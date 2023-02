Ostapenko pēc dominējoša pirmā seta kapitulē pretrunīgi vērtētajai 'Australian Open' čempionei Sabaļenkai

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien Dubaijas "WTA 1000" sērijas turnīra astotdaļfinālā ar rezultātu 6-2, 1-6, 1-6 piekāpās Arinai Sabaļenkai, kura pirms nepilna mēneša triumfēja Austrālijas atklātajā čempionātā.

Ostapenko un Sabaļenkas duelis ilga stundu un 42 minūtes, un Latvijas tenisistei otro reizi divās spēlēs neizdevās pieveikt šo pretinieci. Šajā sezonā Sabaļenka startē kā neitrālā sportiste, un viņa triumfēja "Australian Open" tunrīrā. Sabaļenka tiek vērtēta pretrunīgi, jo viņa esot Baltkrievijas diktatora Aleksandra Lukašenko kvēlā atbalstītāja.

Pērn Ostapenko triumfēja Dubaijas turnīrā, kad tas bija "WTA 500" līmenī, bet šajā sezonā turnīrs ir kategoriju augstāks – "WTA 1000". Nākamajā nedēļā Ostapenko WTA rangā noslīdēs uz aptuveni 25. vietu. Pagājušā gada februāra trešajā nedēļā Ostapenko aizcīnījās līdz Dohas "WTA 1000" sērijas turnīra pusfinālam un iekrāja 350 pasaules ranga punktus, kuri bija jāaizstāv šajā nedēļā.



Spēles sākumā Ostapenko un Sabaļenka apmainījās ar uzvarētiem pretinieču serves geimiem, bet tad Latvijas tenisiste uzvarēja vēl četrus geimus pēc kārtas un izvirzījās vadībā ar 5-1. Šo pārsvaru viņa noturēja un droši uzvarēja pirmo setu.

Spēles turpinājumā Sabaļenka pilnībā pārņēma spēles kontroli. Viņa sāka servēt daudz precīzāk, kā arī izspēlēs izdevās spēcīgi un precīzi uzbrukumi. Ostapenko tā arī nespēja ieiet tajā ritmā, kādā spēlēja mača pirmajā setā. Sabaļenka tādējādi izcīnīja savu 13. uzvaru pēc kārtas.

Portāls "Delfi" piedāvāja šī mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Dubaijas tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka, 6-2, 1-6, 1-6. Ostapenko izstājas no turnīra.Ostapenko izvirzījās vadībā ar 30:0, bet nākamos punktus guva Sabaļenka, kura tādējādi tika pie pirmās mačbumbas. Ostapenko to atspēlēja, kad izdarīja uzbrukuma sitienus un panāca pretinieces kļūdu. Tomēr brīdi vēlāk viņa uzņemšanā tika pie vēl vienas iespējas noslēgt maču, un to šoreiz izmantoja. Ostapenko noslēgumā pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka, 6-2, 1-6, 1-5Ostapenko saīsinātais sitiens atdūrās tīklā, bet tad viņa serves uzņemšanā divas reizes pārsita pāri laukumam. Šoreiz rīdziniece nepalika "uz nulles", un viņa augsta tempa izspēlē panāca Sabaļenkas sitienu pāri laukumam. Paildzināt šo geimu Ostapenko gan nespēja.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka, 6-2, 1-6, 1-4. Ostapenko zaudē serves geimu.Sabaļenai serves uzņemšanā izdevās labs uzbrukums, tad Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un sita bumbiņu tīklā. Latvijas tenisiste pie punkta tā arī netika, un mačs tuvojās noslēgumam.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka, 6-2, 1-6, 1-3Sīva spēkošanās ritēja kortā, un Ostapenko ar teicamu sitienu no labās asā leņķī ieguva iespēju lauzt pretinieces servi. Dinamiskā izspēlē šoreiz Sabaļenka izcēlās ar ļoti precīzu sitienu, no kreisās raidot bumbiņu laukuma stūrī. Tad Ostapenko sistā bumbiņa no kreisās gar sāna līniju pārlidoja pāri laukumam, bet tad Sabaļenka atkal servē "aizķēra" serves laukuma līniju, un rīdzinieces pieprasītais video atkārtojums nelīdzēja.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka, 6-2, 1-6, 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Pie rezultāta 30:30 Ostapenko pieļāva dubultkļūdu un deva Sabaļenkai iespēju lauzt servi. Svarīgā brīdī Ostapenko ar servi rezultātu izlīdzināja, bet pēc tam viņa ar sitienu no kreisās panāca "vairāk". Sabaļenka uzņemšanā precīzi uzbruka un atjaunoja rezultātu "vienādi", bet tad ieguva vēl vienu breikbumbu, kad Ostapenko netrāpīja laukumā. Arī šī iespēja palika neizmantota, tomēr viņa tika pie trešās breika iespējas šajā geimā, un to realizēja, kad Ostapenko izspēlē no labās sita pāri laukumam, tēmējot pa diagonāli.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka, 6-2, 1-6, 1-1Sabaļenka aizvadīja "sauso" serves geimu.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka, 6-2, 1-6, 1-0Ostapenko apņēmīgi darbojās trešā seta ievadā. Viņai izdevās labas serves, tostarp "eiss", un viņa izvirzījās vadībā ar 40:15. Arī nākamajā izspēlē viņa lika pretiniecei strādāt aizsardzībā, bet šoreiz Sabaļenka izturēja un sagaidīja Ostapenko sitienu tīkā. Pēc tam Ostapenko labi servēja un ieguva iespēju no gaisa izdarīt nākamo sitienu, un viņa bija precīza.

