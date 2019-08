Genādijs Samoilovs pēc triumfa izceļ Graudiņas un Kravčenokas vēlmi spēlēt

Eiropas čempioņu treneris pludmales volejbolā Genadijs Samoilovs pēc atgriešanās no Maskavas pastāstīja, ka Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka Maskavā laukumā devušās, lai gūtu baudu, nevis domājušas par rezultātu.

Svētdien Rīgas lidostā triju Latvijas spēcīgāko pludmales volejbola duetu treneris Samoilovs salīdzināja, ka Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs laukumā devušies strādāt, Mārtiņam Pļaviņam patraucēja iepriekš gūtais potītes savainojums, bet Eiropas čempiones Tīna Laura Graudiņa un Anastasija Kravčenoka laukumā pirmām kārtām devušās spēlēt.

"Graudiņa un Kravčenoka tehniski ir sliktāk sagatavotas nekā Saša ar Jāni, bet viņas grib spēlēt. Puiši tā kā strādā, kā uz darbu iet laukumā. Varbūt vajag kaut ko galvā pārslēgt. Labi, šis gads viņiem nav izdevies, ceru, ka varbūt izšausim nākamgad," pārus salīdzināja treneris. "Viņas nedomāja par to, ka jāvinnē, bet spēlēja. Es visiem saviem sportistiem esmu teicis, tagad Sašam ar Jāni mazāk, ka vispirms vajag saņemt dabūt baudu no volejbola, no spēles, nevis domāt par rezultātu, kas obligāti jāsasniedz, jāsavāc ranga punkti vai nauda. Dabū baudu, un rezultāts būs obligāti. Tā arī meitenes pēc spēlēm teica, ka ir guvušas baudu un grib spēlēt vēl. Tad ir rezultāts. Ja strādā rezultātam, ir grūti labi spēlēt."

Samoilovs atzīmēja, ka jauno sportistu gaitas viņam atgādina Pļaviņa un Samoilova juniora pludmales volejbolistu karjeras sākumu: "Meitenēm [Tīnai Laurai Graudiņai un Anastasijai Kravčenokai] viss kārtībā. Tikai vajag katru turnīru spēlēt tā kā šoreiz. Viņas vēl ir pārāk jaunas - 21 un 22 gadi. Es jau teicu, ka man ir "deja vu", kā bija 12 gadus atpakaļ, kad Sašam un Mārtiņam tāpat bija 21 gada vecums un es sapņoju, ka tiksim uz Olimpiādi. Toreiz neviens tam neticēja. Mēs tikām. Šeit arī - ticu, ka ar meitenēm spēlēsim Olimpiādē. Ir cilvēki, kas šaubās. Tomēr mums cilvēki tic vairāk nekā pirms 12 gadiem, ka varam spēlēt Tokijā."

Samoilovs ir maksimālists: "Es vienmēr domāju par to, ka mēs vinnēsim. Diemžēl ne vienmēr tas piepildās." Arī uz Maskavu braucot, treneris domāja par medaļām.

2018.gadā Pasaules tūres sacensībās triju setu spēlēs Graudiņas/Kravčenokas bilance bija 3-11. Šosezon kopā Pasaules tūrē bilance ir 7-3, bet Maskavā viņas vinnēja visos piecos triju setu mačos.

"Vēlreiz atgriežamies pie "deja vu", kā bija pirms 12 gadiem ar Sašu un Mārtiņu. Meitenes arī līdz šim triju setu mačos bieži zaudēja. Domāju - nedod, dievs, būs, kā bija Sašam ar Mārtiņu toreiz. 2007. un 2008.gadā, kad trijos setos zaudējām 17 spēles pēc kārtas [Pasaules kausa tūrē uzrādās 14 pēc kārtas zaudētas trīs setu cīņas]. Ginesa rekordu grāmatā varētu likt. Pēc tam Olimpiādē Pekinā viņi beidzot vinnēja ar 2-1. Meitenes arī tagad lauza tradīciju un visas piecas spēles trijos setos Maskavā vinnēja. Tikai pret polietēm abos mačos uzvarēja divos setos," uz vēl vienu panākuma atslēgu norādīja Samoilovs.

Viena no pirmajām lietām, par ko pēc triumfa iedomājās treneris, bija motivācijas radīšana turpmākajiem panākumiem: "Mēs braucām sestdien liftā trijatā un es teicu: "Tagad es nezinu, kā jūs, meitenes, motivēt. Jūs esat Eiropas čempiones, bet rīt un parīt jāiet uz treniņu." Viņas man pretī: "Mierīgi, treneri, mēs vēl neesam vinnējušas pasaules čempionātu pieaugušajiem, neesam uzvarējušas olimpiskajās spēlēs, ne reizi neesam uzvarējušas kādā Pasaules tūres posmā. Tas viss vēl priekšā.""

Sestdien Eiropas čempionāta finālā Maskavā Graudiņa/Kravčenoka divos setos apspēlēja polietes Kingu Vojtasiku un Katažinu Kocjoleku, trešo reizi pludmales volejbola vēsturē sagādājot Latvijai zelta medaļas Eiropas meistarsacīkstēs. 2009.gadā par Eiropas čempionēm Sočos kļuva Inguna Minusa un Inese Jursone, bet 2015.gadā Klāgenfurtē uzvarēja Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš.