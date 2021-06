Ostapenko Vimbldonas čempionāta ievadā sagrauj talantīgu kanādieti

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko (WTA 34.) Vimbldonas čempionāta pirmajā kārtā trešdien ar rezultātu 6-1, 6-2 sagrāva 18 gadus veco kanādieti Leilu Fernandesu (WTA 71.).

Ostapenko savā pirmajā tikšanās reizē Fernandesu pārspēja 54 minūšu laikā.

Ostapenko pārākums kortā bija redzams jau no pirmajiem geimiem. Viņa jau spēles pirmajā geimā lauza pretinieces servi, taču uzreiz nespēja veiksmīgi aizvadīt savu serves geimu, kurā pieļāva divas dubultkļūdas. Tomēr pirmā seta turpinājumā Ostapenko spēlēja teicami, pretiniecei īsti neatstājot nekādas cerības.

Otrais sets iesākās līdzīgākā cīņā, un šoreiz Fernandes spēja uzvarēt arī serves geimu. Tomēr pie rezultāta 2-2 Ostapenko atkal paaugstināja spēles tempu un droši nospēlēja līdz uzvarai.

Otrajā kārtā Ostapenko tiksies ar krievieti Darju Kasatkinu (WTA 35.), kura ar 6-3, 3-6, 5-3 pārspēja rumānieti Patriciju Mariju Tigu (WTA 63.).

Ostapenko Vimbldonas čempionātā līdz šim klājies diezgan veiksmīgi. Viņa 2017. gadā iekļuva ceturtdaļfinālā, bet gadu vēlāk – pusfinālā. 2019. gadā viņa gan apstājās jau pirmajā kārtā. Šī viņai bija 11 uzvara aizvadītajās 16 spēlēs Vimbldonas čempionāta pamatturnīrā.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 6-1, 6-2. Ostapenko uzvar maču! Fernandesa no kreisās sita tīklā, Ostapenko brīvi vēlāk sita bumbiņu tīklā, uzbrūkot no kreisās serves uzņemšanā. Kanādietei bija grūtības turēt līdzi Ostapenko tempam, un viņa atkal netrāpīja laukumā un sita tīklā. Ostapenko līdz ar to ieguva divas mačbumbas. Perfekts uzbrukums no kreisās gar sāna līniju deva uzvaru!

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 6-1, 5-2Serves geimā Ostapenko pēc labas epizodes pieļāva kļūdu, tā cīņa nonāca līdz rezultāta 30:30. Pēc tam viņai izdevās laba serve vienā stūrī un uzbrukums brīvajā laukuma pusē. Uzbrukums no kreisās viņu pietuvināja uzvarai.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 6-1, 4-2. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko atkal uzspieda savu agresīvo spēles stilu, un viņas zibenīgie uzbrukumi sagādāja lielas grūtības jaunajai tenisistei. Ostapenko izmantoja pirmo no trim breikbumbam.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 6-1, 3-2Ostapenko īsās izspēlēs panāca rezultātu 40:0, bet turpinājumā viņa pieļāva divas dubultkļūdas pēc kārtas, kā arī pavisam nedaudz netrāpīja sitienu no kreisās laukuma stūrī (40:40). Fernandesa ar grūtībām atvairīja Ostapenko uzbrukumu, bet latviete uzreiz devās pie tīkla un trieca bumbiņu laukumā. Ar labu servi izdevās noslēgt geimu, kas izvērtās sarežģītāks nekā tam vajadzēja būt.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 6-1, 2-2Ostapenko pārliecinošāk darbojās garajās izspēlēs, un viņa panāca pretinieces neveiksmīgus sitienus, izvirzoties vadībā ar 30:15. Tomēr Fernandesa ar servēm neļāva latvietei iegūt breikbumbu.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 6-1, 2-1Ostapenko droši aizvadīja serves geimu. Fernandesa ar labu uzbrukumu rezultātu izlīdzināja (15:15), bet turpinājumā latviete spēlēja nepieļaut geima ievilkšanos.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 6-1, 1-1 Ostapenko "norāvās" sitiens no kreisās, un bumbiņa aizlidoja tālu "autā". Fernandesai neizdevās trāpīt sitienu laukumā, izspēlējot ātru kombināciju, taču viņa reabilitējās ar "eisu". Pēc Ostapenko sitiena tīklā rezultāts kļuva 40:15, bet tad Fernandesa ar servi noslēdza geimu. Foto: Sanita Bokta-Strautmane

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 6-1, 1-0Fernandes kļūdījās sitienā no labās, bet tad Ostapenko ar savām kļūdām zaudēja divus punktus. Fernandesa no kreisās arī sita bumbiņu tīklā, tam sekoja Ostapenko dubultkļūda, kas pretiniecei deva breikbumbu. Fernandesa netrāpīja uzbrukumu otrās serves uzņemšanā, pēc tam bija redzamas vēl divas labas Ostapenko serves.

