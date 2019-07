Pļaviņš/Točs izšķirošajos brīžos nospēlē teicami un pārvar Gštādes turnīra 'play off' pirmo kārtu

Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs Šveices pilsētā Gštādē notiekošajā Pasaules kausa izcīņās piecu zvaigžņu turnīra izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā ar rezultātu 2-1 (18:21, 25:23, 15:8) pārspēja Pavlo Erreru un Adrianu Gaviru no Spānijas.

Pļaviņš/Točs pirmā seta otrajā pusē nespēja apturēt spāņu uzbrukumus un nonāca iedzinējos, taču otrajā setā latviešiem izdevās lieliska atspēlēšanās un saspringtā seta izskaņā izdevās uzvarēt ar 25:23. Trešo setu latvieši iesāka ar pieciem gūtiem punktiem pēc kārtas, un no šāda deficīta pretinieki nespēja atspēlēties.

Šajā turnīrā Pļaviņš/Točs izlikti ar 20. numuru, bet Errera un Gavira bija izsēti ar sesto numuru.

Cits Latvijas pludmales volejbola duets Aleksandrs Samoilovs/ Jānis Šmēdiņš pirms tam izstājās no prestižā Gštādes turnīra. "Play off" pirmajā kārtā Samoilovs/ Šmēdiņš ar 0-2 (18:21, 21:23) piekāpās itāļiem Paolo Nikolai/ Danielem Lupo. Līdz ar to Latvijas duets turnīru noslēdza dalītā 17. vietā.

Līdzvērtīgā cīņā aizvadītajā mačā itāļi bija veiksmīgāki pirmā seta izskaņā. Otrā seta izskaņā Samoilovs/ Šmēdiņš strīdīgā situācijā atspēlēja divas mačbumbas, tomēr panākt izšķirošo setu nespēja un samierinājās sacensībās ar dalītu 17. vietu.

Piektdien dāmu sacensībās izslēgšanas sacensības sāks Tīna Graudiņa un Anastasija Kravčenoka.