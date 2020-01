Sevastova pirms Austrālijas atklātā čempionāta rangā zaudē vienu pozīciju

Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova svētdien atjaunotajā WTA rangā noslīdējusi uz 33.pozīciju, bet Jeļena Ostapenko saglabājusi 45.vietu.

Sevastova šo sezonu sagaidīja kā ranga 27.numurs, bet zaudējums Brisbenas un Adelaidas turnīru pirmajās kārtās nav ļāvis pakāpties rangā. Pirmdien publicētajā rangā viņa bija 32.vietā, bet tagad veikusi vēl vienas pozīcijas kritumu. Latvijas vadošā tenisiste kopš šīs sezonas sākuma jau zaudējusi sešas vietas rangā. Ceturtajā desmitā liepājniece pēdējo reizi atradās teju pirms trim gadiem, kad 2017.gada februārī viņa bija 35.vietā.

Tikmēr Ostapenko sezonu iesāka kā 45.rakete, bet ņemot vērā, ka viņai pirmajā mēnesī ranga punkti nebija jāaizstāv un arī tuvākās sekotājas nav izcēlušās ar iespaidīgu sniegumu, viņai izdevies saglabāt 45.pozīciju. Latvijas sportiste šosezon kortā vēl nav kāpusi, jo neilgi pirms cīņas Oklendas "International" turnīrā, Ostapenko uzzināja, ka aizsaulē devies viņas tēvs, kā rezultātā tenisiste dalību no sacensībām atsauca.

Nemainīgi 263.vietā palikusi arī Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča, kā arī 492.pozīciju saglabājusi Daniela Vismane. Kamilla Bartone zaudējusi vienu vietu (WTA 914.), divu pozīciju kritumu rangā piedzīvojusi Margarita Ignatjeva (WTA 1061.), bet Darja Semeņistaja atkāpusies par vienu vietu (WTA 1285.).

Savukārt pirmajā desmitniekā notikusi viena izmaiņa. Aizvien pirmo vietu ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Karolīna Plīškova no Čehijas, bet uz trešo vietu pakāpusies rumāniete Simona Halepa, kura apsteigusi japānieti Naomi Osaku. Piekto pozīciju ieņem ukrainiete Jeļina Svitoļina, tālāk seko kanādiete Bjanka Andresku, bet septīto vietu ieņem Belinda Benčiča no Šveices. Astotā ir Petra Kvitova no Čehijas, devīto vietu saglabā amerikāniete Serēna Viljamsa, bet desmitnieku noslēdz Kiki Bertensa no Nīderlandes.

Šonedēļ notika divi WTA "International" turnīri. Adelaidā uzvarēja Bārtija, bet Hobārtā triumfēja Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina, kura no 30.vietas pakāpusies uz 26.pozīciju.

Nākamās divas nedēļas Melburnā norisināsies Austrālijas atklātais čempionāts. Sevastova pirmajā kārtā tiksies ar austrālieti Ajlu Tomljanoviču (WTA 52.), bet Ostapenko gaidāma cīņa ar krievieti Ludmilu Samsonovu (WTA 118.).

Dubultspēļu rangā Ostapenko izdevies nosargāt 21.vietu, par trim pozīcijām zemāk noslīdējusi Sevastova (WTA 153.), tāds pats kritums arī Marcinkēvičai (WTA 307.). Vismane atkāpusies par piecām vietām (WTA 743.), kā arī tikpat zaudējusi Ignatjeva (WTA 910.), bet profesionāles karjeru beigusī Līga Dikmeijere nokritusi par četrām vietām (WTA 971.). Septiņu vietu kritums ir Bartonei (WTA 1069.), kamēr četras vietas zaudējusi Semeņistaja (WTA 1124.).