Sākas 2. sets.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 6-1. Ostapenko uzvar 1. setu. Ostapenko Fernandesas serves geimā atkal izdarīja spiedienu uz pretinieci, panākot 30:15. Tad viņa sita tīklā serves uzņemšanā, taču tam sekoja aizraujoša izspēle, bet noslēgumā perfekts trāpījums laukuma stūrī latvietei deva setbumbu. Fernandesa ar sitienu no kreisās izlīdzināja rezultātu, taču Ostapenko ātri atguva setbumbu. Fernandesa atkal pieļāva dubultkļūdu.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 5-1Ostapenko ātri panāca rezultātu 40:0, bet tad izspēlēja saīsināto, Fernandes izdarīja to pašu, bet sākot skrējienu pēc bumbiņas latviete paslīdēja. Ar smaidu viņa piecēlās, un nākamajā izspēlē noslēdza droši aizvadīto geimu, pēc labas serves nākamo sitienu precīzi raidot brīvā laukumā.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 4-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Ostapenko "nogrieztais" sitiens atdūrās tīklā, bet turpinājumā viņai izdevās lieliskas darbības, uz kurām ar precīziem sitieniem Fernandesa nespēja atbildēt. Taču tad rīdziniece sita bumbiņu tīklā, savukārt nākamajā izspēlē viņa no kreisās strauji mainīja izspēles virzienu un ieguva breikbumbu. To viņa realizēja, kad vispirms raidīja bumbiņu vienā strūrī, bet tad ar uzbrukumu no kreisās sita gar sāna līniju. Foto: Sanita Bokta-Strautmane

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 3-1Pēc Ostapenko zaudēta punkta bija gara izspēlē, kas noslēdzās ar precīzu trāpījumu no labās gar sāna līniju. Ar servi tenisiste no Latvijas ieguva vadību, tam sekoja pamatīgs blieziens, ko Fernandesa nespēja uzņemt (40:15). Kanādiete punktu atspēlēja, taču Ostapenko geimu neievilka, aizvadot divu sitienu izspēli.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 2-1. Ostapenko lauž pretinieces servi. Lielisks uzbrukums no kreisās gar sāna līniju serves uzņemšanā Ostapenko deva punktu, tam sekoja jaudīga Fernandesas serve. Turpinājumā kanādietes sitiens no kreisās trāpīja pa tīkla trosi un atstāja laukumu, brīdi pēc tam viņa sita tīklā, un Ostapenko ieguva divkāršo breikbumbu. Ar dubultkļūdu noslēdzās šis geims.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 1-1. Ostapenko zaudē serves geimu. Ostapenko serves geims iesākās samocīti, un pēc dubultkļūdas pieļaušanas rezultāts kļuva 15:30. Tad ar savu uzbrukumu viņa panāca Fernandesas sitienu tīklā, bet tam sekoja vēl viena dubultkļūda. Fernandesa diezgan viegli iegūto breikbumu izmantoja, kad Ostapenko no labās sita tīklā.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa 1-0. Ostapenko lauž pretinieces servi.Pirmajā izspēlē Ostapenko netrāpīja sitienu no kreisās, bet pēc tam viņa atvairīja pretinieces sitienus un izprovocējas kļūdas. Pēc latvietes sitiena tīklā rezultāts geimā kļuva 30:30, bet turpinājumā Fernandesai izdevās precīzs uzbrukums gar kreiso sāna līniju. Kanādas jaunā tenisiste nākamajā epizodē netrāpīja laukumā, bet brīdi pēc tam - sita tīklā, dodot Ostapenko breikbumbu. Uzņemot otro servi, Ostapenko neizdevās sitiens no labās, tomēr viņa atguva breikbumu, uzbrūkot no kreisās gar sāna līniju. Fernandesa aktīvi nospēlēja uzbrukumā un panāca Ostapenko kļūdu diagonāles sitienā, tad viņa atkal netrāpīja laukumā. Trešo breikbumbu Ostapenko izmantoja, izdarot uzbrūkošus sitienus, līdz pretiniece kļūdījās.

Jeļena Ostapenko – Leila Fernandesa. Spēle sākusies!Ostapenko sāk ar serves uzņemšanu.

Ostapenko ievērojami laicīgāk ieradās kortā. Galvenais tiesnesis un Ostapenko nepacietīgi gaidīja Fernandesas ierašanos.

Otrajā kārtā šī mača uzvarētāja tiksies ar krievieti Darju Kasatkinu (WTA 35.), kura ar 6-3, 3-6, 5-3 pārspēja rumānieti Patriciju Mariju Tigu (WTA 63.).

Abas tenisistes līdz šim savā starpā nav spēkojušās.

18 gadus vecā kanādiete Fernandesa 2019. gadā Fernandesa uzvarēja "French Open" junioru turnīrā, bet šī gada maijā izcīnīja savu pirmo WTA titulu, uzvarot Monterejas "WTA 250" sērijas sacensībās

Arī Jeļena Ostapenko sagaidījusi savu iespēju uzsākt Vimbldonas tenisa čempionātu. Viņa šim "Grand Slam" turnīram iesildījusies ar uzvaru Īstbornā, izcīnot savas karjeras ceturto titulu. Foto: Sanita Bokta-Strautmane