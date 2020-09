'US Open': Azarenka lauž spēles gaitu un pieveic Serēnu Viljamsu

ASV atklātā tenisa čempionāta vienspēļu finālā iekļuvusi Baltkrievijas tenisiste Viktorija Azarenka (WTA 27.), kura ceturtdien ar rezultātu 1-6, 6-3, 6-3 pārspēja mājinieci Serēnu Viljamsu (WTA 8.). Finālā baltkrieviete tiksies ar Japānas pārstāvi Naomi Osaku (WTA 9.)

Azarenka, kuras karjeru nomākušas dažādas likstas, aizvadīja savu pirmo "Grand Slam" turnīra pusfināla kārtas spēli kopš 2013. gada. Turklāt tenisiste Viljamsai līdz šim bija zaudējusi 18 no 22 savstarpējām spēlēm, tai skaitā 2012. un 2013. gada "US Open" finālā, uzsver medijs BBC.

Spēles ievadu kontrolēja Serēna Viljamsa, kura pirmajā setā pretinieci sagrāva 35 minūšu laikā. Turklāt ASV tenisistei bija iespēja panākt rezultātu 2-0 otrajā setā, bet to liedza neprecīzs "bekhends". Azarenka uz to atbildēja, panākot 3-2 ar skaistu sitienu šķērsām laukumam, kā arī noturot vadību otrajā setā.

Savukārt trešā seta ievadā amerikāniete lūdza medicīnisko pārtraukumu sāpošas Ahilleja cīpslas dēļ. Viljamsas piekoptais spēles temps noplaka, un Azarenka neizlaida no rokām iniciatīvu, svinot jau 11. uzvaru pēc kārtas. Baltkrieviete tieši pirms "US Open" triumfēja arī "Western & Southern Open" turnīrā.

Tādējādi Serēnai Viljamsai centienus sasniegt vēsturisko 24. uzvaru "Grand Slam" turnīros jāatliek uz citu reizi. Amerikāniete, kurai šomēnes paliks 39 gadi, nav slēpusi, ka viņa cer atkārtot Margaretas Kortas rekordu.

Šis turnīrs bija izcila iespēja to paveikt, uzsver medijs BBC. No tā dalību atsauca vairākas favorītes, piemēram, pērnā gada čempione Bjanka Andresku, Simona Halepa, Ešlija Bārtija, Kiki Bertensa, Jeļena Svitoļina, kā arī Latvijas pārstāve Jeļena Ostapenko. Tādējādi čempionātā nepiedalījās sešas no pasaules "top-10" tenisistēm.

Otrajā pusfinālā Naomi Osaka ar rezultātu 7-6 (7:1), 3-6, 6-3 apspēlēja ASV sportisti Dženiferu Breidiju (WTA 41.).

Mājiniece pirmā seta taibreikā pieļāva vairākas kļūdas, kas ļāva Osakai izvirzīties vadībā, bet Breidija otrajā setā reabilitējās.

Taču trešajā setā Japānas pārstāve pirmo reizi mačā tika pie "breikbumbas", to arī izmantojot un panākot rezultātu 3-1. Rezultātam esot 4-1, Osaka neizmantoja veselas trīs iespējas lauzt pretinieces servi. Breidija noturēja serves geimu, bet atspēlēties mačā vairs nespēja.

Dāmu vienspēļu finālmačs plānots sestdien, bet piektdien laukumā dosies četri turnīrā atlikušie vīriešu tenisisti, izspēlējot pusfināla spēles.

Jau ziņots, ka krievs Danils Medvedevs (ATP 5.) spēkosies ar austrieti Dominiku Tīmu (ATP 3.), bet Vācijas pārstāvim Aleksandram Zverevam (ATP 7.) pretī stāsies Spānijas tenisists Pablo Karenjo-Busta (ATP 27.).