https://twitter.com/WTA/status/1628429709578063872

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 6-2, 1-6. Ostapenko zaudē 2. setu.Abas tenisistes pamīšus tika pie punktu guvumiem, līdz rezultāts nonāca 30:30. Tad Sabaļenkai pēc serves ieguva iniciatīvu un no kreisās raidīja bumbiņu pa diagonāli, panākot setbumbu. To Ostapenko atspēlēja, kad otrās serves uzņemšanā trieca bumbu gar sāna līniju. Sabaļenka jaudīgi servēja, un Ostapenko nespēja savaldīt bumbiņu, un ar otro piegājienu viņa pielika punktu setam, trāpot "eisu".

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 6-2, 1-5. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko otrajā setā klājās grūti, un Sabaļenkai izdevies pārņemt mača iniciatīvu. Viņa guva divus punktus pēc kārtas, bet tad Ostapenko ar servi punktu atguva. Rīdziniece pieļāva dubultkļūdu, kas pretiniecei deva divas breikbumbas. Atspēlēties neizdevās, un Ostapenko īsā izspēlē sita tīklā no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 6-2, 1-4Ostapenko šoreiz tika pie viena punkta Sabaļenkas serves geimā. Viņa pieprasīja atkārtojumu pie pēdējā punkta, taču izrādījās, ka Sabaļenkas izdarītās serves bumbiņa "aizķēra" serves laukuma līniju.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 6-2, 1-3Abas tenisistes devās pie tīkla, un Sabaļenka izdarīja sitienu ķermenī Ostapenko. Tas šķietami sapurināja Latvijas tenisisti, un viņa uzreiz sāka darboties precīzāk. Vispirms precīza un rezultatīva serve, tad panākta iespēja izpildīt gremdes sitienu, ko realizēja, bet tad vēl viena serve, kuru uzņemt Sabaļenka nespēja.Tomēr pēc tam Ostapenko pieļāva dubultkļūdu, bet tad viņa sita tīklā bumbiņu, kad dzenāja pretinieci pa gala līniju. Ostapenko nedeva Sabaļenkai breika iespēju un beidzot uzvarēja geimu otrajā setā.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 6-2, 0-3Ostapenko vienīgo punktu guva serves uzņemšanā, kad raidīja bumbiņu asā leņķī gar tīklu. Citas veiksmīgas epizodes neizdevās.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 6-2, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko neizdevās serves geims. Viņa pirmā guva punktu, bet tad pati netrāpīja uzbrukuma sitienus pretinieces laukumā. Sabaļenka ieguva divkāršo breikbumbu, un pēc Ostapenko neprecīzā diagonāles sitiena no labās izmantoja pirmo iespēju.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 6-2, 0-1Ostapenko izdarīja spiedienu uz Sabeļenku viņas serves geimā, panākot 30:30, taču galotnē viņai neizdevās serves uzņemšana, bet garā izspēlē viņa netrāpīja laukumā no labās.

