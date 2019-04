Sevastova parāda spītu, bet ar zaudējumu noslēdz neveiksmīgo ASV tūri

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova trešdien Čārlstonas WTA "Premier" turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 4:6, 2:6 piekāpās amerikānietei Džesikai Pegulai, piedzīvojot trešo zaudējumu piecās ASV aizvadītajās spēlēs.

Pasaules rangā 81. vietā esošā Pegula jau no paša spēles sākuma neizrādīja pietāti pret Latvijas tenisisti. Lai gan Sevastova spēli uzsāka, laužot pretinieces servi, amerikāniete paveica to pašu. Pāris geimi izvērtās par sīvu spēkošanos, seta turpinājumā tenisistēm uzvarot savas serves.

Tomēr pašā svarīgākajā brīdī virsroku ņēma pretiniece. Pegula ar savu servi panāca 5-4, bet tad sekmīgi atkāvās no latvietes uzbrūkošajiem sitieniem, laužot Sevastovas servi un uzvarot pirmo setu.

Zaudētais sets, iespējams, atstāja iespaidu uz latvieti. Amerikāniete otro setu uzsāka, realizējot abas savas iespējas, kā arī laužot Sevastovas servi – rezultāts 0-3 par sliktu liepājniecei.

Šajā brīdī Latvijas tenisiste izsauca treneri Ronaldu Šmitu, kurš garā un mierīgā monologā mudināja Sevastovai lauzt spēles gaitu, pārmetot tenisistei viņas azarta trūkumu. Tenisisti runa šķietami neiedvesmoja. Sevastova zaudēja desmit punktus pēc kārtas un nonāca pie rezultāta 0-5, kā arī 0:30 jau nākamajā geimā.

Pasaules 12. rakete gan psiholoģiski "nesalūza" un neļāva pretiniecei izmantot septiņas mačbumbas. Astotā gan izrādījās liktenīga, lai gan Sevastovai bija labas iespējas panākt arī 3:5.

Rezultātā gan zaudējums otrajā setā ar 2:6, piespiežot latvietei pāragri noslēgt jau trešo ASV turnīru pēc kārtas. Gan Indianvelsā, gan Maiami Sevastova spēja uzvarēt pa spēlei līdz turnīrs tenisistei noslēdzās ar zaudējumu.

Sevastova sakāves dēļ turnīru noslēdza ar iegūtu vienu punktu WTA rangā.

Latvijas otrā rakete Jeļena Ostapenko laukumā dosies starp pulksten 20 un 21, lai otrās kārtas spēlē cīnītos pret amerikānieti Šelbiju Rodžersu.

Latvijas līdzjutēji var ievilkt elpu, kamēr savu maču izspēlē Arina Sabaļenka un Katerina Kozlova. Pēc šīs spēles laukumā dosies Jeļena Ostapenko. Provizoriski tas varētu notikt pirms pulksten 21.

Pegula paslavē latvieti kā pieredzējušu un prasmīgu tenisisti, kuru prieks pieveikt sev mājām tuvā laukumā.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-6, 2-6Neveiksmīgi uzsākta potenciāli spēli lauzoša serve. Dubultkļūda, 0:40. Beidzot tiek uzsākta kāda garāka izspēle, šoreiz lomas mainītas. Pegula saīsina sitienu, bet Sevastova iejūtas pretinieces lomā, kura aizsniedz bumbiņu un sit garām amerikānietei. Tīkls, 30:40. Vēl vienu mačbumbu jāatspēlē! Tas arī notiek! Septiņas atspēlētas mačbumbas pēc Pegulas kļūdas, 40:40. Amerikāniete uzņem pasīvu otro servi, ietriec bumbiņu laukumā un no prieka iekliedzas. Ar astoto mačbumbu Sevastovas spītība tomēr tiek pārvarēta. Latviete zaudē, bet prieks par zobu parādīšanu spēles galotnē.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-6, 2-5. Sevastova lauž serviSevastova trāpa precīzi uz līnijas, Pegulas atbildes sitiens knapi nepārvar tīklu, 15:15. Latviete eleganti saīsina sitienu, bet tas bija pārāk paredzami. Pegula bez problēmām pieskrien pie tīkla un triec bumbu pretējā laukuma pusē, 30:30. Gara izspēle beidzas ar liepājnieces kļūdu, Pegulai 40:30. Trešā spēles mačbumba. Kļūdās amerikāniete, 40:40. Pegula noīsina sitienu krietni labāk nekā Sevastova pirms dažām izspēlēm. Sevastova nespēj līdz bumbiņai aizskriet. Vēl viena mačbumba. Latviete iespiež Segulu neērtā stūrī, rezultāts vienāds. Gandrīz uzvarēta izspēle tiek izbojāta ar vēl vienu neveiksmīgu saīsinātu sitienu. Pegula to uzņem un, nomānot sitiena virzienu, atkal panāk neizšķirtu. Pegulai divas kļūdas un amerikāniete atkal nav izmantojusi mačbumbas.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-6, 1-5Gara izspēle noslēdzas ar liepājnieces sitienu tīklā. Vai patiešām Sevastova spēli noslēgs, turpinot "pa nullēm"? Tenisiste tiek patrenkāta no sāna līdz sānam līdz vēlreiz kļūdās, 0:30. Abas pretinieces satiekas pie tīkla, Pegula kļūdās, 15:30. Divas mačbumbas amerikānietei, 15:40. Sevastova skaisti noīsina sitienu, Pegula izseko līdzi viņas doma gājienam, bet latviete skaisti pasit bumbiņu garām pretiniecei, 40:40. Latviete parāda raksturu un noturas spēlē.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-6, 0-5Bumbiņa atkal pārlido pāri gala līnijai, izspēlei īsti neuzsākoties. Pegulai 15:0. Pegula saīsina distanci, lēnām tuvojoties tīklam. Sevastova cenšas ar "sveci" pārcelt bumbiņu, tomēr pretiniece līdz tai aizsniedzas un ar skaistu bekhendu gūst punktu, 30:0. Pegulas spēle jau izskatās pēc meistarklases. Sevastova joprojām bez punktiem pēc sarunas ar treneri un dzīvesbiedru.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-6, 0-4. Pegula lauž serviAtklātie Rolanda Šmita vārdi pagaidām neliedz. Pegula apspēlē liepājnieci pie viņas serves, 0:40. Vēl viens šķietami nepamatoti neprecīzs sitiens. Bezzobaina serve.

Tenisistes treneris garā monologā norāda uz Sevastovas azarta trūkumu, kas pagaidām viņai liedzot šajā spēlē konkurēt.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-6, 0-3. Sevastova ar sitienu no kreisās apspēlēja Pegulu, kura devās pie tīkla, un panāca rezultātu 30:15. Nākamajā izspēlē viņa netrāpīja laukumā, bet Pegulas kļūda Latvijas sportistei deva breika iespēju. To viņa neizmantoja, no labās raidot bumbiņu ārpus laukuma. Sevastova zaudēja nākamos trīs punktus un kortā izsauca treneri.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-6, 0-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova zaudēja pirmos divus punktus, bet tad precīzi sita no labās. Nākamā izspēle ritēja aizraujoši, un Pegula veiksmīgi uzņēma visus sitienus, bet noslēgumā Sevastova netrāpīja sitienu gar sāna līniju. Breikbumbas atspēlēt Sevastovai neizdevās, un Pegula atkal izvirzījās vadībā ar breiku.

Pirmā seta statistika:

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-6, 0-1Pegulas sitiens pa diagonāli bija neprecīzs, taču Sevastova arī trāpīja tīklā. Trešajā izspēlē Sevastova no labās raidīja bumbiņu ārpus laukuma, taču tam sekoja Pegulas lieliski izspēlētais saīsinātais sitiens. Noslēgumā amerikāniete trāpīja "eisu".

Sākas 2. sets.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-6. Sevastova zaudē serves geimu un 1. setu. Sevastova izspēlē trāpīja tīklā no labās, tad viņa mēģināja nodzenāt pretinieci pa gala līniju, taču atkal precizitāte forhendā pievīla. Bekhenda sitienu kombinācija Sevastovai ļāva punktu atgūt, savukārt mirkli pēcāk Pegula trāpīja tīklā. Sevastova izpildīja uzbrukuma sitienus, taču Pegula tos atvairīja un realizēja savu iespēju. Sevastova neveiksmīgi izspēlēja saīsināto sitienu, un Pegula guva setu uzvarošo punktu.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-5Pegula ļoti pārliecinoši nospēlēja pie tīkla un precīzi iesita bumbiņu asā leņķī. Tad Sevastova ļoti spēcīgi raidīja bumbiņu ārpus laukuma. Liepājniecei neizdevās serves uzņemšana, savukārt noslēgumā amerikāniete izpildīja "eisu".

