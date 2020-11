'Credit24' meistarlīgā latviešiem viens panākums četrās izbraukuma spēlēs Igaunijā

"Credit24" meistarlīgā volejbolā vīriešiem pirmo uzvaru Latvijas klubiem izbraukumā Igaunijā izcīnīja "RTU Robežsardze"/"Jūrmala", kas sestdien viesos pārspēja Tallinas "TalTech".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Credit24" meistarlīgā Latvijas klubiem pirmo uzvaru izbraukumā Igaunijā šosezon svinēja "RTU Robežsardze"/"Jūrmala", kas sestdien Tallinā ar 3-0 (25:13, 25:18, 26:24) pieveica "TalTech".

Jūrmalniekiem 14 punktus guva Aleksandrs Avdejevs, 13 – Gatis Garklāvs, 9 – Aivis Āboliņš. Mājiniekiem 11 punkti Jergena Vanamelsas kontā.

Svētdien jūrmalnieki Pērnavā uzvarēja pirmo setu pret Avo Kēla vadīto "Parnu VK", taču visā mačā bija spiesti atzīt triju Latvijas izlases spēlētāju pārstāvētās komandas pārākumu – 1-3 (25:21, 14:25, 16:25, 19:25).

Viesu labā Avdejevs guva 17 punktus, četrus sakrādams blokā, Garklāvam 10, bet Jēkabam Dzenim – 9 punkti.

Mājiniekiem starp galvenajiem punktu guvējiem bija visi trīs latvieši. Atvars Ozoliņš ar 22 punktiem kļuva par spēles rezultatīvāko dalībnieku, Kristaps Platačs guva 11, bet Toms Švans – 10 punktus, no kuriem četri sakrāti ar netveramām servēm.

Sestdien punktu Pērnavā izcīnīja Austra Štāla vadītā VK "Biolars"/Jelgava, kas ar 2-3 (21:25, 20:25, 25:21, 27:25, 7:15) piekāpās "Parnu VK".

Jelgavniekiem 20 punktus sakrāja Kārlis Pauls Levinskis, 19 – Aleksandrs Kudrjašovs, 12 – Jevgeņijs Vjatkins un 11 – Gatis Slavēns, kurš piecus punktus guva ar bloku.

Mājinieku rindās rezultatīvākie bija latvieši. 23 punktus guva Atvars Ozoliņš, 18 – Toms Švans, sešreiz ieservēdams jelgavniekiem neuztveramas serves, un 16 – Kristaps Platačs.

"Pret Jelgavas komandu, var teikt, ka paši atņēmām sev punktu," pēc svētdienas mača teica rezultatīvākais Pērnavas komandas vīrs nedēļas nogalē Atvars Ozoliņš. "Protams, jelgavnieki jāslavē, ka nenolaida rokas pēc pirmajiem diviem setiem, kad mums varbūt sāka likties, ka uzvarēsim trijos setos un pēc stundas un 15 minūtēm iesim dušā. Viņi nocīnījās līdz galam."

"Šodien pretinieki arī spēlēja labi, un pirmajā setā zaudējām, jo tik labi nepadevās serves," viņš turpina par spēli ar Jūrmalas klubu. "Pēc tam sagādājām pretiniekiem problēmas servju uzņemšanā – Ingars Ivanovs ar servēm tika galā labi, bet Avdejevu "pamocījām", atradām, ka uz viņa varam gūt punktus."

Pretinieku komandās Atvars jelgavniekiem uzteica visus – visi cīnījās, acīs vairāk viņam iekrita vidējie spēlētāji, kuri gan uzbrukumā guva punktus, gan labi spēlēja blokā. Savukārt no "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" vienības viņš uzteic Ingaru un Aivi Āboliņu.

Šobrīd volejbolistam ir neliels sportiskās formas kritums, kas saistīts ar ideālās formas sasniegšanu uz Latvijas izlases cīņām Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Kiprā, taču Ozoliņš saka, ka abi ar Latvijas izlases un Pērnavas vienības galveno treneri Avo Kēlu ar to ir rēķinājušies, un tagad labā formā jābūt decembrī, kad notiks Eiropas Volejbola konfederācijas Izaicinājuma kausa astotdaļfināli, kurā "Parnu VK" iekļuva bez spēlēm. Pretinieki no somu kluba Kokolas "Tiikerit" Covid-19 apstākļos ir atteikušies no pirmās kārtas mačiem, un nākamnedēļ pērnaviešiem būs brīvā nedēļa – nebūs ne paredzēto cīņu Izaicinājuma kausā, ne "Credit24" meistarlīgā.

Atliek tikai sagaidīt pretiniekus Eiropas kausa otrajā kārtā – Edvarta Buivida pagājušās sezonas komandu Lucernas "Lindaren Volley" Šveices vai bijušo Matīsa Gabdulļina klubu no Austrijas "Union Raiffeisen Waldviertel".

Svētdien Tallinā cīņā pret Tallinas "Selver" jelgavnieki piekāpās ar 0-3 (23:25, 20:25, 17:25).

Jelgavas kluba rindās rezultatīvākais ar 10 punktiem bija Vjatkins, pa 9 punktiem sakrāja Kudrjašovs un Aigars Sniedzāns.

Uzvarētājiem Renē Tepans guva 15 punktus.

Turnīra tabulā "Jēkabpils Lūši" ar 13 punktiem piecos mačos ieņem otro vietu, bet Ozoliņa, Švana un Platača pārstāvētā "Parnu VK" ir ceturtā ar sešās spēlēs gūtiem 12 punktiem. Piekto vietu ar 8 punktiem sešās spēlēs ieņem "RTU Robežsardze"/"Jūrmala", astoto ar četriem punktiem 7 mačos – VK "Biolars"/"Jelgava", bet 10. vietu 10 komandu konkurencē bez gūtajiem punktiem trijās cīņās ieņem "Daugavpils Universitāte"/"Ezerzeme".