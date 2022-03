Ukrainiete Svitoļina sagrauj krievieti Potapovu; tenisiste naudas balvu ziedos armijai

Ukrainas tenisiste Eļina Svitoļina Monterejas "WTA 250" turnīrā otrdien pirmajā kārtā ar rezultātu 6-2, 6-1 sagrāva Krievijas pārstāvi Anastasija Potapovu.

Svitoļina (WTA 15.), kura šajā turnīrā izlikta ar pirmo numuru, pirmdien paziņoja, ka atteiksies turnīros piedalīties spēlēs ar Krievijas un Baltkrievijas tenisistēm, līdz pasaules tenisa jumtorganizācijas – Tenisa profesionāļu asociācija (ATP), Sieviešu tenisa asociācija (WTA) un Starptautiskā Tenisa federācija (ITF) – neveiks situācijai atbilstošus pasākumus.

Otrdien ITF valde nobalsoja par Krievijas Tenisa federācijas (KTF) un Baltkrievijas Tenisa federācijas (BTF) dalības ITF apturēšanu un šo valstu komandu nepielaišanu pie visām ITF rīkotajām starptautiskajām komandu sacensībām. Tāpat uz nenoteiktu laiku tiek atcelti visi plānotie ITF turnīri Krievijā un Baltkrievijā.

Šobrīd spēlētāji no Krievijas un Baltkrievijas starptautiskajos tenisa turnīros varēs piedalīties profesionāļu sacensībās, tai skaitā "Grand Slam" turnīros, taču bez Krievijas vai Baltkrievijas vārda vai karoga.

Pēc šāda lēmuma pieņemšanas Svitoļina, kura spēlēja dzeltenā krekliņā un zilos svārkos (Ukrainas karoga krāsās), devās laukumā un Potapovai neatstāja nekādas cerības uz uzvaru. Potapova (WTA 81.) startēja kā neitrāla sportiste.

Svitoļina pēc mača paziņoja, ka visi naudas balvā gūtie ienākumi tiks ziedoti Ukrainas armijai.

Turnīra otrajā kārtā Svitoļinas pretiniece būs Viktorija Tomova (WTA 103.) no Bulgārijas.

Words of thanks from @ElinaSvitolina 🇺🇦 💜 pic.twitter.com/YcnKu6ff95