Ostapenko vēlreiz zaudē; Latvijas tenisa izlase neiekļūst 'FedCup' Pasaules 1. grupā

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko sestdien ar rezultātu 4-6, 3-6 piekāpās vācietei Monai Bartelai, līdz ar to Latvijas izlases zaudēja cerības iekļūt Federāciju kausa izcīņas Pasaules pirmajā grupā.

Spēles pirmais sets izvērtās par līdzvērtīgu cīkstēšanos, kurā abas tenisistes pastāvīgi spēja uzvarēt savu servju geimus. Lai gan abas tenisistes spēja uzvarēt pa geimam, pretinieci atstājot "sausā", tieši Ostapenko pie 1-1 bija labas iespējas lauzt pretinieces servi. Bartela gan atguvās pēc dubultkļūdas pie 40:40 un geimu uzvarēja.

Savukārt Latvijas tenisiste kļūdījās seta svarīgākajos brīžos. Rezultātam esot 4-5, Ostapenko pieļāva trīs dubultkļūdas un tādējādi piekāpās pirmajā setā.

Otrajā setā kādas tenisistes serve tika lauzta ievērojami ātrāk, Ostapenko bez ierunām zaudējot geimu un vācietei izvirzoties vadībā ar 3-1. Latvijas otrā rakete nākamo geimu atspēlēja, tomēr, iespējams, pārlieki riskējot, zaudēja vēl vienu serves geimu.

