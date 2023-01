Ostapenko zaudē 11 geimus pēc kārtas un izstājas no Adelaidas turnīra

Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien, 5. janvārī Adelaidas turnīra otrajā kārtā nenosargāja vadību, zaudēja 11 geimus pēc kārtas un ar 3-6, 0-6 piekāpās rumānietei Irinai-Kamēlijai Begu.

Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko saņems 11 145 ASV dolārus un 55 ranga punktus, bet nākamnedēļ jaunākajā WTA ranga sarakstā, visticamāk, saglabās 18. vietu.

Ostapenko trešajā geimā atspēlēja breikpunktu, bet nākamajā geimā izmantoja savu otro breikbumbu, panākot 3-1. Taču tad notika lūzums spēlē, Ostapenko trīs reizes zaudēja savu serves geimu pirmajā setā, bet otrajā setā vispār palika uz "nullītes", ciešot zaudējumu ar 3-6, 0-6. Ostapenko otrajā setā uzvarēja tikai sešās izspēlēs.

a match so bad it was destined to end like this pic.twitter.com/0Gao824bOc