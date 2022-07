Tualete kā lūzuma punkts: Džokovičs atspēlējas un iesoļo Vimbldonas pusfinālā

Prestižā Vimbldonas tenisa čempionāta pusfinālu otrdien sasniedza serbs Novaks Džokovičs, kurš šī turnīra ietvaros guvis jau 26 uzvaras pēc kārtas.

Pagājušā gada Vimbldonas čempions Džokovičs, kurš turnīrā izlikts ar pirmo numuru, ceturtdaļfināla mačā ar 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 uzvarēja pasaules 13. numuru Itālijas tenisistu Janiku Sinneru, kuram ir vien 20 gadu. ATP ranga trešajam numuram šī Vimbldonā bija jau 26. uzvara pēc kārtas.

Džokovičs ir uzvarējis iepriekšējos trīs Vimbldonas čempionātos. Tiesa, 2020. gadā turnīrs nenotika Covid-19 pandēmijas dēļ.

Otrdien Džokovičs negaidīti zaudēja pirmos divus setus un bija bezdibeņa malā, taču nākamajos trijos demonstrēja lielisku sniegumu un augstu psiholoģisko noturību. Maču viņš noslēdza ar dominējošu sniegumu, noslēdzošajā setā divreiz laužot Sinnera servi.

"Šajā spēlē bija divi dažādi mači. Sinners bija labāks par mani pirmajos divos setos, bet pēc tam devos nedaudz atsvaidzināties, aizgāju uz tualeti un, runājot ar sevi spogulī, centos sevi uzmundrināt," pēc mača atklāja Džokovičs. "Man paveicās, ka jau trešā seta sākumā lauzu Sinnera servi – tas man deva pārliecību. Mana pieredze palīdzēja man tikt galā ar spiedienu. Bet pagrieziena punkts bija tualetes pārtraukums!"

Vismaz pusfinālu Džokovičs šajā turnīrā sasniedzis jau 11. reizi. Kopumā viņa kontā ir sešas Vimbldonas čempiona trofejas.

Pusfinālā Džokovičs tiksies ar mājinieka Kamerūna Norija (ATP 12.) un beļģa Davida Gofēna (ATP 58.) mača uzvarētāju.

7 - Novak #Djokovic has won his 7th GS match from 2 sets down

Wimbledon 2005 - Garcia Lopez

US Open 2011 - Federer

Roland Garros 2012 - Seppi 🇮🇹

Wimbledon 2015 - Anderson

Roland Garros 2021 - Musetti 🇮🇹

Roland Garros 2021 - Tsitsipas#Wimbledon2022 - #Sinner 🇮🇹

Comeback. pic.twitter.com/CXjJB58LMA