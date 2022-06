'Saulkrastu kokteilim' pieteikts arī Latvijas vadošais duets Samoilovs/Šmēdiņš

Latvijas pludmales volejbola čempionāta otrais posms no 16. līdz 18. jūnijam notiks leģendārajās Saulkrastu smiltīs. "Saulkrastu kokteilim" ir pieteikti gandrīz visi spēcīgākie šī brīža dueti, ieskaitot pasaules čempionātā Romā startējošos Aleksandru Samoilovus un Jāni Šmēdiņu, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Vīriešu konkurencē pieteikti 47, bet sieviešu – 23 pāri, kas ir šīs sezonas rekords. Vīriešiem pieteikti visi trīs Latvijas spēcīgākie pludmales volejbola dueti, ieskaitot Ardi Bedrīti ar Artūru Rinkeviču un Edgaru Toču ar Kristiānu Fokerotu, kamēr Samoilova un Šmēdiņa dalība atkarīga no sekmēm Romā.

Ar dažādiem pāriniekiem spēlēs Ernests Puškundzis un Rūdolfs Stankevičs, kuri Jūrmalas turnīra kvalifikācijas pirmajā kārtā piekāpās vēlākajiem čempioniem itāļiem Paolo Nikolai un Samuēlem Kotafavam.

No sieviešu duetiem ierindā būs gan Jūrmalas "Elite 16" sacensību dalībnieces Marta Ozoliņa un Luīze Anna Skrastiņa, gan Jūrmalas turnīra kvalifikācijas sacensībās startējušie pāri Varvara Brailko/Deniela Konstantinova un Anete Namiķe/Līva Ēbere.

Vīriešiem sacensības šajā "DEPO Open 2022" posmā no kvalifikācijas līdz finālam norisināsies Saulkrastu Jūras parkā, bet sievietes debijas sacensības "Saulkrastu kokteiļa" ietvaros uzsāks "O-Sands" laukumos Rīgā, uz Saulkrastiem pārceļoties sacensību izšķirošajā dienā – sestdien.

Sacensības ceturtdien, plkst. 12.00, sāksies ar kvalifikācijas turnīru vīriešu komandām. Piektdien sāksies grupu spēles vīriešu duetiem, kā arī kvalifikācijas un pamatturnīra sacensības sievietēm. Sestdien diena Saulkrastos tiks sākta ar ¼ fināliem, sekos ½ fināli, un noslēgumā prožektoru gaismā pirms pusnakts tiks noskaidroti uzvarētāji vīriešu un sieviešu konkurencē.

"DEPO Open 2022" sezona triju mēnešu garumā ir pludmales volejbola svētki ar labāko Latvijas sportistu līdzdalību. Šosezon Latvijas čempionātā "DEPO Open 2022" pludmales volejbolisti sacenšas piecos posmos un finālā. Visi posmi tiek rīkoti ārpus Rīgas, turpinot aptvert Latvijas reģionus, un visos posmos piedalās kā vīrieši, tā sievietes. Tāpat kā iepriekšējās sezonās, visos posmos, izņemot finālu, kā viesi aicināti piedalīties arī spēlētāji no citām valstīm.

Ieeja uz visām "DEPO Open 2022" spēlēm ir bez maksas. Tāpēc līdzjutēji ir aicināti klātienē izbaudīt augstas klases pludmales volejbola spraigās spēles, piedalīties konkursos, kā arī baudīt labu mūziku un karsējmeiteņu uzstāšanos. Aizraujošākās sestdienas spēles tiks translētas arī TV kanālos "Best4Sport" un LTV7.

Vairāk informācijas par "DEPO Open 2022" turnīriem: "https://volejbols.lv/pludmale"

Programma:

ceturtdien (16. jūnijs) –

no 12.00 kvalifikācijas turnīrs vīriešiem

piektdien (17. jūnijs) –

no 9.00 kvalifikācijas turnīrs sievietēm ("O-Sands")

no 11.00 pamatturnīra spēles vīriešiem

no 12.00 pamatturnīra spēles sievietēm ("O-Sands")

sestdien (18. jūnijs) –

no 10.00 – ¼ fināli un ½ fināli

20:00 – spēle par 3. vietu sievietēm, tiešraide LTV7

21:00 – spēle par 3. vietu vīriešiem, tiešraide LTV7

22:00 – fināls sievietēm, tiešraide LTV7

23:00 – fināls vīriešiem, tiešraide LTV7