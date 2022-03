Ostapenko neveicas ar breikbumbu realizāciju Maiami turnīra mačā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko piektdien nespēja pārvarēt Maiami turnīra otro kārtu, ar rezultātu 3-6, 6-7 (0:7) piekāpjoties amerikānietei Šelbijai Rodžersai.

Ostapenko šajā turnīrā bija izlikta ar 10. numuru, tāpēc viņai pirmā kārta bija brīva. Tomēr iesaistīšanā turnīrā no otrās kārtas Latvijas tenisiste nebija veiksmīga, un viņa otro reizi šomēnes piekāpās Rodžersai.

Pirmajā setā ritēja līdzīga cīņa, līdz astotajā geimā Ostapenko pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas un uzdāvināja Rodžersai breiku. Garā noslēdzošajā geimā amerikāniete tomēr nosargāja savu servi un izvirzījās vadībā mačā.

Otrajā setā abas tenisistes apmainījās ar lauztām servēm, un cīņa nonāca līdz taibreikam. Tajā Ostapenko nebija izredžu, un viņa punktus tā arī neguva. Pēc mača Rodžersa norādīja, ka Ostapenko ļoti daudz sūdzējusies par tiesnešu lēmumiem.

Ostapenko šajā mačā realizēja tikai vienu no desmit breikbumbām, bet Rodžersai izdevās realizēt divas no trim.

Ostapenko WTA rangā ieņem 12.vietu, bet Rodžersa atrodama 48. pozīcijā. Ostapenko ar Rodžersu karjerā tikusies piecas reizes, pirmajās trīs uzvarot Latvijas tenisistei. Pirms divām nedēļām Latvijas tenisiste šodienas pretiniecei piedzīvoja zaudējumu Indianvelsas turnīrā.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 6-7 (0:7). Ostapenko zaudē maču. Taibreika izspēle: 0:1 Ostapenko pirmo punktu zaudēja ar dubultkļūdu.0:2 Otrajā izspēlē viņa sita tīklā no labās. 0:3 13. "eiss" Šelbijai Rodžersai!0:4 Otrās serves uzņemšanā Rodžersa precīzi uzbruka no kreisās.0:5 Ostapenko sitiens no kreisās lidoja ārpus laukuma. 0:6 Vēl viens "eiss" Rodžersai. 0:7 Ostapenko tā arī nespēj taibreikā tikt pie punkta. ASV tenisiste gūst uzvaru.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 6-6Rodžersa droši panāca otrā seta taibreiku. Vienīgo punktu viņa zaudēja pēc sava neprecīzā sitiena.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 6-5Lai arī Ostapenko pirmo punktu guva, trāpot teicamu sitienu no kreisās, turpinājumā Rodžersa guva divus punktus pēc kārtas. Ostapenko noķēra pretinieci uz pretkustību, brīdi vēlāk viņa 40:30 panāca ar labu servi. Precīzs sitiens no labās pa diagonāli ļāva noslēgt geimu.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 5-5Ostapenko turpināja lielisko spēles nogriezni, ar lieliskiem sitieniem panākot 30:0. Nākamā serves uzņemšanu viņu pievīla, tomēr pēc tam viņa ieguva divas setbumbas, kad pie tīkla nospēlēja precīzi. Pirmo iespēju viņa nerealizēja, netrāpot laukumā uzņemto servi pa diagonāli. Rodžersa ar savu 12. eisu spēlē izlīdzināja geima rezultātu. Tad Ostapenko no labās sita pāri laukumam, savukārt noslēgumā rīdziniecei vēl viena kļūda, netrāpot brīvajā laukuma stūrī.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 5-4Ostapenko aizvadīja teicamu serves geimu, atstājot Rodžersu "sausā".

