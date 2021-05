Ostapenko WTA rangā pakāpjas par astoņām vietām, Sevastova – par vienu

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko pirmdien publicētajā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) ranga sarakstā pakāpusies par astoņām vietām un ieņem 41. pozīciju, bet Anastasija Sevastova pakāpās par vienu vietu uz 46. pozīciju.

Aizvadītajā nedēļā abas Latvijas tenisistes spēlēja Romas turnīrā, kur Sevastova apstājās otrajā kārtā, bet Ostapenko aizspēlējās līdz ceturtdaļfinālam. Abas Latvijas tenisistes no turnīra izslēdza Karolīna Plīškova. Pēc gan Ostapenko, gan Sevastova uzlaboja pozīcijas rangā.

No citām Latvijas tenisistēm Diāna Marcinkeviča ieņem 277. vietu, Daniela Vismane atrodama 489. vietā, Kamilla Bārtone atrodas 647. pozīcijā, Sabīne Rutlauka – 896. vietā, Margarita Ignatjeva – 961. vietā, Elza Tomase – 1127. vietā, bet Darja Semenistaja – 1156. vietā.

Aizvien pirmās raketes godu ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, viņai sekoja japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas, Arina Sabaļenka no Baltkrievijas. Piektajā pozīcijā ierindojas Sofija Kenina no ASV, nākamajās pozīcijās ierindojas Eļina Svitoļina no Ukrainas un kanādiete Bjanka Andresku. Astoto vietu ieņem titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa, bet TOP 10 noslēdza Iga Švjanteka no Polijas un Plīškova.

Tenisa profesionāļu asociācija (ATP) rangā Ernests Gulbis saglabājis 185. vietu, Mārtiņš Podžus ierindojas 448. vietā, bet Kārtlis Ozoliņš – 990. vietā. Savukārt ārpus pirmā tūkstoša atrodami Artūrs Lazdiņš un Mārtiņš Rocēns (dalīta 1587. vieta) un Jānis Podžus (1621. vieta).

Līderis aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko krievs Daniils Medvedevs, spānis Rafaels Nadals, austrietis Dominiks Tīms, grieķis Stefans Cicips, vācietis Aleksandrs Zverevs, Andrejs Rubļovs no Krievijas un Rodžers Federers no Šveices, kurš attiecīgi ierindojas astotajā pozīcijā. Devītais ir itālis Mateo Beretīni, kamēr vadošo desmitnieku noslēdz argentīnietis Djego Švarcmans.