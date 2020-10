Sevastova rangā zaudē sešas vietas un noslīd uz 54. pozīciju

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova pirmdien atjaunotajā WTA rangā zaudējusi sešas pozīcijas, kā rezultātā viņa šobrīd atrodama 54. pozīcijā, kamēr valsts pirmā rakete Jeļena Ostapenko atkāpusies uz 44. vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sevastova septembra beigās paziņoja, ka kājas muskuļa traumas dēļ nepiedalīsies "French Open", tādējādi bija zināms, ka pērn izcīnītos 240 punktus viņai neizdosies aizstāvēt. Pirmdien noskaidrojies, ka neaizstāvētie punkti Sevastovai maksājuši sešas ranga vietas. Sevastovai šī sezona bija pagalam neveiksmīga, jo WTA tūrē viņai desmit spēlēs izdevās izcīnīt vienu uzvaru. Tā gūta "US Open" pirmajā kārtā, kad ar 6-3, 5-7, 6-4 izdevās pieveikt amerikānieti Koko Gofu.

Tikmēr Ostapenko pirms nedaudz vairāk nekā nedēļas Francijas atklātajā čempionātā sasniedza trešo kārtu, kur ar 4-6, 3-6 zaudēja spānietei Paulai Badosai Hibertai un par savu sniegumu nopelnīja 130 ranga punktus. Tas gan tenisistei neļāva pakāpties rangā, tieši pretēji – viņa zaudējusi vienu pozīciju un šobrīd ieņem 44. vietu.

Ostapenko šis bija trešais turnīrs pēc sezonas atsākšanās. Pēc zaudējuma Romas WTA "Premier 5" turnīra pirmajā kārtā Latvijas pirmā rakete tika līdz Strasbūras WTA "International" sērijas turnīra ceturtdaļfinālam, kur, cīnoties ar vēdera sāpēm, zaudēja japānietei Nao Hibino. Šosezon WTA turnīros Ostapenko bilance ir septiņas uzvaras un seši zaudējumi.

Latvijas trešā rakete Diāna Marcinkēviča rangā zaudējusi trīs vietas (263.), Daniela Vismane piecas (500.), bet Kamilla Bartone – vienu (924.). Margarita Ignatjeva nemainīgi atrodama 951. pozīcijā, Elza Tomase zaudējusi vienu vietu (1073.), taču Darjai Semeņistajai pēc veiksmīgā sniegums Monastirā izdevies sasniegt karjeras rekordu vienspēļu rangā – 1214. vieta.

Izmaiņas notikušas arī vadošajā desmitniekā. Pirmās trīs vietas nemainīgi aizņem austrāliete Ešlija Bārtija, Rumānijas pārstāve Simona Halepa, kā arī japāniete Naomi Osaka. "French Open" fināliste no ASV Sofija Kenina pakāpusies par divām vietām, piektā aiz viņas ir Jeļina Svitoļina no Ukrainas, bet čehiete Karolīna Plīškova zaudējusi divas pozīcijas – sestā. Kanādiete Bjanka Andresku saglabājusi septīto vietu, Petrai Kvitovai trīs pozīciju kāpums, bet pa vienai vietai zaudējušas Kiki Bertensa no Nīderlandes un Serēna Viljamsa no ASV, kura noslēdz vadošo desmitnieku.

Jaunā "French Open" čempione Iga Švjonteka no Polijas rangā pakāpusies par 37 vietām un atrodama 17. pozīcijā, kas 19 gadus vecajai tenisistei ir jauns rekords.

Dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi 19. vietu, Sevastova noslīdējusi trīs pozīcijas zemāk (167.), kamēr Marcinkēvičai četru vietu kritums (327.). Sešas ranga vietas zaudējusi Vismane (743.), bet divkārtējā Monastiras W15 dubultspēļu turnīra čempione Semeņistaja pakāpusies par 212 vietām un rangā aizņem sev rekordaugsto 823. pozīciju. Ignatjeva atkāpusies par trim vietām (913.), bet Bartone par četrām (1173.).