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 4-4. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko lika Rodžersai strādāt aizsardzībā, līdz atrada tajā caurumu. Brīdi vēlāk viņai neizdevās uzņemt servi, tomēr agresīvi uzbrukumi panāca amerikānietes sitienu tīklā. Latvijas tenisiste turpināja apņēmīgi darboties un guva vēl vienu punktu, panākot divas breikbumbas. Rodžersa svarīgā brīdī trāpīja "eisu", bet pēc tam Ostapenko beidzot realizēja breikbumbu, precīzi sitot no kreisās pa diagonāli. Viņai vajadzēja astoņas breika iespējas, lai lauztu pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko izpildīja perfektu sitienu no kreisās gar sāna līniju, brīdi pēc tam Rodžersa netrāpīja bumbiņu laukumā. Latvijas tenisiste devās pie tīkla, bet Rodžersa visu redzēja un trāpīja apvedošo sitienu. Ostapenko turpinājumā pazaudēja ritmu, deva Rodžersai breika iespēju, kuru amerikāniete realizēja ar sitienu no kreisās.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 3-3Rodžersa vēlreiz aizvadīja drošu serves geimu, dodot Ostapenko tikai vienu punktu guvumu.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 3-2Ostapenko pirmajā izspēlē no kreisās sita tīklā, bet pēc tam viņai izdevās trīs punktu izrāviens, kurā punktus izdevās gūt dažādos veidos (40:15). Rodžersa ar precīzu uzbrukumu serves uzņemšanā punktu atspēlēja, tomēr viņa no kreisās mirkli vēlāk sita neprecīzi.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 2-2Rodžersas serves geimā tenisistes apmainījās ar punktu guvumiem, bet tad amerikāniete devās pie tīkla un sita neprecīzi. Ostapenko neizdevās izmantot jau sesto breikbumbu šajā mačām, savukārt Rodžersa pēc tam ar labām servēm noslēdza geimu.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 2-1Ostapenko it kā labi uzbruka pa diagonāli no kreisās, bet Rodžersa spēja atbildēt ar taisnu sitienu gar sāna līniju. Tad rīdziniece sita tīklā no labās, arī mēģinot sist gar sāna līniju. Latvijas tenisistei kliboja pirmā serve, taču trešajā izspēlē Rodžersa uzņemšanā sita tīklā, bet brīdi pēc tam viņa sita pār laukumam (30:30). Amerikāniete ieguva breikbumbu, taču Ostapenko aizraujošā izspēlē bija pacietīga un trāpīja sitienu no kreisās asā leņķī. Laba pirmā serve deva iespēju uzbrukt, dodoties tuvāk tīklam, bet noslēgumā Rodžersa sita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 1-1Rodžersa pārliecinoši servēja un vēlreiz šajā mačā spēja atstāt Ostapenko "uz nulles".

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6, 1-0Ostapenko izvirzījās vadībā ar 30:15, bet tad Rodžersa paspēja uzņemt saīsināto sitienu un rezultātu izlīdzināja. Pēc tam Latvijas tenisiste ar labām servēm ieguva iniciatīvu un guva punktus.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-6. Ostapenko zaudē 1. setu. Rodžersa ieguva iespēju servēt par uzvaru pirmajā setā. Pirmajā izspēlē Ostapenko no kreisās perfekti sita pa diagonāli un guva punktu, bet pēc tam viņa teicami nospēlēja pie tīkla. Ostapenko serves uzņemšanā pārsita pāri laukumam, tad Rodžersai izdevās laba otrā serve, un rīdziniece nespēja pārsist bumbiņu pāri tīklam (30:30). Ostapenko no sava laukuma vidus varēja izdarīt sitienu brīvajā laukuma pusē no kreisās, taču viņa atkal netrāpīja laukumā. Pirmo setbumbu Rodžersa gan neizmantoja, netiekot galā ar Ostapenko sitienu serves uzņemšanā. Amerikāniete trāpīja tīklā un deva Ostapenko breikbumbu, tomēr ar servi viņa punktu atspēlēja. Rodžersa pārsita pāri laukumam, bet viņa spēja trāpīt vēl vienu "eisu", turpinot dramatisko seta izskaņu. Ostapenko nodzenāja pretinieci pa gala līniju, līdz Rodžersa vairs nespēja pārsist bumbiņu pāri tīklam. Rīdziniece ieguva savu trešo breikbumbu geimā, tomēr Rodžersa ar "nogriezto" sitienu panāca kļūdu Ostapenko.Ostapenko nespēja uzņemt Rodžersas servi, bet noslēgumā amerikāniete trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko divās epizodēs pēc kārtas nespēja trāpīt laukumā savu uzbrukuma sitienu. Tad viņa pieļāva pirmo dubultkļūdu spēlē, kas Rodžersai deva trīskāršo breikbumbu. Noslēgumā rīdziniecei vēl viena dubultkļūda ...

