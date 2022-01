Sevastova neizmanto trīs setbumbas un izstājas no 'Australian Open'

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova otrdien, 18. janvārī, Melburnā nepārvarēja sezonas pirmā "Grand Slam" turnīra Austrālijas atklātā čempionāta pirmo kārtu, ar 4-6, 5-7 piekāpjoties polietei Magdai Linetei.

Tādējādi "Australian Open" vienspēlēs no Latvijas sacensības turpina tikai Jeļena Ostapenko, kas trešdien aizvadīs otrās kārtas spēli pret amerikānieti Elisoni Riski.

Sevastova pirmajā setā jau otrajā geimā zaudēja savu servi, bet uzreiz atspēlējās un panāca 2-2. Ātri vien liepājniece atkal zaudēja savu servi, bet šoreiz nespēja atspēlēties, zaudējot pirmo setu ar 4-6.

Otrajā setā divas reizes Sevastova spēja izvrizīties vadībā ar breiku, bet abas reizes to nespēja nosargāt. Devītajā geimā Sevastova trešo reizi setā lauza pretinieces servi, pēc tam savā serves geimā tika pie trīs setbumbām, bet tās neizmantoja. Linete izlīdzināja rezultātu setā 5-5, tad uzvarēja savu serves geimu un mirkli vēlāk ar breiku uzvarēja visu maču.

Sevastova divas reizes Melburnā sasniegusi ceturto kārtu (2011. un 2019. gadā), bet tagad trīs "Australian Open" turnīros pēc kārtas izstājusies jau pirmajā kārtā.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Australian Open: Anastasija Sevastova - Magda Linete

Spēles statistika

Anastasija Devastova - Magda Linete 4-6, 5-7Sevastova zaudē un izstājas no turnīraSevastova tik svarīgo geimu sāk ar kļūdu, bet kļūdās arī poliete. Sevastova teicami nospēlē pie tīkla (30-15), tad ar agresīvu forhendu panāk 40-15. Linete trāpa pa līniju (40-30) un tad ar forhendu izlīdzina rezultātu. Sevastovai svarīgā brīdī sanāk laba serve, bet sekojošā izspēlē atkal pa līniju trāpa poliete. ILgākā izspēlē poliete vēlreiz trāpa korta pašā stūrī un tiek pie mačbumbas. Sevastova ar labu servi to atspēlē, tad Linete iesit tīklā. Sevastova neizmanto iespēju un arī iesit tīklā (vienādi). Sevastova vēlreiz iesit tīklā - otrā mačbumba polietei. Šoreiz jau Sevastova trāpa pa līniju, bet tad, izejot pie tīkla, izsit labā situācijā autā. Sevastova pieļauj kļūdu un zaudē gan setu, gan spēli. Un izstājas no Australian Open.

Sevastova - Linete 4-6, 5-6Sevastova uzvar pirmo izspēli, nākamajā izspēlē gaužam slikti uzņem servi. Linete uzvar divas izspēles (40-15), tad Sevastova iesit tīklā un zaudē geimu.Sevastova pirms brīža servēja un varēja uzvarēt setu, bet tagad servēs, lai paliktu spēlē.

Sevastova - Linete 4-6, 5-5Sevastova zaudē serves geimuSevastova spēlē droši un panāk 30-0. Linete tiek pie saīsinātā sitiena, bet tad poliete iesit tīklā - dubutā setbumba Sevastovai! Pirmo liepājniece neizmanto, izsitot autā. Otro setbumbu ar perfektu saīsināto atspēlē Linete. Ilgā izspēlē Sevastova izcili trāpa pa līniju, bet neizmanto trešo setbumu, izsitot autā forhendu. Sevastova pieļauj dubultkļūdu un breikbumba jau pretiniecei. Ar labu servi izdodas to atspēlēt, bet uzreiz pēc tam poliete atkal tiek pie breikbumbas. Sevastova ar agresīvu spēli arī šo breikbumbu atspēlē, taču poliete atdzīvojusies un tiek pie vēl vienas breika iespējas. Sevastova izsit autā un zaudē serves geimu...