https://twitter.com/WTA/status/1628421935884382208

https://twitter.com/WTA/status/1628418413818445825

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 6-2. Ostapenko uzvar 1. setu.Abas tenisistes apmainījās ar spēcīgiem sitieniem, līdz Sabaļenai bumbiņa "norāvās" no raketes. "Australian Open" nākamajā izspēlē precīzi trāpīja laukuma stūrī, bet tad Ostapenko izsita ārpus laukuma. Rīdziniece ar servi rezultātu izlīdzināja, bet tad pieļāva dubultkļūdu, dodot Sabaļenai iespēju lauzt servi. Sabaļenka turpinājumā netika galā ar divām servēm, un tas Ostapenko deva pirmo setbumbu. Vēl viena dubultkļūda patraucēja noslēgt geimu, bet pēc tam latviete tomēr guva divus punktus pēc kārtas un uzvarēja setu.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 5-2Sabaļenka serves geimu sāka ar dubultkļūdu, bet turpinājumā Ostapenko ātrie uzbrukumi šoreiz bija neveiksmīgi, un pie vēl viena punkta viņa netika.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 5-1Sabaļenkai precīzi raidīja bumbiņu pa diagonāli laukuma stūrī, bet nākamajā izspēlē no otras puses viņai šāds sitiens neizdevās. Ostapenko zaudēja nākamos divus punktus - vispirms pēc vājas otrās serves, bet tad garā izspēlē, kurā netrāpīja sitienu no kreisās gar sāna līniju, un Sabaļenka tika pie divkāršās breika iespējas. Ar labām servēm Latvijas tenisiste atspēlējās un panāca rezultātu "vienādi".Ostapenko nākamajā epizodē noturēja aizsardzību un sagaidīja pretinieces kļūdu, bet tad viņa jaudīgi uzbruka no kreisās, trāpot gar pašu sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 4-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko atspēlējās no 0:30. Viņa vispirms spēcīgi no labās uzbruka gar sāna līniju, uzņemot servi, bet nākamajā epizodē viņas diagonāles sitiens no labās izrādījās par sarežģītu pretiniecei, kura raidīja bumbiņu pāri laukumam. Sabaļenka devās pie tīkla, un Ostapenko izpildīja precīzu apvedošo sitienu no kreisās, iegūstot breikbumbu. Ostapenko uzņēma spēcīgu Sabaļenkas sitienu un pati trāpīja precīzi. Tad viņa devās tuvāk tīklam un trieca bumbiņu brīvajā laukuma pusē.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 3-1Diezgan drošs serves geims Ostapenko izpildījumā. Vienīgo punktu viņa zaudēja, kad sita tīklā no kreisās pēc Sabaļenkas uzbrukuma sitiena.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi.Sabaļenka ar servēm pārsvarā guva punktus, bet Ostapenko garākās izspēlēs spēja uzspiest savu stilu, un rezultāts nonāca līdz 30:30. Rīdziniecei neizdevās nākamās serves uzņemšana, tomēr viņa ar saviem jaudīgajiem uzbrukumiem spēja gūt nākamos punktus un iegūt vēl vienu breikbumbu. Šī izspēle ieilga, jo tiesnesis lika pārspēlēt punktu pēc līnijtiesneša kļūdas, bet tad Sabaļenka sita tīklā no labās.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu.Sabaļenka rezultatīvi uzbruka serves uzņemšanā, bet Ostapenko atbildēja ar gūtu punktu, kad precīzi no labās sita laukuma stūrī. Sabaļenkai turpinājumā paveicās - vispirms bumbiņa pēc viņas sitiena pārvēlās pāri tīkla trosei, bet tad pēc Ostapenko sitiena bumbiņa bija dažus milimetrus no līnijas. Ostapenko atspēlēja pirmo pretinieces breika iespēju, bet tad viņa sita ārpus laukuma, cenšoties no labās trāpīt asā leņķī aiz tīkla.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Sabaļenka ar servi guva pirmo punktu, bet tad Ostapenko divas reizes guva punktu ar serves uzņemšanu. Tam sekoja garākā izspēlē, kurā Ostapenko ar diagonāles sitienu no kreisās panāca pretinieces sitienu tīklā. Ostapenko realizēja pirmo no divām breikbumbām, kad viņa garā izspēlē lika pretiniecei strādāt aizsardzībā, līdz panāca viņas kļūdu sitienā no labās gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Arina Sabaļenka. Spēle sākusies.Ostapenko maču sāk ar uzņemšanu.

Ostapenko un Sabaļenka iepriekš spēkojušās tikai 2019.gada Džendžou turnīrā, un toreiz Ostapenko piedzīvoja zaudējumu - 1-6, 2-6.

Ostapenko WTA rangā ieņem 20. vietu un sacensībās izsēta ar 13. numuru. Lai izvairīto no vēl neliela krituma WTA rangā, Ostapenko nepieciešama uzvara. Savukārt Sabaļenka ir WTA ranga otra rakete un ar otro numuru izsēta Dubaijas turnīrā. Pāra uzvarētāja nākamajā kārtā spēlēs pret kādu no Čehijas tenisistēm - Petru Kvitovu (WTA 15.) vai Barboru Krejčīkovu (WTA 30.). Čehietes spēli aizvadīs uzreiz pēc Ostapenko spēles.

