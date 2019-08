Samoilovs/Šmēdiņš trešajā setā atspēlējas un iekļūst Pasaules tūres posma pusfinālā

Pludmales volejbolisti Jānis Šmēdiņš/Aleksandrs Samoilovs sestdien Maskavā izcīnīja uzvaru Pasaules tūres četru zvaigžņu posma ceturtdaļfinālā, pirmo reizi šosezon sasniedzot pusfinālu.

Turnīrā ar 18. numuru izliktie Samoilovs/Šmēdiņš ceturtdaļfinālā ar 2-1 (21:18, 24:26, 15:12) uzveica krievus Ņikitu Ļjaminu un Tarasu Miskivu, kuriem piešķirts 12. numurs.

Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka mačs starp abiem pāriem būs ļoti sīvs, jo pirmie astoņi punkti tika dalīti uz pusēm, bet līdz pat seta otrajai pusei, neviens no pāriem nespēja iegūt lielāku pārsvaru, duetiem spēlējot punkts punktā. Izšķirošo pārsvaru seta pašā galotnē panāca Latvijas duets, kas brīdi vēlāk svinēja uzvaru ar 21:18. Arī otrais sets iesākās līdzīgi (3:3), bet īsi pirms došanās tehniskajā pārtraukumā, nelielu atrāvienu veica Samoilovs/Šmēdiņš, panākot 9:7. Tomēr atgriežoties no nelielā pārtraukuma pārsvars drīz vien saruka, bet seta izskaņa ievilkās, abiem duetiem nespējot iegūt divu punktu pārsvaru, līdz to paveica pretinieki - 26:24.

Neizšķirta dēļ abiem pāriem uzvarētāju nācās noskaidrot trešajā setā, kur vadībā visai ātri nonāca Krievijas duets (4:1), tomēr seta vidū vadību jau pārņēma Samoilovs/Šmēdiņš, panākot 12:7. Brīdi vēlāk latvieši nonāca pie iespējas servēt par uzvaru, ko arī izdevās paveikt, uzvarot ar 15:12.

Pusfinālā Latvijas duets spēlēs ar brazīliešiem Gustavu Karvaļāišu un Saimonu Santusu, kuri izlikti ar 20. numuru, bet iepriekš spēja pārvarēt arī kvalifikāciju. Mačs paredzēts sestdien plkst.20.20 pēc Latvijas laika.

Jau ziņots, ka izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā Latvijas duets ar 2-0 (21:19, 21:16) pārspēja sacensību 13.numuru Pavlo Erreru/Adrianu Gaviru no Spānijas, bet ceturtdaļfinālā trīs setu cīņā ar 2-1 (21:19, 23:25, 15:12) uzveica mājiniekus un šī gada pasaules čempionus Vjačeslavu Krasiļņikovu/Oļegu Stojanovski, kuri Maskavā saņēma pirmo numuru.

Iepriekš turnīra pirmajā spēlē Samoilovs/Šmēdiņš ar 2:1 (15:21, 26:24, 15:12) pieveica turnīrā ar 15.numuru izliktos kanādiešus Semu Pedlovu un Semu Šahteru, bet otrajā mačā, cīnoties par uzvaru grupā, ar 0-2 (16:21, 18:21) piekāpās brazīliešiem - olimpiskajam čempionam Alisonu Seruti un Alvaru Filju, kuri turnīrā izlikti ar otro numuru.

Jau ziņots, ka Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka apstājās izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā un posmu noslēdza dalītā 17.vietā.

Traumas dēļ šajā posmā nestartēs vadošais Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs. Trešdien šī turnīra kvalifikācijā zaudējumu cieta Mihails Samoilovs/Aleksandrs Solovejs.

Pasaules tūres posms Maskavā norisināsies līdz svētdienai. Turnīros pludmales volejbolisti cīnās par punktiem 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijā.