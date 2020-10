Švjonteka ierakstās Polijas sporta vēstures grāmatā un 'French Open' finālā tiksies ar Keninu

19 gadus vecā Iga Švjonteka ceturtdien iekļuva Francijas atklātā tenisa čempionāta finālā, tādējādi veicot jaunu ierakstu Polijas sporta vēsturē. "French Open" finālā 19 gadus vecā poliete tiksies ar amerikānieti Sofiju Keninu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmajā pusfinālā Švjonteka (WTA 53.) ar 6-2, 6-1 pārliecinoši uzvarēja iepriekš kvalifikāciju pārvarējušo argentīnieti Nadju Podorosku, kura WTA rangā ieņem 131.vietu.

Švjonteka līdz ar to ir pirmā Polijas tenisiste mūsdienu tenisa vēsturē, kura sasniegusi "French Open" turnīra finālu.

Lai pieveiktu Podorsku, 19 gadus vecajai polietei bija nepieciešamas 70 minūtē. Švjonteka līdz finālam tikusi bez neviena zaudēta seta, pa ceļam uzvarot divas izsētās tenisistes – Marketu Vondrušovu un Simonu Halepu.

"Patiesi esmu pārsteigta," pēc vēsturiskās uzvaras teica Švjonteka. "Sākumā negaidīju, ka šeit tik labi spēlēšu, bet iekšēji jutu - ja sasniegšu "Grand Slam" finālu, tas noteikti būs Parīzē."

1939.gadā šī turnīra finālā zaudējumu cieta cita poliete Jadviga Jeržejovska. Savukārt mūsdienās viņa ir tikai otrā poliete, kurai izdevies iekļūt "Grand Slam" turnīra finālā. Pirms astoņiem gadiem Vimbldonā to paveica Agņeška Radvaņska.

Viņa arī kļuvusi vien par septīto neizsēto tenisisti, kurai Parīzē izdevies sasniegt finālu. No iepriekšējām sešām tenisistēm ar šādu statusu finālā uzvaru svinējusi vienīgi Aļona Ostapenko, kura to paveica 2017.gadā.

Tikmēr Podoroska bija viszemāk rangā atrodamā tenisiste, kurai atklātajā ērā izdevies sasniegt Francijas atklātā čempionāta pusfinālu. Sniegums turnīrā viņai rangā ļaus pacelties uz rekordaugsto 48.vietu.

Finālā Švjonteka tiksies ar Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāju Keninu (WTA 6.), kura turnīrā izsēta ar ceturto numuru. Amerikāniete ar 6-4, 7-5 uzvarēja Vimbldonas čempioni Petru Kvitovu no Čehijas (WTA 11.), kura bija izlikta ar septīto numuru.

Keninai ir iespēja kļūt par pirmo tenisisti, kurai kopš 2016.gada vienas sezonas laikā izdevies izcīnīt divus "Grand Slam" titulus. Iepriekš to paveica vāciete Angelika Kerbere, kura uzvarēja Austrālijā un ASV.

Zīmīgi, ka Kenina iepriekš karjerā māla seguma turnīros ne reizi nebija spēlējusi ceturtdaļfinālā.

Dāmu konkurencē Francijas atklātajā čempionātā šosezon nestartē ranga pirmais numurs no Austrālijas Ešlija Bārtija, jaunā "US Open" čempione Naomi Osaka no Japānas, kā arī talantīgā kanādiete Bjanka Andresku.

"Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet marta vidū tas tika pārcelts uz rudeni un ir sezonas pēdējās "Grand Slam" sacensības.

Turnīrs norisinās uz māla seguma.