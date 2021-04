Sevastova: pēc otrā setā nosargātās serves nomierinājos un bija vieglāk spēlēt

Latvijas tenisistei Anastasijai Sevastovai piektdien notikušajā Billijas Džīnas Kingas kausa mačā vissvarīgākais bija uzvarētais otrā seta otrais geims, atzina sportiste.

Jau ziņots, ka Sevastova piektdien Jūrmalā uzvarēja otro Billijas Džīnas Kingas kausa spēli, Latvijas izlasei panākot 2-0 pret Indiju. Sevastova (WTA 47.) ar rezultātu 6-4, 6-0 uzvarēja indieti Karmanu Kauru Tandi (WTA 621.).Uzvarot sestdienas pirmo spēli, Latvijas izlase nodrošinās panākumu visā duelī un nākamgad spēlēs finālturnīra kvalifikācijā.

Pēcspēles preses konferencē Sevastova atzina, ka maču iesāka diezgan nervozi, taču panāktais rezultāts 2-0 bija apmierinošs.

"Viņai nebija, ko zaudēt, un viņa to parādīja, nospēlējot diezgan labus geimus. Sākumā bija grūti, jo nezināju, kur viņa servēs un kā spēlēs. Daļu no pirmā seta spēlēju pasīvi, taču pabeidzu to diezgan labi. Ļoti svarīgs bija otrā seta otrais geims, kurā pie savas serves biju nonākusi iedzinējos ar 0:40 un pēc tam uzvarēju. Droši vien, tas bija vissvarīgākais geims. Pēc tam nomierinājos un bija vieglāk spēlēt," stāstīja liepājniece.

Sevastova ar Tandi iepriekš tenisa laukumos nebija tikušās.

Jau ziņots, ka pirms tam Aļona Ostapenko (WTA 52.) gandrīz divarpus stundu ilgā cīņā ar rezultātu 6-2, 5-7, 7-5 pārspēja Indijas pirmo raketi Ankitu Rainu (WTA 174.).