Sevastova - Linete 4-6, 5-4Sevastova lauž pretinieces serves geimuSevastova izcili aizstāvas un uzvar divas izspēles, panākot 0-30. Linetet atgūst punktu ar eisu, bet tad izsit autā - divas breikbumbas Sevastovai! Linetet kļūdās labā situācijā, kas ļauj Sevastovai lauzt pretinieces serves geimu. Tagad Sevastova servēs un var uzvarēt otro setu!

Sevastova - Linete 4-6, 4-4Sevastova zaudē serves geimuLinete kļūdās pirmajā izspēlē, bet Sevastova nākamajā izspēlē iesit tīklā. Linetei vēl viena kļūda, bet sekojošā izspēlē Sevastova negaidīja, ka preitniece trāpīs pa gala līniju. Sevastova izsit autā (30-40). Linete ar agresīvu bekhendu lauž Sevastovas serves geimu

Sevastova - Linete 4-6, 4-3Sevastovai labs saīsinātais, bet tad seko kļūda. Linete uzvar vēl vienu izspēli, tad Sevastova iziet pie tīkla, bet izsit burtiski centimetru autā (40-15). Sevastova iesit tīklā, kas ļauj polietei nosargāt servi.

Sevastova - Linete 4-6, 4-2Sevastova panāk divas pretinieces kļūdas, tad pašai padodas sitiens pa līniju (40-0). Sevastova speciāli spēlē pretiniecei uz bekhendu un panāk polietes kļūdu. Sevastovai "sausā" uzvarēts serves geims, ļaujot nostiprināties vadībā.

Sevastova - Linete 4-6, 3-2Sevastova lauž pretinieces serves geimuLinete labi sāk serves geimu, bet tad divās izspēlēs labi nospēlē Sevastova - sākumā viņa pamana pie tīkla iznākušom polieti, bet tad trāpa agresīvu sitienu pa diagonāli (30-30). Sevastovai pirmo reizi spēlē padodas saīsinātais sitiens (30-40) un tad liepājniece ar drošu spēli ilgākā izspēlē izmanto breikpunktu!

Sevastova - Linete 4-6, 2-2Sevastova zaudē serves geimuTenisistes apmainās kļūdām geima sākumā. Sevastova parāda, ka ies pie tīkla un pretiniece kļūdās (30-15). Seko Sevastovas kļūda, tad divreiz teicami nospēlē Linete, atspēlējot breiku.

Sevastova - Linete 4-6, 2-1Sevastova lauž pretinieces serves geimuLinetei divas kļūdas geima sākumā (0-30), bet kļūdās arī liepājniece (15-30). Linete izsit autā - dubultā breikbumba Sevastovai! Teicami pie tīkla nospēlē Sevastova, tiekot pie saīsinātā un tad ar "svecīti" uzvarot geimu!

Sevastova - Linete 4-6, 1-1Linete paklūp kortā, bet bez nopietnām sekām. Sevastova kļūdās, bet uzreiz nākamjā izspēlē teicami apsēlē pie tīkla iznākušo polieti (30-15). Sevastova pieļauj ceturto dubultkļūdu spēlē, tad kļūdās forhendā - breikbumba pretiniecei. Poliete kļūdās serves uzņemšanā, tad vēl viena kļūda polietei ("vairāk" Sevastovai). Poliete atspēlējas, tad vēlreiz tenisistes apmainās uzvarētām izspēlēm. Tenisistes vēlreiz katra uzvar pa izspēlei, bet tad Sevastovai divas labas izspēles un uzvarēts serves geims.

Sevastova - Linete 4-6, 0-1Pēc zaudēta seta Sevastova daudzsološi sāk otro setu. Drošas izspēles, kas liek pretiniecei kļūdīties un palīdz tikt pie dubultās breikbumbas (15-40). Sevastovai divreiz nesanāk saīsinātais sitiens un zaudētas divas breikbumbas (40-40). Linetei padodas labs forhends pa diagonāli, bet tad Sevastova trāpa pa tīkla trosi - bumbiņa pārkrīt atpakaļ liepājnieces laukuma pusē.

Pirmā seta statistika

Anastasija Sevastova - Magda Linete 4-6Sevastova zaudē serves geimu un pirmo setuSevastovai noraujas sitiens geima sākumā (0-15), tad viņa iesit tīklā (0-30). Linete ar agresīvu spēli tiek pie trīskāršās setbumbas (0-40). Sevastova iesit tīklā un zaudē pirmo setu.