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-4Rodžersa aizvadīja teicamu serves geimu, uzvarot "sausā". Ostapenko pat nebija iespējas uzbrukt.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 3-3Ostapenko veiksmīgas epizodes mijās ar kļūdām, un viņas serves geimā rezultāts nonāca līdz 30:30. Tad Latvijas tenisiste servēja vienā laukuma pusē, bet tad precīzi sita otrā. Precīzs sitiens gar sāna līniju ļāva droši noslēgt geimu.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 2-3Ostapenko izdevās apspēlēt pretinieci, bet viņas sistā bumbiņa no labās trāpīja pa tīkla trosi un ielidoja Rodžersas pusē. Pēc tam Latvijas tenisiste pieļāva kļūdu serves uzņemšana, tomēr nākamajās izspēlēs viņa guva punktus un panāca divkāršo breikbumbu, izceļoties ar precīziem sitieniem no labās. Pirmo iespēju neizdevās izmantot, bumbiņai izgriežoties ārpus laukuma. Arī otrā iespēja palika nerealizēta, kad viņa sita tīklā epizodē, kurā bija brīva laukuma puse. Ostapenko vēlreiz trāpīja tīklā, bet pēc tam Rodžersa vēlreiz noslēdza serves geimu ar gūtu punktu.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 2-2Ostapenko ar saīsināto sitienu pievilka Rodžersu pie tīkla un tad precīzi sita brīvajā laukuma pusē. Otrajā izspēlē viņai neprecīzs uzbrukums, bet pēc tam viņa precīzi sita no labās un veiksmīgi servēja (40:15). Noslēgumā rīdziniece no labās precīzi sita laukuma stūrī, un Rodžersa nespēja apstrādāt šo bumbiņu.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 1-2Rodžersa laba servēšana deva pārsvaru trešajā geimā. Viņa izvirzījās vadībā ar 40:15, bet tad Ostapenko precīzi sita gar sāna līniju. Amerikāniete gan nedeva Ostapenko iespēju "ieķerties" geimā un trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 1-1Savā serves geimā Ostapenko servēja pārliecinoši, izceļoties arī ar "eisu". "Sausā" geimu aizvadīt neizdevās, un pie rezultāta 40:0 viņa nākamajās epizodēs divreiz trāpīja tīklā. Ar diagonāles sitienu Ostapenko panāca Rodžersas sitienu pāri laukumam, kas ļāva noslēgt geimu.

Jeļena Ostapenko - Šelbija Rodžersa 0-1Ostapenko spēles pirmajās izspēlēs izskatījās ļoti koncentrējusies, un viņa pārliecinoši guva pirmos divus punktus, pa reizei sitot katrā pretinieces laukuma puses stūrī. Pēc tam viņa izspēlē sita tīklā, bet Šelbija pēc tam sakārtoja savu servi un uzvarēja pirmo geimu.

Spēle sākusies! Ostapenko maču sāk ar serves uzņemšanu!

Izlozē uzvarēja Rodžersa, kura izvēlējās spēli sākt ar servi

Tenisistes nāk kortā. Sekos iesildīšanās, bet spēle sāksies ap 17:10.

Indianvelsā abām tenisistēm bija ceturtā savstarpējā spēle. Pirmajās trijās uzvaras svinēja Ostapenko.

Pirms nepilnām divām nedēļām Ostapenko un Rodžersas ceļi krustojās prestižajā Indianvelsas turnīrā. Diemžēl, Ostapenko piedzīvoja zaudējumu. Šodien vajadzētu revanšēties.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-piedzivo-zaudejumu-indianvelsas-turnira-otraja-karta.d?id=54145092

Ostapenko WTA rangā atrodas 12. vietā. Rodžersa ieņem 48. vietu. Amerikāniete Maiami turnīra pirmajā kārtā atspēlējās un ar 3-6, 6-0, 6-3 uzvarēja citu ASV tenisisti Amandu Aņisimovu.

Jeļena Ostapenko šovakar Maiami sāk 1000 punktu turnīru. Tā kā Latvijas tenisiste izlikta ar 10. numuru, tad viņai pirmajā kārtā nebija jāspēlē. Bet otrajā kārtā viņas pretiniece ir amerikāniete Šelbija Rodžersa.