Sevastova atguvusi Latvijas sieviešu tenisa pirmās raketes godu

Pirmdien, 5. aprīlī, atjaunotajā WTA rangā Anastasija Sevastova pakāpusies par desmit pozīcijām, ieņemot 47.vietu, kas viņai ļāvis atgūt Latvijas pirmās raketes godu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sevastova aizvada savu veiksmīgāko nogriezni sezonā un pagājušajā nedēļā viņa sasniedza Maiami "WTA 1000" turnīra ceturtdaļfinālu, kas viņu atalgoja ar 215 ranga punktiem. Labais sniegums pirmdien atjaunotajā rangā viņai ļāvis pakāpties desmit pozīcijas augstāk, tenisistei tagad ieņemot 47.vietu. Viņa Latvijas pirmās raketes godā pēdējo reizi bija pagājušā gada sākumā.

Šonedēļ viņa plāno startēt Čārsltounas "WTA 500" turnīrā. Liepājniecei kopš pērnā gada sākuma nav izdevies demonstrēt stabilu sniegumu WTA tūrē. Šajā sezonā viņai ir astoņas uzvaras un septiņi zaudējumi.

Arī Aļona Ostapenko pagājušajā nedēļā nepārvarēja Maiami turnīra ceturtdaļfinālu. Pirmdien atjaunotajā rangā viņa ieguvusi vienu pozīciju, pakāpjoties uz 53.vietu.

Septiņu vietu kāpums Diānai Marcinkēvičai (WTA 274.), bet par deviņām pozīcijām pacēlušās Daniela Vismane (492.) un Kamilla Bartone (712.), kurai tas ir jauns rekords. Sabīne Rutlauka veikusi 47 vietu kāpumu un ieņem 888. pozīciju, kas arī viņai ir jauns personīgais rekords. Margarita Ignatjeva pacēlusies par pozīciju (993.), Elza Tomase atrodas sešas vietas augstāk (1106.), bet Darja Semeņistaja piecas – 1136.

Šajā nedēļā vadošajā desmitniekā notikušas vairākas izmaiņas. No pirmās līdz piektajai pozīcijai attiecīgi ierindojas Ešlija Bārtija no Austrālijas, japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas, amerikāniete Sofija Kenina un ukrainiete Jeļina Svitoļina. No devītās uz sesto vietu pakāpusies kanādiete Bjanka Andresku, pozīciju zemāk esošā Arina Sabaļenka no Baltkrievijas pacēlusies vietu augstāk, kamēr Serēna Viljamsa noslīdējusi uz astoto vietu. Čehiete Karolīna Plīškova zaudējusi trīs vietas un ieņem devīto pozīciju, tikmēr Kiki Bertensa no Nīderlandes apmainījusies vietām ar čehieti Petru Kvitovu, viņām attiecīgi ieņemot desmito un 11.vietu.

Aizvadītās nedēļas nogalē Maiami turnīra finālā Bārtija ar 6-3, 4-0 uzvarēja Andresku.

Dubultspēļu rangā Ostapenko izdevies ielauzties vadošajā divdesmitniekā. Tenisiste pakāpusies par četrām vietām un ieņem 19. pozīciju, bet Sevastova zaudējusi vienu vietu (162.). Marcinkēvičai četru vietu kāpums (331.), Vismane atrodas par 15 pozīcijām augstāk (710.), kamēr Semeņistaja pakāpusies par piecām vietām (826.). Ignatjeva pacēlusies par 13 pozīcijām (921.), savukārt Bartone par 42 – 939.

Jau ziņots, ka Sieviešu tenisa asociācija (WTA) veiks izmaiņas WTA pasaules ranga sistēmā, lai ņemtu vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi gan uz saīsināto 2020. gada sezonu, gan izmaiņām sacensību kalendārā šogad.

Jaunā ranga veidošanas metode tiks ieviesta, lai atgriešanās pie tradicionālās 52 nedēļu vērtēšanas sistēmas notiktu pēc iespējas godīgāk.

Spēlētājas WTA punktus rangā pagaidām varēs paturēt arī ilgāk par 52 nedēļām, taču nepārsniedzot 104 nedēļas jeb divus gadus. Tāpat paredzēts, ka spēlētājai jābūt iespējai arī aizstāvēt zūdošos punktus

Paredzēts, ka punkti par 2019. gada turnīriem, kas netika spēlēti 2020. gadā, bet ir plānoti 2021. gadā, kā, piemēram, aizvadītais turnīrs Maiami, dzēsīsies pēc 104 nedēļām.

Savukārt punkti par 2019. gada sacensībām, kuras netika spēlēts 2020. gadā un kuras pašlaik nav plānotas 2021. gadā, kritīsies brīdī, kad turnīrs notiks nākamreiz.