Sevastova - Linete 4-5Sevastova lauž pretinieces serves geimuLinete netiek galā ar Sevastovas apvedošo sitienu, tad ilgākā izspēlē Sevastova iesit tīklā (15-15). Linetes kļūda dod cerību liepājniecei (15-30). Sevastova panāk pretinieces kļūdu, tiekot pie divām breikbumbām (15-40). Linete iesit tīklā - Sevastova atspēlē breiku!

Sevastova - Linete 3-5Sevastovai sanāk laba serve (15-0), bet poliete ar agresīvu spēli panāk 15-30. Sevastova ar labām servēm atgūst vadību geimā 40-30 un tad ar vēl vienu servi uzvar geimu.

Sevastova - Linete 2-5Linete uzvar pirmajā izspēlē, tad Sevastova izmēģina laimi ar saīsināto, bet tas nesanāk (30-0). Latvijas tenisiste cenšas spēlēt agresīvāk, kas dod augļus, bet Linetet uzreiz ar servi panāk 40-15. Lai gan Sevastova vienu punktu atgūst, Linete nākamajā izspēlē uzvar geimu.

Sevastova - Linete 2-4Sevastova zaudē serves geimuSevastovai ļoti neveiksmīgs geims. Četras kļūdas īsās izspēlēs un burtiski minūtes laikā zaudēts serves geims.

Sevastova - Linete 2-3Linete labi iesāk geimu, panāk 30-0, bet Sevastova tad labi darbojas pie tīkla (30-15). Linete panāk 40-15, bet Sevastovai padodas teicams forhends pa līniju. Sekojošais liepājnieces bekhends gan lido autā, Linete uzvar serves geimu.

Sevastova - Linete 2-2Tenisistes apmainās kļūdām geima sākumā. Sevastova pieļauj savu trešo dubultkļūdu spēlē, bet tad labi nospēlē pie tīkla pēc pretinieces saīsinātā sitiena (30-30). Sevastova panāk 40-30 un tad ar forhendu uzvar geimu

Sevastova - Linete 1-2Sevastova lauž pretinieces serves geimuSevastovai sanāk lielisks sitiens pa līniju, taču seko kļūda.Linete panāk 30-15, bet Sevastovai atkal sanāk sitiens pa līniju, ko nespēj uzņemt pretiniece. Polietes kļūda ļauj Sevastovai tikt pie pirmās breikbumbas spēlē. Sevastovas pacietīgā spēle dod rezultātu un ilgākā izspēlē izdodas atspēlēt breiku.

Sevastova - Linete 0-2Sevastova zaudē serves geimuLinete netiek galā ar Sevastovas servēm geima sākumā, bet trešajā izspēlē teicami saasina spēli pie tīkla un gūst punktu (30-15). Nākamajā izspēlē Sevastova gatava pretinieces agresijai un apspēlē polieti, kura iznākusi pie tīkla. Seko divas kļūdas liepājniecei un rezultāts jau 40-40. Sevastovas dubultkļūda dod Linetei breikbumbu. Sevastova pieļauj vēl vienu dubultkļūdu un zaudē serves geimu

Sevastova - Linete 0-1Linetei kļūda pirmajā izspēlē, tad panāk 40-15. Sevastova pēc pretinieces kļūdas vienu punktu atgūst, bet tad uzreiz kļūdās liepājniece, zaudējot pirmo geimu.

Spēle sākusiesSevastova spēli sāk ar serves uzņemšanu

Tenisistes iesildās kortā, spēle sāksies pēc nepilnām piecām minūtēm.

Sevastova pasaules rangā ieņem 70. vietu, bet Linete ir 55. vietā. Sevastova pret Lineti spēlējusi vienu reizi, 2016. gadā uzvarot Ņūheivenas turnīra kvalifikācijā ar 6-3, 3-6, 6-3.

Sevastova divas reizes Melburnā ir tikusi ceturtajā kārtā, bet pēdējos divos gados apstājusies pirmajā kārtā. Savukārt poliete tikai vienu reizi Australian Open pamatsacensībās tikusi tālāk par pirmo kārtu, aizcīnoties līdz trešajai kārtai 2018. gadā.

Liepājniece Anastasija Sevastova šorīt sāk dalību Australian Open. Viņas pretiniece - poliete Magda Linete.Spēle sāksies pēc apmēram 10 minūtēm.