asinsspiedienu, bet pēc spēles atsākšanas Petkoviča uzvarēja serves geimu un otro setu ar 6-0.

Trešā seta sākumā Ostapenko zaudēja serves geimu, tad Petkoviča uzvarēja savu servi un nākamajā geimā panāca dubulto breikbumbu. Šajā brīdī Ostapenko izlēma pātraukt cīņu, devās pie pretinieces un apsveica viņu ar uzvaru.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi.

Maskavas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča

Jeļena Ostapenko nepabeidz spēli un izstājas no turnīraOstapenko smagi iet serves geimā. Petkoviča ar izcili uzņemtu servi panāk dubulto breikpunktu.Šajā brīdī Ostapenko aiziet līdz tīklam un apsveic pretinieci ar uzvaru

Jeļena Ostapenko - Andrea Petkoviča 6-2, 0-6, 0-2Petkoviča geima sākumā uzvar pirmās divas izspēles, Ostapenko uzvar nākamās divas (30-30). Petkoviča panāk 40-30, bet seko dubultkļūda. Laba serve dod vācietei "vairāk". Ostapenko padodas spēcīgs forhends ("vienādi"). Turpinājumā vēl vairākas reizes tenisistes uzvar pa izspēlei, līdz Pertkoviča uzvar geimu - Ostapenko kļūda un eiss ļauj vācietei nostiprināt vadību.

Ostapenko pārtraukumā, mainoties laukuma pusēm, diskutē ar paaugstinājuma tiesnesi Kaderu Nouni un žestikulē, ka ar kaut ko ir neapmierināta.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 6-2, 0-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko ātri guva pirmo punktu, bet tad viņai neizdevās pirmā serve, pēc kuras viņa ilgi skatījās uz galveno tiesnesi. Otrā serve neizdevās, kas nozīmēja dubultkļūdu. Viņa bija neapmierināta arī pēc nākamās serves. Ar labu uzbrukumu pa diagonāli Ostapenko izlīdzināja rezultātu 30:30, taču tad Petkoviča panāca ieguva breika iespēju, kad Ostapenko sita tīklā, uzbrūkot gar sāna līniju. Otrās serves uzņemšanā Petkoviča teicami uzbruka un lauza Ostapenko servi.

Sākas 3. sets.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 6-2, 0-6. Ostapenko zaudē 2. setu.Pēc spēles atsākšanās Petkoviča pārliecinoši aizvadīja serves geimu, zaudējot tikai vienu punktu.

https://twitter.com/MCSlips/status/1450493901601640449

Ostapenko izsauca ārstu. Viņai pārtraukumā starp geimiem tika mērīts asisns spiediens.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 6-2, 0-5Ostapenko pievīla sitienu izvēle - "nogrieztais" un saīsinātais sitiens bija neveiksmīgi. Tad neizdevās uzņemt pretinieces sitienu, pēc kura viņa atkal pauda savu sašutumu. Petkoviča ar spēcīgu sitienu serves uzņemšanā noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 6-2, 0-4Ostapenko nebija omā un šķietami nespēja pilnībā koncentrēties spēlei. Viņa pretinieces serves geimā izdarīja riskantus sitienus un guva tikai vienu punktu.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 6-2, 0-3Ostapenko serves geimā atkal ritēja līdzīga cīņa, un pie rezultāta 30:30 latviete kļūdījās un atkal bija sašutusi. Noslēgumā viņas sitiens atdūrās tīkla trosē, kas Petkovičai deva vēl lielāku vadību.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 6-2, 0-2.Petkoviča izcēlās ar fantastisku spēli aizsardzībā un izvirzījās vadībā ar 40:15. Ostapenko nedaudz pastrīdējās ar tiesnesi un nākamajā izspēlē ar precīzu saīsināto sitienu ieguva izspēles iniciatīvu un guva punktu. Arī nākamajā izspēlē Ostapenko uzbruka precīzi, sitot laukuma stūrī. Sitiens pavisam nedaudz ārpus laukuma atkal izraisīja Ostapenko diskusijas ar tiesnesi, bet noslēgumā Petkoviča nostiprināja savu vadību.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 6-2, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Saraustītā geima iesākumā Ostapenko pēc dubultkļūdas nonāca iedzinējos ar 15:30, bet tad viņa sita tīklā, dodot Petkovičai divas breikbumbas. Pirmo viņa atspēlēja ar uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju, bet pēc tam Petkoviča viņas uzbrukumu no kreisās nespēja uzņemt (40:40). Riskants Petkovičas uzbrukums otrās serves uzņemšanā bija neprecīzs, tomēr Ostapenko neizdevās noslēgt geimu. Petkoviča turpināja agresīvi uzbrukt, kas panāca Latvijas tenisistes kļūdas. Noslēgumā Ostapenko no labās sita pāri laukumam.

