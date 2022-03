Ukrainas tenisa zvaigzne Dolgopolovs izgājis apmācības un devies aizstāvēt dzimteni

Profesionālo karjeru noslēgušais Ukrainas tenisists Aleksandrs Dolgopolovs pēc šaušanas prasmju apgūšanas devies uz Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, lai cīnītos par savas dzimtenes brīvību, sociālajā vietnē "Instagram" paziņoja sportists.

Dolgopolovs publiskajā paziņojumā saka, ka dienu pirms kara sākuma ar savu māti un māsu devies uz Turciju. Viņš skaidro, ka balstījies uz izlūkošanas aģentūru informāciju, bet valsti pametis, lai vispirms nodotu vēstījumu pasaulei par Ukrainā notiekošo un savāktu naudu valsts armijai.

"Tobrīd sāku trenēties šaušanā, un man ļoti paveicās, ka bijušais profesionālais armijnieks mani apmācīja kādas piecas līdz septiņas dienas. Kā dzirdēja par manu mērķi, viņi bija ļoti priecīgi palīdzēt. Liels paldies mūsu draugiem no Turcijas," raksta ukrainis.

"Nedēļas laikā par Rembo nekļuvu, bet ar ieročiem rīkojos ļoti komfortabli," piemin Dolgopolovs, kurš uzsver, ka treniņu apstākļos var trāpīt no 25 metru distances.

Sportists pirms ceļa mājup nopircis sev un armijai ložu necaurlaidīgas vestes, kā arī citu aprīkojumu, bet tad caur Eiropu braucis uz Kijivu.

"Šīs ir manas mājas, un mēs tās aizsargāsim! Esmu lepns, cik vienota ir šī valsts zem traka diktatora spiediena," nosaka Dolgopolovs.

Sportists bijis aktīvs arī sociālajā vietnē "Twitter", kur norādījis uz Krievijas armijas barbarisko rīcību pret civiliedzīvotājiem. Ukrainis trešdien publicēja attēlu ar savu aprīkojumu, nosakot, ka savulaik viņš varējis talkā ņemt tenisa raketi.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo