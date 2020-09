Ostapenko Strasbūras turnīra ievadā izcīna drošu uzvaru

Latvijas sieviešu tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 43.) pirmdien Strasbūras tenisa turnīra pirmās kārtas spēlē ar rezultātu 6-2, 6-4 pārspēja ASV pārstāvi Lorēnu Deivisu (WTA 67.).

Abām tenisistēm šī bija otrā savstarpējā spēle, un Ostapenko izcīnīja pirmo uzvaru pār Deivisu.

Ostapenko maču iesāka teicami, divreiz laužot pretinieces servi un izvirzoties vadībā ar 5-0. Deivisa divus geimus atspēlēja, galvenokārt tāpēc, ka serves geimā Latvijas tenisiste pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas. Taču pēc tam spēja noslēgt pirmo setu.

Otrajā setā cīņa bija līdzīgāka, un Deivisa divas reizes izvirzījās vadībā ar breika pārsvaru, taču abas reizes Ostapenko spēja atspēlēties. Maču latviete noslēdza ar četriem uzvarētiem geimiem pēc kārtas.

Strasbūras turnīra otrajā kārtā Ostapenko tiksies ar Kiki Bertensu no Nīderlandes, kura pasaules rangā ieņem astoto vietu. Bertensai pirmā kārta bija brīva.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Strasbūras tenisa turnīrs: Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2, 6-3. Ostapenko uzvar maču.Garā izspēlē Ostapenko bija pacietīgāka un panāca, ka Deivisa no neērtas pozīcijas sita tīklā. Pēc tam Ostapenko panāca divas mačbumbas, noslēdzot uzbrukumu pie tīkla. Pirmo iespēju viņa neizmantoja, bet pēc tam ar skaistu sitienu no labās viņa izcīnīja uzvaru mačā.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2, 5-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko bija ļoti koncentrējusies un guva divus punktus pēc kārtas, bet trešā serves uzņemšana viņai bija neveiksmīga. Deivisa iesita tīklā nākamajā izspēlē, un šoreiz viņa ar pirmo piegājienu realizēja breikbumbu, uzņemšanā sitot gar sāna līniju.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2, 4-3. Ostapenko labi servēja un panāca rezultātu 30:0, tad garā izspēlē viņa devās tuvāk tīklam un guva vēl vienu punktu. Deivisa vienu punktu atguva ar saīsināto sitienu, bet tad viņa no aizsardzības sita ārpus laukuma.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2, 3-3. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko atkal "ieķērās" cīņā par breikbumbu, pie rezultāta 30:30 izpildot teicamu uzbrukumu no kreisās. Lieliskā epizodē Ostapenko neizmantoja breika iespēju, pavirši izpildot uzbrukumu no labās, atrodoties laukuma vidū. Serves uzņemšanā Ostapenko ieguva vēl vienu iespēju izlīdzināt rezultātu, bet viņa uzņemšanā šoreiz sita tīklā. Izcils sitiens no kreisās pa sāna līniju Ostapenko deva trešo breika iespēju geimā, taču atkal sasteigts uzbrukums. Pēc tam rīdziniece nedaudz izsita ārpus laukuma, bet turpināja cīņu, kad ar labu sitienu no labās panāca pretinieces sitienu tīklā (40:40). Ostapenko iesita bumbiņu tīklā, bet viņa atkal izlīdzināja rezultātu, apspēlējot pretinieci un gūstot tīru punktu. Tad Ostapenko panāca vēl vienu pretinieces kļūdu, ieguva kārtējo breikbumbu, kuru realizēja pēc Deivisas dubultkļūdas.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2, 2-3. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko ieraidīja bumbiņu tīklā pirmajā izspēlē, bet pēc tam viņa izspēlēja teicamu kombināciju, kuras noslēgumā varēja sist brīvajā laukumā. Tad viņa pieļāva kļūdu, netrāpot laukumā, bet reabilitējās ar lielisku servi. Ostapenko izspēlēja saīsināto, Deivisa to uzņēma, bet pie tīkla latviete bija precīza. Geimu noslēgt neizdevās, jo rīdziniece sita tīklā, uzņemot neērtu sitienu. Viņa panāca rezultātu "vairāk" ar bekhendu pa sāna līniju, taču neveiksme saīsinātajā sitienā neļāva noslēgt geimu. Deivisa un Ostapenko nākamajās epizodēs apmainījās ar autiem, taču Ostapenko viltīgi izdarīja otro servi, kas viņai nākamajā sitienā deva lielisku uzbrukuma pozīciju, ko viņa realizēja. Atkal tika pieļauta kļūda pie rezultāta "vairāk", tad Ostapenko no labās sita ārpus laukuma, dodot breika iespēju Deivisai. Ātrā izspēlē Ostapenko sita tīklā no kreisās.