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 4-4Sīva spēkošanās ritēja Sevastovas geimā, taču latviete pie rezultāta 30:30 precīzi uzbruka no kreisās, un Pegula netika pie bumbiņas. Noslēgumā Sevastova guva punktu ar servi.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 3-4Pegula vēlreiz aizvadīja drošu serves geimu, kurā Sevastovai ļāva gūt tikai vienu punktu.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 3-3Sevastovai neizdevās trāpīt sitienu no kreisās, taču viņa nākamos trīs punktus guva ar servēm. Noslēgumā viņa pēc labas serves izpildīja precīzu uzbrukumu no kreisās.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 2-3Sevastova no kreisās trāpīja pa tīkla trosi, un bumbiņa nepārvēlās pāri, taču viņa reabilitējās ar lielisku forhenda uzbrukumu. Tomēr Pegula nākamās epizodēs bija veiksmīga un guva trīs punktus pēc kārtas.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 2-2Sevastova enerģiski iesāka geimu un guva punktu pēc laba uzbrukuma no labās. Nākamā serve viņai neizdevās, un Pegula to izmantoja. Amerikāniete pēcāk sita ārpus laukuma, tad viņa vēlreiz teicami nospēlēja serves uzņemšanā, panākot 30:30. Nākamos punktus guva Sevastova un nosargāja servi.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 1-2Ļoti neizteiksmīgs geims abu tenisistu izpildījumā, un rezultāts nonāca līdz 40:40. Pegula panāca rezultātu "vairāk" ar precīzu uzbrukumu no labās, bet noslēgumā viņa uzņēma Sevastovas saīsināto sitienu un guva punktu.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 1-1. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova no aizsardzības stājas izpildīja negaidītu saīsināto, tad Pegula sita asā leņķī, bet latviete paspēja uzņemt bumbiņu un guva punktu. Nākamajās divās izspēlēs Sevastova zaudēja punktus, bet ar servi panāca rezultātu 30:30. Pegula arī ieguva breikbumbu, kad Sevastova no kreisās sita neprecīzi. Atspēlēt viņai to neizdevās un nākamajā izspēlē noslēdzošais sitiens bija neprecīzs.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula 1-0. Sevastova lauž pretinieces servi. Mača pirmajā izspēlē Pegula neveiksmīgi nospēlēja pie tīkla, kad no gaisa iesita bumbiņu tīklā, tomēr viņa pēc tam precīzi uzbrukuma no labās un guva "tīru" punktu. Abas tenisistes apmainījās ar kļūdām - Pegula vēlreiz trāpīja tīklā, bet Sevastova divās epizodēs pēc kārtas izsita ārpus laukuma no labās. Nākamā izspēle bija gara, bet Latvijas tenisiste to noslēdza ar veiksmīgu saīsināto sitienu. Vēlāk Pegula sita ārpus laukuma un deva Sevastovai breikbumbu, un to liepājniece izmantoja, panākot pretinieces sitienu tīklā.

Anastasija Sevastova - Džesika Pegula. Spēle sākusiesSevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Čārlstonas turnīrs Sevastovai aizvadītajās divās sezonās bijis ļoti veiksmīgs – 2017. gadā viņa sasniedza ceturtdaļfinālu, bet pērn aizspēlējās līdz pat pusfinālam.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova Čārlstonas turnīrā šogad ir viena no galvenajām favorītēm, tāpēc viņa sacensības uzsāk no otrās kārtas pret mājinieci Džesiku Pegulu. Sevastova pasaules rangā ieņem 12. vietu, bet šajā turnīrā viņa izlikta ar ceturto numuru. Savukārt Pegula ir pasaules 81. numurs. Abas tenisistes līdz šim aizvadījušas vienu savstarpējo spēli - 2016. gadā Indianvelsas turnīra kvalifikācijā Sevastova uzvarēja ar 6-2, 6-2.