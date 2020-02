Ostapenko pēc garā pārlidojuma no ASV nespēj izrādīt pretestību Kornē

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko trešdien, 12. februārī, Sanktpēterburgas WTA turnīra pirmās kārtas mačā ar rezultātu 1-6, 2-6 kapitulēja francūzietei Alizē Kornē.

Ostapenko vēl svētdien Latvijas izlases sastāvā ASV pilsētā Everetā aizvadīja Federācijas kausa dueli pret ASV, bet pēc garā pārlidojuma viņa Sanktpēterburgā nespēja parādīt savu labāko sniegumu. Daudzās kļūdas deva Kornē drošu pārsvaru kortā, un francūziete to izmantoja.

Ostapenko pasaules rangā 40.vietā, bet viņas pretiniece Kornē atrodama 61.pozīcijā. Kornē šajā turnīrā startēja arī kvalifikācijā.

Abas tenisistes iepriekš tikušās divas reizes, un iepriekš uzvaras dalīja uz pusēm. 2018. gadā Sinsinati "Premier" turnīra pirmajā kārtā pārāka bija francūziete, bet pērn oktobrī Lincas "International" otrajā kārtā uzvarēja Ostapenko, jo Kornē nepabeidza spēli.

Sanktpēterburgas turnīrā plānoja startēt arī Anastasija Sevastova, tomēr viņa pirmdien atsauca dalību, jo nebija gatava doties kortā pēc Federācijas kausa.

Kornē pēcspēles intervijā sacīja, ka Ostapenko nebija savā ādā pēc garā ceļojuma, taču viņa tik un tā aizvadīja labu spēli.

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-6, 2-6. Ostapenko zaudē spēli. Kornē nodzenāja Ostapenko pa gala līniju un izpildīja precīzu sitienu, bet tad latviete pieļāva dubultkļūdu. Ostapenko ar saīsināto sitienu guva punktu, bet tad viņa kļūdījās, un Kornē ieguva divas mačbumbas. Ostapenko ar balsta sitienu no kreisās trāpīja laukuma stūrī un neļāva pretiniecei vēl svinēt uzvaru. Ostapenko tomēr pēc tam sita autā un zaudēja maču.

https://twitter.com/WTA/status/1227548932474933250

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-6, 2-5Ostapenko no kreisās sita pārāk tālu un netrāpīja laukumā, taču viņa ar spēcīgiem sitieniem iespieda Kornē laukuma dziļumā un tad nospēlēja saīsināto sitienu. Sitiens no labās pa diagonāli atkal pavisam nedaudz izsita ārpus laukumam tad viņa no aizsardzības trāpīja tīklā. Kornē ar "eisu" turpināja tuvoties uzvarai mačā.

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-6, 2-4Ostapenko mēģināja izdarīt spiedienu uz pretinieci un panāca 30:15, bet tad viņa ar servi guva vēl vienu punktu. Vēl vienā garā izspēlē Ostapenko no labās sita laukuma stūri pa diagonāli, un to Kornē nespēja atspēlēt.

https://twitter.com/WTA/status/1227545842153689088

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-6, 1-4.Kornē panāca 30:0, tomēr Ostapenko nenolaida rokas un atkal uzņēma pretinieces saīsināto sitienu un guva punktu. Latvijas tenisiste no labās sita tīklā, bet noslēgumā Kornē ar sitienu no labās iegrieza bumbiņu un trāpīja pa līniju.

https://twitter.com/WTA/status/1227545264140898306

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-6, 1-3Kornē ļoti veiksmīgi trāpīja uzbrukumu serves uzņemšanā pa sāna līniju, bet pēcāk viņa kļūdījās. Francijas tenisiste ar precīzu sitienu apspēlēja latvieti, tad viņas uzbrukums atdūrās tīklā. Lai arī Kornē nodzenāja Ostapenko un izspēlēja saīsināto, Ostapenko paspēja to uzņemt un "iešāva" to pretinieces laukumā. Noslēgumā Kornē netrāpīja laukumā un Ostapenko uzvarēja pirmo geimu otrajā setā.

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-6, 0-3Pēc zaudēta ātra punkta Ostapenko nākamo izspēli aizvadīja ļoti pacietīgi un izdarīja teicamus sitienus, līdz izkārtoja sev sitienu gar sāna līniju, un to viņa realizēja. Kornē kļūdījās saīsinātajā sitienā, bet tad Ostapenko sita ārpus laukuma. Latvijas tenisiste centīgi darbojās kortā, taču sitiens skrējienā viņai atdūrās tīklā. Kornē pieļāva dubultkļūdu, tad Ostapenko jau atkal sita ārpus laukuma. Pagarināt šo geimu Ostapenko tomēr neizdevās pagarināt.

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-6, 0-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko nespēja izvairīties no kļūdām, pat šķietami vienkāršās situācijās. Ar sevi Ostapenko beidzot guva punktu, tomēr nākamajā epizodē bija dubultkļūda. Sitiens no labās Ostapenko izlidoja pamatīgi ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-6, 0-1Ostapenko nebija savā ādā, un viņa pieļāva trīs kļūdas pēc kārtas. Noslēgumā Kornē no labās gar sāna līniju guva punktu un nosargāja savu servi "sausā".

https://twitter.com/WTA/status/1227542665215930368

Sākas 2. sets.

Pārtraukumā starp pirmo un otro setu Ostapenko palūdza izsaukt fizioterapeiti, jo viņai neesot laba pašsajūta.

https://twitter.com/WTA/status/1227538998358200320

https://twitter.com/tennis_gifs/status/1227540305810874369

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-6. Ostapenko zaudē pirmo setu. Ostapenko geimu sāka ar netveramu servi, taču atkal pēc labas epizodes bija kļūda. Viņa devās pie tīkla un sita pārāk tālu, netrāpot laukumā. Turpinājumā no kreisās viņa sita tīklā, tad Kornē ar saīsināto sitienu ieguva divas setbumbas. Ar dubultkļūdu noslēdzās 1. sets.

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-5.Ostapenko spēcīgi sita no kreisās un guva punktu, tam sekoja garāka izspēle, kurā Kornē netrāpīja laukumā. Latvijas tenisiste uzbruka serves uzņemšanā, taču pavisam nedaudz netrāpīja. Pēc Kornē dubultkļūdas Ostapenko ieguva divas breikbumbas, bet pirmo iespēju neizdevās izmantot, jo pretiniece nospēlēja precīzu saīsināto sitienu. Latvijas tenisiste neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā un neizmantoja arī otro breika iespēju. Kornē turpināja spēlēt pacietīgi un guva nākamos divus punktus.

Ostapenko, visticamāk, vēl nav atguvusies no Federācijas kausa izcīņas dueļa viesos pret ASV, pēc kura bija jāveic tālais lidojums uz Sanktpēterburgu.

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-4. Ostapenko zaudē serves geimu. Lai arī Ostapenko geimu iesāka ar labu epizodi, tomēr turpinājumā viņa pieļāva kļūdas un deva Kornē divas breika iespējas. Pirmo viņa atspēlēja, kad devās pie tīkla un trieca bumbiņu pa diagonāli, taču izglābties neizdevās, sitot bumbiņu tīklā.

https://twitter.com/tennis_gifs/status/1227536896558919682

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-3Kornē neizdevās trāpīt sitienu no labās gar sāna līniju, kad viņa izspēlēja ātru kombināciju, taču pēc tam viņai nospēlēja precīzāk un panāca precīzu sitienu pa diagonāli. Ostapenko netrāpīja laukumā un sita tīklā, bet noslēgumā Kornē izdevās izpildīt netveramu servi.

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 1-2Lielisks sitiens no labās gar sāna līniju deva Ostapenko pirmo punktu, tomēr nākamajā izspēlē viņa no kreisās trāpīja tīklā. Turpinājumā Kornē divas reizes neveiksmīgi nospēlēja serves uzņemšanā, taču Ostapenko neizmantoja iespēju noslēgt geimu no sava laukuma vidus. Tomēr ar nākamo servi Ostapenko guva punktu un uzvarēja savu pirmo geimu.

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 0-2Ostapenko no labās sita apvedošo sitienu, kad Kornē devās pie tīkla, un guva punktu. Nākamās trīs epizodes noslēdzās ar Ostapenko sitienu ārpus laukuma, bet noslēgumā Kornē trāpīja "eisu".

Jeļena Ostapenko - Alīze Kornē 0-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko pirmo sitienu izsita ārpus laukuma, bet otrajā viņa izspēlēja labu kombināciju, kurā precīzi sita brīvajā laukuma pusē. Tad abas tenisistes pieļāva pa kļūdai, taču Ostapenko ar servi panāca 40:30. Viņa pieļāva dubultkļūdu un neprecīzi sita no labās pa diagonāli, dodot Kornē breika iespēju. Vēl viena dubultkļūda ļāva Francijas tenisistei izvirzīties vadībā spēlē.

Spēle sākusies. Ostapenko maču sāks ar servju izdarīšanu.

Ostapenko un Kornē spēkojušās ar dubultspēlēs, un pagājušajā gadā Latvijas tenisiste šodienas pretiniecei trāpīja ar bumbiņu pēc ļoti neprecīzas serves.

