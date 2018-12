Latvijas vīriešu izlase volejbolā pieteikta startam 2019. gada Eiropas līgā un izlozē 13. decembrī uzzinās savus pretiniekus, informēja Latvijas Volejbola federācija.

Pirmdien valstsvienība pieteikta oficiāli, bet grupu izloze gan Eiropas līgas Zelta, gan Sudraba līgā notiks 13. decembrī Luksemburgā. Uz to dosies arī Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretārs Edgars Zaiženijs.

Dalība Eiropas līgā bija viens no Latvijas izlases galvenā trenera Avo Kēla nosacījumiem darbības uzsākšanai Latvijas izlasē. 2018. gadā Latvijas vīriešu izlase piedalījās Eiropas līgas sacensībās pēc ilgāka pārtraukuma, Sudraba līgā ieņemot 3. vietu aiz Horvātijas un Baltkrievijas.

"Par to runājām nu jau sen atpakaļ. Dalība Eiropas līgā ir svarīga, lai izlase virzītos uz priekšu," nepieciešamību piedalīties šajās sacensībās komentē Avo Kēls. "Šobrīd vairāk par mani droši vien varētu pastāstīt Edgars Zaiženijs un izlašu menedžeris Arturs Vitkovskis, kuri strādāja pie izlases pieteikšanas. Tas ir pareizs solis, jo šobrīd tas, manuprāt, ir vienīgais ceļš, lai izlase progresētu meistarībā un rezultātos. Pretējā gadījumā mums paliek treniņi un pārbaudes spēles, taču bez regulārām spēlēm ar spēcīgiem pretiniekiem rezultātu sasniegt neizdosies. Tas tā nestrādā."

"Jāturpina strādāt, kā to darījām pagājušajā gadā. Turklāt manā praksē jau ir bijusi šāda pozitīva pieredze. Tā dara ne tikai Igaunijas izlase, ar ko esmu strādājis, bet tā dara praktiski visas izlases. Kādai no tām tā ir Eiropas līga, kādai – Pasaules līga, Pasaules kauss vai kvalifikācijas turnīri. Janvārī mums jācīnās par tikšanu uz Eiropas čempionāta finālturnīru. Tomēr neatkarīgi no sekmēm tajā jāturpina strādāt, jo nedrīkst apstāties pēc 2,5 mēnešu darba pagājušajā vasarā," turpināja treneris.

Paredzēts, ka spēles gan Eiropas Zelta, gan Sudraba līgā sāksies 25. maijā, bet finālturnīri paredzēti attiecīgi 22.-23. un 29.-30. jūnijā. Balva uzvarētājiem Sudraba līgā, piedaloties vismaz 8 komandām, būs 50 000 eiro, bet Zelta līgā ar vismaz 12 komandām – 125 000 eiro.