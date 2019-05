Viena no favorītēm Kvitova atsakās no dalības Francijas atklātajā čempionātā

Viena no potenciālajām favorītēm Petra Kvitova no Čehijas pirmdien atteikusies no dalības sezonas otrajā "Grand Slam" turnīrā - Francijas atklātajā tenisa čempionātā.

Kvitova no dalības prestižajā turnīrā atteikusies apakšdelma traumas dēļ.

"Esmu ļoti sarūgtināta izstāties no Francijas atklātā čempionāta. Man jau vairākas nedēļas bijušas sāpes manas kreisās rokas apakšdelmā, bet svētdienas pārbaudes apliecināja, ka ir neliels plīsums, kā rezultātā piedalīšanās turnīrā varētu visu sabojāt vēl vairāk," atzina 29 gadus vecā Kvitova.

Čehiete turnīrā bija izlikta ar sesto numuru, bet ar aprīlī iegūto Štutgartes WTA titulu viņa tika uzskatīta par vienu no favorītēm. Viņai pirmdien pirmajā kārtā bija jātiekas ar rumānieti Soranu Kirstju, kura nu spēlēs pret "laimīgo zaudētāju" no kvalifikācijas.

Kvitova ir 2011. un 2014.gada Vimbldonas čempionāta uzvarētāja, bet šīs sezonas sākumā viņa sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta finālu. Savukārt čehietes labākais sasniegums Francijas atklātajā čempionātā ir pusfināls 2012.gadā.

Tieši "Roland Garros" kortos Kvitova pirms diviem gadiem aizvadīja savu pirmo "Grand Slam" turnīru, atgriežoties no pārtraukuma, kas bija saistīts ar zagļa uzbrukumu viņas dzīvoklī. Tenisistei uzbrukumā ar nazi smagi tika savainota roka un tika pat prognozēts, ka viņa varētu zaudēt pirkstus, taču pēc pusgada čehiete atgriezās kortā.

Karjeras laikā Kvitova izcīnījusi 27 WTA titulus, bet pasaules rangā viņa pašlaik atrodama sestajā vietā.