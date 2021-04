Sevastova turnīru Čārlstonā iesāk ar stabilu sniegumu un uzvaru

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova otrdien Čārlstonas 500 punktu WTA turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-3, 6-3 pārspēja Krievijas sportisti Anastasiju Potapovu.

Pasaules ranga 47. vietā esošā Sevastova stundu un 11 minūšu ilgā cīņā guva otro uzvaru trīs spēlēs pār Potapovu, kura pasaules rangā ierindojas 75. vietā.

Turnīra otrajā kārtā Sevastova spēkosies ar Ketrīnu Maknalliju no ASV (WTA 43.). Amerikānietei vajadzēja aizvadīt tikai vienu setu mačā pret turnīra desmito numuru Jeļenu Ribakinu, kura nepabeidza maču.

Sevastovai spēles sākums bija ļoti pārliecinošs un viņa ieguva divu breiku pārsvaru (4-1). Potapova pirmo setu paildzināja, breiku atspēlējot, tomēr Sevastova atspēlēšanos nepieļāva. Otrajā setā cīņa ritēja daudz sīvāk, un abas tenisistes veiksmīgāk darbojās pie savām servēm. Tomēr Sevastova noslēgumā lauza pretinieces servi un maču noslēdza ar trīs uzvarētiem geimiem pēc kārtas.

Sevastovai šis ir pirmais turnīrs šajā sezonā uz māla seguma.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.

Čārlstonas tenisa turnīrs: Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova

Spēles statistika:

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3, 6-3. Sevastova uzvar maču. Divi ātri punkti Sevastovai serves geima ievadā, tad Potapovai neizdevās trāpīt sitienu no kreisās. Sevastova ieguva trīs mačbumbas, bet pirmo Potapova atspēlēja, kad liepājniece kļūdaini domāja, ka pretinieces sitiens lido ārpus laukuma. Ar nākamo servi viņa noslēdza maču.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3, 5-3. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova iesāka ar teicamu uzbrukumu no labās, kad Potapova jau devās otrā virzienā. Krievijas sportiste nākamajā izspēlē sita tīklā no kreisās, bet tam sekoja viņas neveiksmīgs uzbrukums no kreisās gar sāna līniju. Sevastova izmantoja pirmo breika iespēju, kad Potapova nedabūja pāri Sevastovas uzbrukuma sitiena bumbiņu.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3, 4-3Abas tenisistes ātri tika pie pirmajiem punktiem, bet Sevastova ar teicamu uzbrukumu no kreisās panāca 30:15. Potapovai skrējienā neizdevās pārsist pāri sitienu no labās, tomēr viņa punktu atguva ar labu otrās serves uzņemšanu. Arī šis geims izvērtās spraigs, kad Sevastovas grieztais sitiens izplanēja ārpus laukuma, tomēr viņai mirkli vēlāk izdevās laba serve. Noslēgumā garā izspēlē Sevastova uzspieda savu tempu un panāca, ka pretiniece kļūdas.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3, 3-3Sevastova ar teicamu sitienu no kreisās geimā panāca izlīdzinājumu 30:30, bet nākamo izspēli Potapova noslēdza ar labu trāpījumu no labās, kad Sevastova jau skrēja citā virzienā. Potapova ar servi noslēdza geimu.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3, 3-2Potapovas saīsinātais sitiens lēni izlidoja ārpus laukuma, bet pēc tam Sevastova "tīri" apspēlēja pretinieci. Sevastovai neizdevās šķietami viegls sitiens no labās, bumbiņai atduroties tīklā, savukārt mirkli vēlāk liepājnieces saīsinātais sitiens bija neveiksmīgs. Sevastova arī nākamajā izspēlē izpildīja saīsināto, tomēr Potapova šoreiz nolasīja situāciju un guva punktu pie tīkla. Liepājniece izpildīja labu servi un breikbumbu atspēlēja. Sevastova nomānīja pretinieci un guva punktu, bet tad ar servi noslēdza serves geimu.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3, 2-2Potapova pieļāva dubultkļūdu, bet tam sekoja vēl viena aizraujoša izspēle, kurā Potapova paspēja uzņemt sitienu pie tīkla. Sevastova atbildēja ar perfekti izspēlētu saīsināto sitienu. Nākamajās izspēlēs liepājniecei neizdevās sitieni no labās, zaudējot divus punktus pēc kārtas, bet noslēgumā Potapova trāpīja "eisu".

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3, 2-1Sevastova geimu sāka ar varenu servi, kuru Potapova nedabūja pāri savai laukuma pusei. Sportiste no Krievijas turpinājumā trāpīja tīklā no kreisās, tam sekoja Sevastovas otrais "eiss". Potapova atkal spēja atspēlēties no 0:40. Vispirms viņa pie tīkla nospēlēja veiksmīgi pēc sava saīsināta sitiena, bet tad trāpīja gar sāna līniju no labās. Rezultātu Potapova izlīdzināja ar teicamu uzbrukumu serves uzņemšanā. Aizraujošajā izspēlē Sevastova provocēja pretinieci uz kļūdu, līdz tas izdevās un Potapova trāpīja tīklā. Tomēr Sevastova pati trāpīja tīklā no kreisās, taču viņa reabilitējās ar pilnībā nokontrolētu izspēli, kuras noslēgumā sita bumbiņu pretinieces laukumā no gaisa. Noslēgumā Sevastova ar veiksmīgu servi guva punktu.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3, 1-1Potapovai pārmaiņu pēc izdevās ļoti pārliecinošs serves geims, un šoreiz Sevastova tajā nespēja "ieķerties". Vienīgo punktu liepājniece guva, kad pārmācīja pretinieci par neveiksmīgu saīsināto sitienu.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3, 1-0Otrā seta iesākumā Sevastova savā serves geimā nonāca iedzinējos ar 0:30, bet viņa nākamajās izspēlēs ar pārliecinošām darbībām rezultātu izlīdzināja. Potapova netika galā ar nākamo servju uzņemšanu

