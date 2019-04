‘Viņa nevar mani uzvarēt’: Ostapenko pašpārliecinātība izpelnās nosodījumu

Otrdien aizvadītā WTA "Premier" sērijas turnīra spēle starp Latvijas tenisistēm Anastasiju Sevastovu un Jeļenu Ostapenko guvusi uzmanību sociālajos tīklos, pateicoties Ostapenko atklātajiem izteikumiem spēles laikā veiktajās pārrunās ar treneri Krišjāni Stabiņu.

Dažādu pavērsienu pilnajā spēlē uzvaru svinēja Sevastova, kura demonstrēja apbrīnojamu prasmi gūt virsroku geimu svarīgākajos brīžos. Lai gan beigu rezultāts 6-2, 4-6, 6-0 varētu liecināt par liepājnieces izteiktu pārsvaru, piemēram, trešajā setā Ostapenko zaudēja četros geimos pēc kārtas, kuri nonāca līdz rezultātam 40:40.

Ostapenko spēles laikā izcēlās ar 28 netveramiem sitieniem no spēles, kas bija par sešiem vairāk nekā iespēja viņas pretiniece. Taču rīdziniece arī pieļāva 46 nepiespiestās kļūdas, kas ļāva viņai uzvarēt tikai trīs no 12 iegūtajām breikbumbām. Sevastovai šī statistika bija krietni veiksmīgāka – uzvarētas tika septiņas no 14.

Uz neveiksmes faktoru translēto spēles pārtraukumu laikā trenerim Stabiņam šķietami norādīja arī Ostapenko, kura rādītās spēles ziņā jutās pārāka par savu tautieti.

Pārtraukums pirmā seta laikā, rezultātam esot 2-3 par sliktu Ostapenko:

Ostapenko: Viņai nav ar ko mani uzvarēt. Viņa nevar mani uzvarēt. Es spēlēju daudz labāk, bet vienkārši kļūdos.

Stabiņš: Tieši tā! Vienīgā lieta, ko Tev gribu pateikt – pie pirmās iespējas bīdies iekšā laukumā.

Ostapenko: Kā viņai iedodu iniciatīvu, viņa vispār nevar laukumā trāpīt. Kad es pamainu ritmu.

Stabiņš: Jā, jā, tu ļoti labi pamainīji tagad ritmu ar augstajām bumbām un tad forši uzbruki.

Ostapenko: Viņa nemāk pati spēlēt.

Stabiņš: Viņai nav spēka.

Ostapenko: Var dažreiz arī pamainīt kaut ko.

Stabiņš: Viņa pirmo servi lielākoties servē uz pirmo kvadrātu, uz bekhendu. Gatavojies tam. Super!

Ostapenko: Kur viņa vairāk otro servē?

Stabiņš: Vairāk arī uz bekhendu, bet viņa ik pa laikam var tīklu ieservēt. Super! Agresīvi, ej iekšā laukumā, spied viņu nost. Davai!

Pārtraukums otrā seta laikā, rezultātam esot 5-2 par labu Ostapenko:

Stabiņš: Nataša zvanīja un teica, lai tu izdomā scenāriju, ka esi zaudētājos.

Ostapenko: Ko!?

Stabiņš: Lai tu izdomā scenāriju, ka esi bišķiņ iedzinējos. Jo tu bišķin atslābi tad, kad tu vadībā esi.

Ostapenko: Lai viņa iet d***t! Es par daudz spēlēju vienā un tajā pašā vietā. Tajā vietā, kur es situ, situ vēlreiz. Tagad viņa jau tur stāv. Jāmaina bišķiņ.

Stabiņš: Tieši tā! Tu atver kortu, uzreiz ej uz brīvo stūri. Davai!

Pārtraukums trešā seta laikā, rezultātam esot 0-3 par sliktu Ostapenko:

Stabiņš: Visu enerģiju sakoncentrē tikai sev, tikai savai spēlei. Kusties super labi ar kājām un ej iekšā laukumā, spied viņai, uzspied viņai savu spēli.

Ostapenko: Viņa vispār neko nemāk darīt, izņemot kā kļūdas salasīt.

Stabiņš: Uzspied viņai! Tev ir agresīvs teniss. Tu viņu nospied ar savējo tenisu. Un no pirmās līdz pēdējai bumbai to dari, ja? Davai, dabūjam šo!

Ostapenko: Es vienkārši daudz kļūdos. Pareizi viss gāja, bišķiņ kļūdījos, viņa salasa visas kļūdas, un rezultāts ir viņai labā. Tas vienkārši… (pāriet uz angļu valodu) Ļoti smieklīgi [super funny]. Tas, ko viņa dara, nav saucams par tenisu [It’s not even tennis what she’s doing].

Stabiņš: Mēs apgriezīsim visu to otrādi, tev par labu.

Ostapenko: Viņai nav ar ko uzvarēt. Es beigšu kļūdīties, tur nebūs vairs variantu [no chance].

Stabiņš: Tieši tā! Davai, ar savu spēli, līdz galam!

Nu meitenei vajadzētu to muti aizsiet,citādi smags gadījums.. https://t.co/cmLImgxEky — Ģenerālis un Co. (@generalis_co) April 23, 2019

Vispār es lepojos, ka Ostapenko beidzot visai tenisa pasaulei skaidrā latviešu valodā nogānījās, savādāk līdz šim bija tikai visii tie maķ, peremaķ. Endzelīns lepotos :) — ģ.p.p. (@GPommers) April 23, 2019

Izskatās,ka mūsu tenisa princesei ir tā vairāk sakāpis galvā,un joprojām nav nolaidusies no mākoņiem!!! Interesanti skatīties,kā tenisiste kura nemāk neko kortā,sasit Tevi ar 6:0 izšķirošajā setā!!! Tādi bija Ostapenko vārdi!!!Malacis Sevastova!!!💪 #Ostapenko #Sevastova — Girts Meiers (@StiivaisGailis) April 23, 2019

Ostapenko reti neaudzināts uz izlaists bērns. Uzvedās kā tīnis. Bez jebkādas cieņas pret pretinieci. — Jānis V (@beterlife1) April 23, 2019

Ostapenko pat roku negribēja paspiest Nastjai, trakā. — Artūrs Suhanovs (@archhiijs) April 23, 2019

At least the handshake is back (she did turn around and say something though). #Ostapenko pic.twitter.com/heL1mGQa06 — Penkostan (@ostaplosion) April 23, 2019





#PTGP19 Second round bound it is for Anastasija Sevastova! She claims the match over Ostapenko, 6-2, 4-6, 6-0 👏 pic.twitter.com/v2q5DbqmzA — WTA (@WTA) April 23, 2019