Sākas 2. sets

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 6-2. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu. Ostapenko pie pretinieces serves bija agresīva un izvirzījās vadībā ar 30:15. Tad Petkoviča pieļāva dubultkļūdu, kas tenisistei no Latvijas deva divas setbumbas. Pirmo viņa neizmantoja, serves uzņemšanā sitot tīklā, bet noslēgumā viņa lieliski nodzenāja Petkoviču un izdarīja sitienu no kreisās gar pašu sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 5-2.Geims Ostapenko iesākās veiksmīgi, un viņa panāca 30:0, kad Petkoviča rupji kļūdījās gremdē. Tad rīdziniece pieļāva dubultkļūdu, taču noslēgumā viņa pārliecinoši aizvadīja izspēles.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko precīzi izspēlēja "nogriezto" sitienu, un Petkovičai neizdevās uzņemt bumbiņu, bet otrajā izspēlē rīdziniece sita tīklā. Petkovičai izdevās gūt divus punktus pēc kārtas, bet tad viņa pieļāva dubultkļūdu. Aizraujošā izspēlē Ostapenko nodzenāja Petkoviču pa gala līniju, līdz precīzi nospēlēja sava laukuma vidū, izlīdzinot rezultātu 40:40. Vācijas tenisistei brīdi vēlāk neizdevās atvairīt uzbrukumu, un tas Ostapenko deva pirmo breikbumbu spēlē. Laba serves uzņemšana izprovocēja Petkovičas sitienu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 3-2Ostapenko izdevās perfekts sitiens pašā laukuma stūrī īsā izspēlē, savukārt Petkoviča sodīja latvieti par pārāk vāju otro servi. Ostapenko no labās netrāpīja laukumā, uzbrūkot pa diagonāli, par ko pati bija ļoti sašutusi. Ātras izspēles turpinājās ar Ostapenko diviem gūtiem punktiem sitienos no labās, taču arī šoreiz geims nonāca līdz rezultātam 40:40. Šoreiz Latvijas tenisiste nepieļāva pretinieces breikbumbas un ar veiksmīgām epizodēm noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 2-2Ostapenko arī otrajā Petkovičas serves geimā klājās grūti, un viņa ātri nonāca iedzinējos ar 0:40. "Sausā" gan viņa nepalika, kad Petkoviča kļūdījās sitienā no labās. Latvijas tenisiste noslēgumā sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 2-1Ostapenko veiksmīgi servēja un guva pirmo punktu geimā, bet brīdi pēc tam viņa no aizsardzības stājas sita pāri laukumam. Trešajā izspēlē Ostapenko precīzi uzbruka no labās, gūstot tīru punktu, bet tam viņa sita tīklā. Vēl viens lielisks uzbrukums no labās brīvajā laukuma pusē deva punktu Latvijas tenisistei. Arī šis Ostapenko serves geims nonāca līdz rezultātam "vienādi", kad Ostapenko sitiens no kreisās pa diagonāli atdūrās tīklā.Petkoviča ar labu serves uzņemšanu ieguva iniciatīvu un devās pie tīkla, kur nospēlēja precīzi, iegūstot breikbumbu. Ostapenko ar "eisu" to atspēlēja. Petkoviča pie tīkla divreiz apturēja Ostapenko apvedošos sitienus un ieguva vēl vienu breika iespēju, tomēr arī to rīdziniece atspēlēja, perfekti uzbrūkot gar sāna līniju. Petkoviča no kreisās sita tīklā, bet mirkli vēlāk ar spēcīgu sitienu no labās uzņēma Ostapenko otro servi, turpinot garo geimu. Vēl viens vācietes uzbrukums serves uzņemšanā nebija precīzs, bet noslēgumā Ostapenko no kreisās sita precīzi gar pašu sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 1-1Petkoviča ļoti veiksmīgi izpildīja pirmās serves, un Ostapenko bija problēmas ar to uzņemšanu. Latvijas tenisiste pretinieces serves geimā palika "sausā".

Jeļena Ostapenko – Andrea Petkoviča 1-0Ostapenko maču sāka ar diezgan grūtā geimā nosargātu serves geimu. Petkoviča neizmantojas divas breikbumbas, un rīdziniece noslēgumā guva divus punktus pēc kārtas.

Spēle sākusies. Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Ostapenko WTA rangā ieņem 30.vietu, bet Petkoviča ir 79.pozīcijā.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko sezonu turpina Maskavā, kur 500 punktu sērijas turnīra pirmajā mačā spēkojas ar vācieti Andrea Petkoviču. Šī abām tenisistēm būs ceturtā savstarpējā spēle karjerā, bet no iepriekšējām trīs divās uzvarējusi Ostapenko.