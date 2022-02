'Optibet' Nacionālās līgas volejbola čempionātā vīriešiem pirmo vietu iegūst VK 'Vecumnieki'

Optibet Nacionālās līgas volejbola čempionātā vīriešiem sestdienas pusfinālos pārliecinošu spēli aizvadīja VK "Vecumnieki", sūrāk uzvara nāca "Augšdaugavas" komandai, informēja līgas pārstāvji.

Mazajā finālā savā starpā cīnījās VK "Ozolnieki" pret OC "Limbaži/MSĢ", bet trešo vietu ieguva OC "Limbaži/MSĢ". Sīvā spēlē par pirmo vietu cīnījās "Augšdaugava" pret "Vecumniekiem". Piecu setu spēlē ar rezultātu 2-3 (25:22, 25:18, 17:25, 24:26, 5:15) "Optibet" Nacionālās līgas čempionātā vīriešiem pirmo vietu izcīnīja VK "Vecumnieki".

No uzvarētājiem labu spēli aizvadīja Andris Zadovskis, savai komandai gūstot 32 punktus, no tiem viens "eis" un 5 ar bloku no "Augšdaugavas" volejbolistiem Sandis Vilcāns sakrāja 17 punktus - 5 ar bloku.

"Uzsākām spēli ar plānu agresīvi servēt, skatīties galvenos uzbrucējus, diagonāles spēlētājus, vairāk pieskatīt blokā pirmos tempus, bet šis plāns pirmos divus setus nestrādāja. Švaki uzservējām, neizsitām no serves uzņemšanas, pretinieki daudz spēlēja no vidus un ar pirmajiem tempiem, nevarējām apturēt ne blokā, ne aizsardzībā. Smaga spēle, saņemties palīdzēja tas, ka sākām servēt – volejbola pamatlieta, ja pretinieku izsit no serves uzņemšanas, tad rezultāts uzreiz parādās, sabloķējām, aizsardzībā sākām spēlēt labāk," pēc iegūtas uzvaras komentē Zadovskis.

"Credit24" meistarlīga pagājušajā nedēļā tika aizvadītas pēdējās spēles pamatturnīrā – viena spēle Latvijas komandām savā starpā, pārējās izbraukumā.

Nedēļu atklāja VK "Biolars/Jelgava MSĢ" spēle pret "RTU/"Robežsardze"/Jūrmala". Ar rezultātu 0-3 (19:25, 25:27, 13:25) Jelgavas komandai piekāpās "RTU/"Robežsardze"/Jūrmala", kas bija jelgavnieku spēle bija pēdējā šosezon Credit24 meistarlīgā. No VK "Biolars/Jelgava MSĢ" labu spēli aizvadīja Dāvis Storķis un Sandis Vilcāns – Storķim 16 punkti (1 ar "eisu", 3 ar bloku), Vilcānam 15 punkti, no tiem viena netverama serve un 3 blokā. No pretiniekiem kā ierasts rezultatīvu spēli aizvadīja Matīss Gabduļins, gūstot 18 punktus, no kuriem 1 ar "eisu' un 4 ar bloku.

DU/"Ezerzeme" iesākumā stājās pretī valstsvienības bijušā galvenā trenera Avo Kēla trenētajai un Švana pārstāvētajai "Parnu VK". Grūtā cīņā tomēr nācās atzīt pretinieku pārākumu, spēli beidzot ar rezultātu 2-3 (26:24, 25:21, 21:25, 18:25, 8:15).

Labi cīnījās Andris Širjakovs, komandai guva 21 punktu, 2 no tiem ar bloku, kā arī labu spēli aizvadīja Nazar Getman ar 16 punktiem – 1 ar "eisu" un 2 ar bloku. "Parnu VK" komandai 23 punktus guva Markus Uuskari, 6 no tiem ar bloku, Tomam Švanam 13 punkti, 5 no tiem ar "eisu" un 2 ar bloku.

Otra cīņa, kuru aizvadīja DU/"Ezerzeme" volejbolisti bija pret "TalTech" komandu, kurā izdevās pretiniekiem atņemt tikai vienu setu un ar rezultātu 1-3 (12:25, 25:18, 19:25, 19:25) spēli zaudēt.

SK "Jēkabpils Lūši" viens tehniskais zaudējums un viens zaudējums pret "Parnu VK" ar 0-3 (19:25, 19:25, 23:25). No "lūšiem" labu spēli spēli aizvadīja Zigurds Adamovičš ar 11 punktiem, 2 no tiem ar "eisu". No pretiniekiem Markus Uusakari – 16 punkti, 2 ar "eisu" un viens ar bloku.

Credit24 meistarlīgas pamatturnīrs noslēdzās visām četrām Igaunijas komandām atrodoties priekšgalā – "BigBank"/Tartu ieņem pirmo vietu tabulā ar 15 uzvarām 16 spēlēs gūtiem 46 punktiem, kas dod komandai tiesības pie sevis 25. un 26. februārī rīkot Credit24 meistarlīgas "final4".

Latvijas komandas ieņem četras vietas no apakšas. Sestajā vietā ierindojas SK Jēkabpils "Lūši" ar 19 punktiem 16 spēlēs, septītajā – RTU/"Robežsardze"/Jūrmala ar 18 punktiem 16 spēlēs. Pirmspēdējā vietā ir DU/ "Ezerzeme" ar 12 punktiem 16 spēlēs un VK "Biolars/Jelgava MSĢ", ieņem pēdējo vietas tabulā, kas nozīmē, ka šī sezona Credit24 meistarlīgā jelgavniekiem ir noslēgusies.