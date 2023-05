Skujiņš par panākumu: esmu nedaudz vīlies, jo uzvara bija tuvu

Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš, kurš ceturtdien finišēja otrais prestižā daudzdienu velobrauciena "Giro d'Italia" 12.posmā, ir vīlies par neizcīnīto uzvaru, taču atzīst, ka uzvaru izcīnījušais vācietis Niko Dencs bija spēcīgāks.

"Giro d'Italia" debitants Skujiņš lielu daļu posma pavadīja dienas atrāvienā un finiša spurtā piekāpās tikai vācietim Dencam ("BORA - hansgrohe").