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 6-3. Sevastova lauž pretinieces servi un uzvar 1. setu. Potapova mēģināja mainīt izspēles virzienu, taču netrāpīja laukumā, bet tad Sevastovas sitiens no kreisās pārlidoja pāri laukumam. Sevastovas sitiens nākamajā izspēlē pārvēlās pāri tīklam un iekrita pretinieces laukumā, tad Potapovai "norāvās" sitiens, kas deva Sevastovai divas setbumbas. Sevastova izmantoja pirmo, kad krieviete trāpīja tīklā.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 5-3. Sevastova zaudē serves geimu. Potapovai neizdevās saīsinātais sitiens, savukārt nākamos punktus Sevastova guva pēc veiksmīgām servēm. Tomēr trīskāršo setbumbu Sevastova neizmantoja, un Potapova guva nākamos četrus punktus pēc kārtas, iegūstot breikbumbu. Tenisiste no Krievijas ar agresīviem uzbrukuma sitieniem to realizēja un turpināja cīņu pirmajā setā.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 5-2. Sevastova lauž pretinieces servi. Potapova ātri zaudēja pirmo punktu, savukārt pēcāk Sevastova teicami izpildīja sitienu no labās. Potapova ar dubultkļūdu deva Sevastovai trīskāršo breikbumbu, kuru nespēja atspēlēt. Viņai jau nākamajā izspēlē netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 4-2. Sevastova zaudē serves geimu. Sevastova no kreisās trāpīja tīklā, bet tad pieļāva pirmo dubultkļūdu. Pirmo punktu izspēlē Sevastova guva garā izspēlē, kad "noķēra" pretinieci pretkustībā. Tam sekoja liepājnieces pirmā netveramā serve. Potapova no labās pārsita bumbiņu pāri laukumam, tomēr nākamajā epizodē sitiens "norāvās" arī Sevastovai (40:40). Saīsinātie sitieni Sevastovai šodien līdz šim ļāva sasniegt rezultātu un šoreiz tas viņai izkārtoja vieglu punkta guvumu pie tīkla. Potapova ar labu serves uzņemšanu atjaunoja rezultātu "vienādi", bet tad sitiens no kreisās viņai deva breika iespēju. To viņa neizmantoja, jo atkal sitiens no labās Potapovai lidoja ārpus laukuma. Sevatova ar servi panāca rezultātu "vairāk", tomēr tam sekoja otrā dubultkļūda. Sevastova no labās sita tīklā nākamajā izspēlē, un šoreiz Potapova izmantoja breikbumbu, kad tenisiste no Latvijas netrāpīja laukumā no kreisās.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 4-1. Sevastova vēlreiz lauž pretinieces servi. Abas tenisistes pamīšus guva punktus, Potapovai trāpot serves, bet Sevastovai uzvarot izspēles. Garā izspēlē mirkli vēlāk Sevastova no labās trāpīja pretinieces laukuma stūrī, iegūstot breikbumbu. Potapova pieļāva dubultkļūdu.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 3-1Sevastovai serves geimā atkal bija lieliski trāpījumi, no kuriem iespaidīgākais bija saīsinātais sitiens tieši pa līniju, panākot 40:0. Potapova ar spēcīgu uzbrukumu punktu atguva, bet tad Krievijas tenisiste netrāpīja laukumā, uzņemot servi.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 2-1. Sevastova lauž pretinieces servi. Sevastova labi uzņēma servi, ar ko izdevās panākt pretinieces sitienu tīklā. Pēc tam Potapovai nepaveicās, kad bumbiņa trāpīja pa tīkla augšpusi un izlidoja autā. Krievijas tenisiste trešajā izspēlē pārsita pāri laukumam, dodot Sevastovai trīs breikbumbas. Pirmo Potapova atspēlēja ar trāpījumu no labās pašā laukuma stūrī, bet tad viņa atkal netrāpīja laukumā.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 1-1Sevastova aizvadīja ļoti pārliecinošu serves geimu, kurā neļāva pretiniecei gūt punktu.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova 0-1Sevastovai pirmās serves uzņemšana neizdevās, bet viņa otrajā izspēlē izpildīja ļoti precīzu saīsināto sitienu. Potapova no labās izsita bumbiņu ārpus laukuma, bet viņa ar labu otro servi rezultātu izlīdzināja. Sevastovai turpinājumā sitiens no labās atdūrās tīklā, bet noslēgumā Potapova ar lielisku izspēli nosargāja savu servi.

Anastasija Sevastova - Anastasija Potapova. Spēle sākusies! Sevastova maču sāk ar serves uzņemšanu.

Sevastovai Čārlstonas turnīrs bijis diezgan veiksmīgs, viņa 2018. gadā spēlēja tā pusfinālā, bet gadu iepriekš – ceturtdaļfinālā, tomēr trīs no sešiem turnīriem šeit viņai noslēgušies jau pirmajā kārtā.

Anastasija Sevastovai turnīrs Čārlstonā sākas ar dueli pret Krievijas tenisisti Anastasiju Potapovu, kura pasaules rangā ierindojas 75. vietā. Sevastova šobrīd atrodama 47. pozīcijā.Abas tenisistes savā starpā iepriekš tikušās divas reizes, uzvaras dalot uz pusēm. Prāgā uzvarēja Potapova, bet Jūrmalā – Sevastova.