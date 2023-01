Latvijas duets Točs/Fokerots neiekļūst 'King of the Court' finālā un finišē septītais

Latvijas pludmales volejbola duets Edgars Točs/Kristians Fokerots sestdien Dohā neiekļuva "King of the Court" finālturnīra finālā, finišējot septītajā vietā.

Papildkārtā latvieši ar septiņiem punktiem četru pāru konkurencē ieņēma trešo vietu.

Ar deviņiem punktiem uzvarēja un finālā, kurā spēlē pieci pāri, kā pēdējie iekļuva zviedri Davids Omans un Jūnatans Helvigs.

Septiņus punktus sakrāja arī ukraiņi Eduards Rezniks un Sergijs Popovs, taču viņi ieņēma otro vietu.

Pēdējie ar četriem punktiem palika vācieši Pauls Hennings un Svens Vinters.

Fināla pirmajā kārtā pēdējie ar vienu punktu palika un sacensības piektajā vietā noslēdza nīderlandieši Rubens Penninga un Leons Luini, bet labākie ar 22 sakrātiem punktiem bija zviedri Omans un Helvigs.

Otrajā kārtā ar trim punktiem no cīņas izstājās pēdējā vietā palikušie poļi Bartošs Lošaks un Mihals Brils, arī šoreiz pirmajiem ar 18 punktiem esot zviedriem.

Arī finālā zviedri dominēja, ar 14 punktiem kļūstot par turnīra uzvarētājiem.

Otro vietu ar 12 punktiem ieņēma internacionālais duets Trojs Fīlds (ASV)/Metjū Immerss (Nīderlande", bet trešo vietu izcīnīja 2013.gada pasaules čempioni nīderlandieši Aleksandrs Brouvers un Roberts Mēvsens.

Jau ziņots, ka ceturtdaļfinālā Točs/Fokerots uzvarēja izslēgšanas kārtā un iekļuva pusfinālā, bet Mārtiņš Pļaviņš/Mihails Samoilovs sacensības noslēdza dalītā 11.pozīcijā.

Pusfinālos iekļuva desmit dueti, kas bija sadalīti divās apakšgrupās pa pieciem pāriem katrā.

Pusfināla pirmajā kārtā Točs/Fokerots ar sešiem punktiem ierindojās ceturtajā vietā, apsteidzot igauņus Kusti Nelvaku un Dimitriju Korotkovu, kuri guva tikai vienu punktu. Pirmo vietu ar 11 punktiem ieņēma poļi Bartošs Lošaks un Mihals Brils.

Otrajā kārtā latviešiem tika četri punkti, kas deva pēdējo vietu no četriem atlikušajiem duetiem. Tādējādi viņi ieguva tiesības sestdien piedalīties papildkārtā cīņā par vietu finālā.

"King of the Court" turnīra formāts ir pavisam atšķirīgs no ierastās izspēles kārtības pludmales volejbola turnīros. Sacensības sākas ar grupu turnīru, pēc tam izspēlējot pusfinālus ar desmit komandu līdzdalību un piecu komandu finālu.

Katrā no turnīra fāzēm dueti tiek sadalīti grupās pa pieciem, un trim ir vieta pusfināla kārtā. Pāri spēlē 15 minūšu maču, kurā laukumu pamet, izspēli zaudējušie. Pretinieki turpina spēlēt, līdz zaudē izspēli. Spēles laukuma viena puse tiek dēvēta par "karaļa" pusi. Šajā pusē spēlējošais duets uzņem servi, tādējādi iegūstot nelielas priekšrocības. Pēc 15 minūtēm tiek apkopoti pāru gūtie punkti, un vismazāk punktus nopelnījušie nesasniedz nākamo kārtu.