Ostapenko Ostravas turnīra otrajā kārtā bezspēcīga pie Sakari serves

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien Ostravas turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 4-6, 2-6 zaudēja grieķietei Marijai Sakari, kura šajās sacensībās izlikta ar ceturto numuru.

Stundu un 25 minūšu ilgajā cīņā Ostapenko pie Sakari serves guva tikai septiņus punktus, nevienā geimā īsti pat nepietuvojoties breika iespējai. Šī abām tenisistēm bija trešā savstarpējā spēle, kurā Sakari guva otro uzvaru.

Ostapenko spēles ievadā vajadzēja nopūlēties, lai nosargātu savus serves geimu, kamēr Sakari darbojās pārliecinoši. Tad septītajā geimā viņa lauza Latvijas tenisistes servi, bet pēc tam Sakari tiesnesim norādīja, ka Ostapenko viņai veltīja rupjus apvainojumus. Ostapenko pirmajā setā breika deficītu tā arī neatspēlēja.

Otrajā setā Ostapenko zaudēja divus serves geimus pēc kārtas un nonāca iedzinējos ar 0-4. Mača noslēgumā Sakari spēlēja precīzi un droši pārsvaru nosargāja. Pēc dueļa abas tenisistes draudzīgi sarokojās.

Ostapenko WTA rangā ierindojas 29. vietā, bet Sakari, kura šosezon spēlēja "US Open" pusfinālā, ieņem 12. pozīciju.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-6, 2-6. Ostapenko zaudē maču.Servējot par uzvaru mačā, Sakari pirmo punktu guva pēc Ostapenko neveiksmīga sitiena, kas bija tēmēts stūrī. Ostapenko devās tuvāk tīklam un spēcīgi sita no kreisās, taču viņu atkal pievīla precizitāte. Sakari punktu zaudēja, kad netrāpīja laukumā akrobātisku sitienu, taču viņa garā izspēlē sagaidīja Ostapenko kļūdu un panāca divas mačbumbas. Otrās serves uzņemšanā Ostapenko precīzi uzbruka un vienu mačbumbu atspēlēja, tomēr ar otro piegājienu Sakari maču noslēdza.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-6, 2-5Ostapenko pēc neveiksmīga sitiena bija sašutusi par savu spēli, taču viņa atspēlējās no 15:30 un nosargāja savu serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-6, 1-5Ostapenko visā mačā pie Sakari serves guvusi tikai piecus punktus. Vēlreiz viņa palika "sausā".

https://twitter.com/WTA/status/1441026637345148928

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-6, 1-4Teicams saīsinātais sitiens Ostapenko izpildījumā pirmajā izspēlē, bet brīdi vēlāk viņa pavisam nedaudz netrāpīja laukumā uzbrukuma no labās pa sāna līniju. Tad Ostapenko "nogrieztais" sitiens atdūrās tīklā, taču pēcāk viņa no kreisās raidīja bumbiņu precīzi gar sāna līniju (30:30). Tad Sakari aizsardzībā divreiz nespēja apturēt Ostapenko uzbrukumus.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-6, 0-4Ostapenko pēc "sausā" zaudēta pretinieces serves geima nonāca ļoti sarežģītā situācijā šajā mačā.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-6, 0-3. Ostapenko vēlreiz zaudē serves geimu.Sakari arī šajā Ostapenko serves geimā ieguva breikbumbu (30:40), un tenisiste no Latvijas atspēlēties nespēja. Sakari sita no kreisās pa diagonāli, un Ostapenko raidīja bumbiņu tīklā.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-6, 2-0Ostapenko izcēlās ar labām sitienu kombinācijām, kas ļāva iegūt vadību ar 30:0, taču Sakari trešajā izspēlē darbojās precīzi un izcēlās ar labu sitienu no kreisās. Viņa turpināja ar uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju, bet tam sekoja Sakari ceturtais "eiss" spēlē. Noslēgumā pēc serves labajā stūrī Sakari precīzi uzbruka kreisajā stūrī.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-6, 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Otro setu Ostapenko sāka ar labu uzbrukumu no kreisās, bet tad sekoja divas kļūdas. Sakari izmantoja vājo otro servi un panāca divkāršo breikbumbu, taču punktu Ostapenko atspēlēja, kad spēcīgi uzbruka, atrodoties pie tīkla. Tam sekoja fantastiska izspēle, kas noslēdzās ar Sakari sitienu no kreisās. Ostapenko netika pie šīs bumbiņas.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-6. Ostapenko zaudē 1. setu.Ostapenko ar savu spēcīgo uzbrukumu panāca Sakari kļūdu, kas latvietei bija otrais punkts pie pretinieces serves. Tad grieķiete netrāpīja laukumā, tomēr viņa pēc tam labi servēja un precīzi uzbruka, rezultātu izlīdzinot (30:30). Ar servi Sakari panāca setbumbu, bet tad noslēgumā viņa ar sitienu no labās uzvarēja setu.

https://twitter.com/DJGrice/status/1441020069186768899

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 4-5Kārtējais Ostapenko serves geims ritēja ļoti līdzīgā cīņā, un rīdziniecei labas epizodes mijās ar kļūdām. Spēcīga un precīza serve deva Latvijas tenisistei vadību ar 40:30, bet tad Sakari perfekti no labās trāpīja pašā laukuma stūrī. Ostapenko tad no labās precīzi sita gar sāna līniju, bet noslēgumā Sakari diagonāles sitienu raidīja tīklā.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 3-5.Vēl viens "sausais" geims Sakari izpildījumā.

https://twitter.com/popalorena/status/1441018774975655937

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 3-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Tuvojās šķietami nenovēršamais, un Sakari ar savu labo aizsardzību panāca rezultātu 30:0. Ar servi Ostapenko punktu atguva, bet tad garākā izspēlē viņa sita ārpus laukuma no labās. Sakari izmantoja pirmo no divām breikbumbām, kad viņa pie tīkla uzņēma saīsināto sitienu un nospēlēja precīzi. Pēc geima Sakari teica tiesnesim, ka Ostapenko viņai pateica nepiedienīgu frāzi.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 3-3Ostapenko pretinieces serves geimos joprojām klājās grūti, un viņa joprojām nespēja gūt punktus, nonākot iedzinējos ar 0:30. Tad Sakari neizdevās gremdes sitiens, un Ostapenko uzņēma bumbiņu un precīzi raidīja to pretinieces laukumā. Turpinājumā grieķiete darbojās precīzi.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 3-2Ostapenko no labās netrāpīja laukumā, tad Sakari spēcīgu uzbruka no kreisās serves uzņemšanā, un latviete nespēja atvairīt šo uzbrukumu. Ostapenko no sarežģītas situācijas, sitot no labās, raidīja bumbiņu taisni gar sāna līniju, punktu atgūstot. Pēc tam viņa nodzenāja pretinieci pa gala līniju un precīzi sita pa diagonāli no kreisās. Garākā izspēlē Ostapenko sitienā no labās pārsita pāri laukumam, taču pretinieces breika iespēju viņa atspēlēja ar labu servi. Ar servi Ostapenko panāca rezultātu "vairāk", tad viņu no ritma izsita pretinieces trāpījums pa gala līniju, un viņa pati netrāpīja laukumā. Ostapenko atguva punktu, "noķerot" Sakari pretkustībā, bet Sakari turpināja neatlaidīgi cīnīties. Noslēgumā gan Ostapenko vēlreiz ar grūtībām uzvarēja serves geimu, izceļoties ar precīziem sitieniem.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 2-2Sakari teicami servēja un ātri panāca 40:0. Savukārt Ostapenko palika bez video atkārtojumiem, visas trīs iespējas "nodedzinot". Grieķiete atkal uzvarēja "sausā".

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 2-1Ostapenko zaudēja punktu ar dubultkļūdu, taču viņa punktu atspēlēja ar spēcīgu uzbrukumu no kreisās gar sāna līniju. Ostapenko pēc tam izspēlēja saīsināto sitienu, kuru Sakari uzņēma, bet rīdziniece pēc tam droši sita brīvajā laukuma daļā. Turpinājumā tenisistes punktus guva pamīšus, un cīņa atkal nonāca līdz rezultātam 40:40. Ostapenko divreiz neveiksmīgi pieprasīja video atkārtojumu. Otrajā epizodē viņa apstrīdēja to, ka Sakari trāpīja laukumā, taču bumbiņa trāpīja pa līniju. Ostapenko breikbumbu atspēlēja ar labu uzbrukumu, tad Sakari netrāpīja laukumā. Noslēgumā Ostapenko ar spēcīgu sitienu panāca pretinieces kļūdu.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 1-1Ostapenko neizdevās sitiens no kreisās, tad garā un aizraujošā izspēlē latviete vēlreiz netrāpīja laukumā. Sakari turpināja darboties droši, panāca Ostapenko kļūdas un tā arī punktu nezaudēja.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari 1-0Sakari pirmajā izspēlē netika galā ar Ostapenko otro servi, bet brīdi vēlāk rīdziniece izpildīja perfektu sitienu laukuma stūrī. Viņa turpināja ar labu sitienu izvēli, taču bumbiņa atdūrās tīklā sitienā no labās. Ostapenko vēlreiz apspēlēja pretinieci, taču Sakari ar divām teicamām serves uzņemšanām rezultātu izlīdzināja (40:40). Divas veiksmīgas otrās serves Ostapenko ļāva novest geimu līdz noslēgumam.

Jeļena Ostapenko – Marija Sakari. Spēle sākusiesOstapenko maču sāk ar servēšanu.

Trešajā kārtā šī dueļa uzvarētāja tiksies ar čehietes Terēzas Martincovas (WTA 61.) un Anastasijas Pavļučenkovas (WTA 13.) pāra uzvarētāju.

Sakari nav spēlējuši kopš “US Open”, kur viņa iekļuva pusfinālā. Grieķietei pirmā kārta Ostravā bija brīva. Tātad Ostapenko ir labāka spēļu prakse aizvadītajās nedēļās.

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 29.) ceturtdien aizvada Ostravas turnīra otrās kārtas spēli pret sacensību ceturto raketi Mariju Sakari (WTA 12.). Abām tenisistēm šī būs trešā savstarpējā spēle, bet līdz šim uzvaras abas dalījušās uz pusēm. Ostapenko šodienas pretinieci uzvarēja 2017. gadā Čārlstonā, bet Sakari – 2019. gada “Australian Open”.