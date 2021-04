Latvijas sieviešu volejbola izlase pārbaudes spēlē piekāpjas Baltkrievijai

Latvijas izlase piektdien izbraukumā piekāpās Baltkrievijai trijos setos, aizvadot pirmo no divām pārbaudes spēlēm, informēja Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Pirmajā Latvijas valstsvienības spēlē jaunā galvenā trenera Pāvela Seļivanova vadībā latvietes Minskā piekāpās mājiniecēm ar rezultātu 0-3 (16:25, 18:25, 18:25).

Rezultatīvākā Latvijas izlasē ar 12 gūtiem punktiem bija Marta Kamēlija Levinska. 11 punkti Paulas Nikolas Ņečiporukas kontā, bet pa 7 punktiem guva Ingrīda Šveigere un Lāsma Ozola. Mājinieču rindās ar 18 punktiem rezultatīvākā bija Anna Kļimeca, kuras kontā arī trīs "eisi".

"Teikt, ka domāju, ka būs sliktāk, laikam nedrīkst teikt. Manā skatījumā ir lieta, pie kā mēs strādājām un kas mums izdevās, – serves uzņemšana," pēc spēles LVF teica Seļivanovs. "Pietrūka pieredzes, un beigu fāzē tika pieņemti nepareizi lēmumi. Būtu laikam jocīgi, ja mēs tagad būtu apspēlējuši Baltkrievijas izlasi, bet esam panākuši, ka esam uz pareizā ceļa. Tādā pašā garā turpināsim strādāt. Domāju, ka mums viss sanāks. Un vismaz tikpat labi gribam spēlēt arī turpmāk."

Runājot par uzdevumu pirms spēles, treneris saka, ka "uzdevums bija vienkāršs – no sākuma nenobīties, jo baltkrievietēm divas meitenes bija no Krievijas superlīgas un četras – no Krievijas jauniešu virslīgas, kuras ir Krievijas jauniešu čempiones. Domāju, ka mums izdevās. Jāņem vērā arī, ka mēs kopā esam tikai divas nedēļas."

Pirms rītdienas spēles treneru kolektīvs kopā ar statistiķi Aivi Kokinu analizēs šodienas spēli.

"Mēģināsim izanalizēt, ar ko mēs trūkstošo pieredzi varam aizstāt. Kādas divas – trīs stundas pastrādāsim un cīnīsimies. Skaidrs, ka būtu labi uzvarēt Baltkrievijas izlasi, bet tas šobrīd nav mūsu galvenais uzdevums," par rītdienas maču saka Seļivanovs.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles grupā ar Latviju, Bosniju un Hercegovinu, Slovēniju un Čehiju paredzētas divos sabraukumos – no 6. līdz 8. maijam Daugavpilī un no 14. līdz 16. maijam – Bosnijas un Hercegovinas pilsētā Zenicā.

Finālturnīrs plānots 2021. gada augustā un septembrī Serbijā, Horvātijā, Bulgārijā un Rumānijā. Četras mājinieču izlases un astoņas labākās iepriekšējo Eiropas meistarsacīkšu komandas – Turcija, Itālija, Polija, Nīderlande, Vācija, Krievija, Beļģija un Azerbaidžāna – vietu Eiropas 24 labāko komandu skaitā jau ir nodrošinājušas. Atlikušās 12 vietas finālturnīrā ieņems sešu kvalifikācijas grupu uzvarētājas un otro vietu ieguvējas.