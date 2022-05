Latvijas sieviešu volejbola izlasi vadīs itālis Kaprioti

Latvijas sieviešu volejbola izlasi Starptautiskās Volejbola federācijas (FIVB) nacionālo izlašu attīstības programmas ietvaros šajā Eiropas čempionāta ciklā vadīs Itālijas speciālists Daniele Mario Kaprioti, kura kontā ir darbs gan Itālijā, gan Polijas un Somijas vīriešu čempionātos, gan Islandē, vēsta Latvijas Volejbola federācija.

49 gadus vecais Kaprioti par treneri strādā kopš 1997. gada. Viņa kontā ir darbs trenera asistenta un fiziskās sagatavotības trenera amatā Polijas vīriešu klubos Olštinas AZS un Ļubinas "Cuprum", pēdējā no tiem 2018. gada maijā kļūstot par galveno treneri, taču ģimenes apstākļu dēļ pametot amatu pēc diviem mēnešiem.

Tāpat viņš ir ieņēmis galvenā trenera amatu Somijas vīriešu klubā Raisio "Loimu", kurā iepriekšējo sezonu aizvadīja Latvijas izlases otrā tempa spēlētājs Kristaps Šmits.

Pēc darba dažādās Itālijas komandās viņš četrus gadus (no 2014. līdz 2018.) bija dažāda vecuma Islandes sieviešu komandu treneris, 2017. gadā ar pieaugušo izlasi uzvarot Eiropas mazo valstu čempionātā. Pēdējie gadi ir pavadīti Itālijā, piedaloties "Volejbola eņģeļu projektā" Porto Sandžordžio un Porto Santelpidio kā tehniskajam direktoram. Projekta mērķis bija jauno spēlētāju attīstība.

Viņš ir bijis arī volejbola treneru kursu pasniedzējs, kā arī Itālijas pludmales volejbola izlases trenera palīgs un skauts.

"Šis ir nozīmīgs solis sieviešu volejbola attīstībai Latvijā. Esam gandarīti, ka FIVB apstiprināja iesniegto sieviešu izlases attīstības programmu un sniegs atbalstu tās realizācijā līdz pat 2024. gadam. Treneru atlases procesu sākām organizēt marta beigās, tiklīdz saņēmām pozitīvas ziņas no FIVB. Kopā pieteicās 8 kandidāti un, līdzīgi kā vīriešu izlasē, LVF valdes izvirzīta komisija atlasīja piemērotāko kandidātu šim amatam. Liels paldies sieviešu izlases menedžerim Kristapam Čerņavskim, kurš ielika daudz pūles atlases procesa organizēšanā. Sadarbība ir paredzēta līdz 2024. gada vasaras beigām, kad plānota dalība arī 2025. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs," par uzsākto ilgtermiņa sadarbību skaidro nacionālo izlašu koordinators Arturs Vitkovskis.

"Kaprioti grib sevi pierādīt, bet mēs no Latvijas Volejbola federācijas puses vēlamies svaigas idejas un neitrālu skatu no malas," par abu pušu mērķiem saka federācijā par sieviešu volejbola izlasi atbildīgais Kristaps Čerņavskis. "Turklāt viņam ir pieredze un kontakti, kas var palīdzēt mūsu jaunajām spēlētājām sasniegt ārzemju klubus. Tāpat no viņa var mācīties arī mūsu treneri, kuri strādās kopā ar viņu."

Latvijā treneris ieradīsies pirmdien, lai palīdzētu Andreja Odinokova vadītajai U-21 sieviešu izlasei, kopā ar kuru trīs dienas vēlāk dosies uz Eiropas čempionāta atlases turnīru Serbijā. Viņš tiešsaistē jau ir sazinājies ar U-21 izlases treneriem, kuri savukārt statistiķa Aivja Kokina sarūpētos video no U-21 izlases nodarbībām ir nosūtījuši uz Itāliju, lai Kaprioti varētu iepazīties ar spēlētājām. Savukārt šonedēļ tiešsaistē gaidāma tikšanās ar valstsvienības pieredzējušajām izlases spēlētājām, lai iepazītos ar viņām un pārrunātu gatavošanās plānu.

Jūnijā paredzēti Kaprioti rīkotie treniņi ar jaunajām izlases spēlētājām, nosacīto B komandu, līdz 26. jūnijā sāksies izlases oficiālā treniņnometne, kura ilgs 6 nedēļas un vainagosies ar spēlēm Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas grupā kopā ar Dāniju, Slovākiju un Spāniju.

Par itāļu speciālista palīgiem izlasē ar viņa paša līdzdalību vēl tiks lemts, bet jūnija vidū būs gatavs oficiālais izlases kandidāšu saraksts.

Latvijas Volejbola federācija izsaka pateicību Pāvelam Seļivanovam par darbu iepriekšējā Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā 2021. gadā.

Iepriekš tika lemts, ka šovasar Latvijas izlase nepiedalīsies Eiropas Sudraba līgas sacensībās, jo liela daļa spēlētāju maijā būs aizņemtas U-21 izlasē, kura kvalifikācijas turnīrā Serbijā nākamās nedēļas nogalē tiksies ar mājiniecēm un Dānijas volejbolistēm.

Eiropas čempionāta atlases turnīrs pieaugušo izlasei notiks no 20. augusta līdz 11. septembrim.