https://twitter.com/WTA/status/1308065400144293888

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2, 2-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Pēc pirmajām izspēlēs Deivisas serves geimā rezultāts bija 30:30, un Ostapenko ar varenu sitienu ieguva breika iespēju. Amerikāniet to atspēlēja, izpildot labu servi, taču Ostapenko panāca vēl vienu breika iespēju, sitot no kreisās pa diagonāli. Deivisai atkal otrā serve bija vāja, taču Ostapenko uzbruka pārāk spēcīgi. Nākamās serves uzņemšanā Ostapenko bumbiņa nepārvēlās pāri tīkla trosei, taču geims nenoslēdzās arī pēc nākamās izspēles, jo Deivisa sita tīklā. Ostapenko atkal lieliski uzbruka no labās, otrās serves uzņemšanā, panākot trešo breika iespēju. Deivisai atkal izdevās atspēlēties, izspēlē trāpot sitienu no kreisās gar sāna līniju. Latvijas tenisiste vēlreiz teicami uzņēma servi un uzbruka no labās, taču nespēja to izdarīt divās izspēlēs pēc kārtas. Ostapenko ar piekto piegājienu lauza pretinieces servi.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2, 1-2. Ostapenko zaudē serves geimu.Ostapenko labi servēja un pirmajās divās izspēlēs guva ātrus punktus. Tad viņa no labās iesita bumbiņu tīklā, tam sekoja sitiens ārpus laukuma. Ostapenko izspēlēja labu saīsināto sitienu, bet Deivisa to uzņēma un atbildēja ar labu sitienu, iegūstot breikbumbu. Ostapenko skrējienā sita no labās un netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2, 1-1Deivisa netrāpīja savu otro sitienu izspēlē laukuma robežās, bet tad viņa izdarīja lielisku uzbrukumu, sitot pa diagonāli. Turpinājumā Devisa ar labāk servēm uzvarēja geimu.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2, 1-0Ostapenko otro setu iesāka pārliecinoši, atstājot pretinieci "uz nulli".

Sākas 2. sets

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 6-2. Ostapenko lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu.Ostapenko teicami uzbruka serves uzņemšanā, sodot pretinieci par vāju otro servi. Latvijas tenisiste ātrā tempā izdarīja uzbrukumus vienā pusē, tad strauji mainīja virzienu un guva "tīru" punktu. Vēl viens teicams uzbrukums serves uzņemšanā deva punktu Ostapenko, kura ieguva trīs setbumbas. Deivisa pieļāva dubultkļūdu, un Ostapenko uzvarēja pirmo setu.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 5-2. Ostapenko zaudē serves geimu. Abas tenisistes geima ievadā guva pa punktam, sagaidot pretinieces kļūdu, tad Ostapenko pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas (15:40). Tad Ostapenko ļoti neprecīzi sita no kreisās.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 5-1Ostapenko pirmajā izspēlē uzbruka otrās serves uzņemšanā, bet ietrieca bumbiņu tīklā. Tad viņai uzbrukums no kreisās pa diagonāli bija "pa garu". Trešajā izspēlē Ostapenko serves uzņemšanā sita no labās un trāpīja perfekti pa diagonāli. Deivisa panāca 40:15, kad bumbiņa pārvēlās tīkla trosei. Ostapenko netrāpīja laukumā serves uzņemšanā, un Devisa uzvarēja pirmo geimu mačā.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 5-0Ostapenko turpināja spēli aizvadīt teicami, un viņa serves geimā panāca 40:0. Devisa sita tīklā, un Latvijas tenisiste ar "sauso" geimu panāca rezultātu 5:0.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 4-0. Ostapenko vēlreiz lauž pretinieces servi. Ostapenko neveiksmīgi nospēlēja uzņemšanā, bet otrajā epizodē viņa no laukuma vidus izdarīja sitienu no labās pašā pretinieces laukuma stūrī. Latvijas tenisiste izdarīja skaistu sitienu no kreisās pa sāna līniju. Ostapenko lauza pretinieces servi, kad Deivisa pieļāva dubultkļūdu.

https://twitter.com/WTA/status/1308054578605121536

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 3-0.Ostapenko pieļāva divas kļūdas pēc kārtas un nonāca iedzinējos ar 0:30. Ar servi viņa punktu atguva, tam sekoja divas skaisti uzvarētas izspēles, kas ļāva iegūt vadību geimā. Deivisa no labās sita ārpus laukuma, kas ļāva Ostapenko iegūt drošu pārsvaru mačā.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 2-0. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko uzņēma spēcīgu servi, Deivisa pieskrēja pie tīkla, bet Latvijas tenisiste no kreisās gar sāna līniju apspēlēja amerikānieti. Ostapenko uzbruka, uzņemot otro servi, bet netrāpīja laukumā. Pie tīkla rīdziniecei neizdevās nospēlēt precīzi, tad ceturtajā izspēlē Deivisa sita tīklā (30:30). Deivisa aizsardzībā neveiksmīgi uzņēma sitienu, un Ostapenko ieguva breikbumbu. To Ostapenko realizēja, kad Deivisa netrāpīja laukumā.

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa 1-0Ostapenko pirmajā izspēlē guva "tīru" punktu ar sitienu no labās, turpinājumā Deivisa izsita ārpus laukuma. Arī trešā izspēle bija pagara, un tajā Deivisa skaisti uzbruka no kreisās pa diagonāli. Ostapenko nākamos punktus guva ar servi

Jeļena Ostapenko – Lorēna Deivisa. Spēle sākusies. Ostapenko maču sāk ar servēšanu.

Abas tenisistes kortā iesildās mačam. Spēle tūdaļ sāksies.

Latvijas tenisiste šogad WTA tūrē septiņās spēlēs triumfējusi trīs reizes, bet Deivisa 14 mačos izcīnījusi piecas uzvaras.

Ostapenko šodien pretī stāsies amerikāniete Lorēna Deivisa. Zīmīgi, ka abas tenisistes tikušās tikai vienreiz, un tas notika 2017. gadā Oklendā. Toreiz turnīra pusfināla spēlē Ostapenko izstājās trešajā setā, bet Deivisa finālā izcīnīja savu vienīgo WTA titulu.

Ostapenko šī ir debija Strasbūras tenisa turnīrā, kas tradicionāli norisinās nedēļu pirms Francijas atklātā tenisa čempionāta. Latvijas pārstāve svētdien jau aizvadīja pirmo dubultspēļu turnīra maču, duetā ar Gabrielu Dabrovski svinot uzvaru.