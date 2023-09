ASV basketbolisti ar graujošu uzvaru iekļūst PK pusfinālā

Pārliecinoši Pasaules kausa pusfinālā otrdien, 5. septembrī, iekļuva ASV basketbola izlase, kas ar 100:63 (24:14, 22:10, 37:20, 17:19) sagrāva Itālijas valstsvienību.

Amerikāņi tagad Pasaules kausa pusfinālā tiksies ar Latvijas un Vācijas dueļa uzvarētāju. Savukārt Itālija līdz ar to atvadījās no cerības iegūt tiešo ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm un turpinās cīņu par 5.-8. vietu, "mazajā pusfinālā" tiekoties ar latviešiem vai vāciešiem.

Uzvarētāju rindās ar 24 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām izcēlās Mikels Bridžess, 18 punktus guva Tairīss Halibērtons, bet 12 punktus - Ostins Rīvss. Itālijai 18 punktus guva Simone Fontekio, bet 11 punktus - Stefano Tonuts.

Uzvarētāji daudz precīzāk izpildīja gan divpunktu (61%:43%), gan trīspunktu (47%:18%) metienus, kā arī uzvarēja cīņu zem groziem (51:33). Bumbu biežāk pārķēra itāļi (10:7), bet bloķētu metienu vairāk bija amerikāņiem (6:2).

Itālijas basketbolisti spēles sākumā spēja uzspiest savu lēno spēles stilu, tādējādi izrādot pretestību spēcīgajai ASV izlasei. Tomēr Itālijas izlasi iegāza ļoti sliktā metienu realizācija – arī pēc brīviem metieniem – un amerikāņi ātri vien palielināja savu pārsvaru. Pirmo ceturtdaļu ASV basketbolisti uzvarēja ar 10 punktu pārsvaru, bet pārtraukumā devās jau ar +22. Itālijas basketbolisti puslaikā spēja gūt tikai 24 punktus, pirmajās 20 minūtēs realizēja tikai divus no 19 tālmetieniem un tikai 24% metienu no spēles.

Otrajā puslaikā ASV jau spēlēja atraisīti, priecējot skatītājus ar iespaidīgiem "slam dunk" un bloķētiem metieniem. Lai gan pēdējā ceturtdaļā amerikāņi "apstājās" un Itālija uzvarēja pēdējās desmit minūtes, tomēr visā spēlē graujoša uzvara ASV valstsvienībai ar 100:63.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.

Pasaules kauss basketbolā, ceturtdaļfināls: Itālija - ASV

Itālija - ASV 63:100. Spēle noslēgusiesAmerikāņi beigās negribīgi sasniedz 100 gūto punktu robežu. Bet ar to pietiek amerikāņiem.

Latvijas izlases galvenais treneris Luka Banki pēc ierašanās Manilā neslēpj sarūgtinājumu par Pasaules kausa rīkošanas līmeni tieši Filipīnās.https://twitter.com/Go3SportLatvija/status/1699062276677120050

https://twitter.com/FIBAWC/status/1699061065261486177

https://twitter.com/nix_gaigalietis/status/1699060149108060318

Itālija - ASV 51:86Amerikāņi gandrīz trīs minūtes neguva nevienu punktu, šo "sauso" periodu ar trejaci pārtrauca Halibērtons. Pie tik liela pārsvara amerikāņi spēlē bez liela iespringuma

Itālija - ASV 44:83. Noslēgusies trešā ceturtdaļaAmerikāņi iespaidīgi noslēdz ceturtdaļu. Itāļi pazaudēja bumbu laukuma vidū un pret grozu vienatnē izgāja divi amerikāņi - Halibērtons gaisā izlaiž bumbu starp kājām un uz "alley oop" danku izved Bančero.https://twitter.com/FIBAWC/status/1699061488818999347

Itālija - ASV 39:78Amerikāņi guvuši jau 32 punktus ceturtdaļā.

Ingrams vēlējās iespaidīgi triekt bumbu grozā pāri Melli. Itālis ar otru roku saņēma sitienu sejā un nokrita uz dēļiem.Tiesneši tikai pēc ilgas konsultēšanās lēma iet skatīt, vai ir nesportiskā piezīme. Tiesneši lemj, ka amerikānim ir nesportiskā piezīme. Tomēr tas spēles gaitu daudz nemainīs.

Iespaidīgs Ostina Rīvza "put back" dankshttps://twitter.com/FIBAWC/status/1699053511390978471

Itālija - ASV 36:64Spēle jau aizgājusi mierīgā gultnē. Nepiespiesta atmosfēra, kur aizsardzība nav tas svarīgākais spēles elements.

Itālija - ASV 28:55Bridžess iemet tālmetienu un demonstratīvi Itālijas soliņam "iebāž sejā", ka ir precīzs no trīs punktu līnijas. Tiesneši uzreiz iedod amerikāniem tehnisko piezīmi

Itālija - ASV 24:46. Sākas 2. puslaiks

Itālija - ASV. Pirmā puslaika statistikaItālija realizējusi tikai divus no 19 tālmetieniem (!!!)! Vēl iekrituši septiņi no 18 divpunktu metieniem. Puslaikā realizēti tikai deviņi metieni no spēles, kas ir katastrofāls rādītājs! Starp citu, abas komandas ir izdarījušas 37 metienus no spēles

https://twitter.com/FIBAWC/status/1699046283997041055

Itālija - ASV 24:46. Noslēdzies pirmais puslaiksEntonijs Edvardss saņēma tehnisko piezīmi. Soda metienu realizēja Luidži Datome, tad vienu no diviem sodiem iemeta Polonaro. ASV pēdējais uzbrukums nesekmīgs, bet tāpat NBA vīriem solīds pārsvars - otrā ceturtdaļa uzvarēta ar 22:10.Savukārt Itālija 20 minūtēs spējusi gūt tikai 24 punktus, kas ceturtdaļfināla dalībniecei nerada godu.

Itālija - ASV 22:41Itālija vairāk nekā četras minūtes nespēja gūt punktus, bet otrajā ceturtdaļā astoņās ar pusi minūtēs gūti astoņi punkti...

Itālija - ASV 18:36Iestrēdzis Itālijas uzbrukums. Amerikāņiem jau divkāršs pārsvars.

Itālija - ASV 18:28Itāļi aptur amerikāņu uzbrukumus un īsti neļauj piekopt ātro basketbolu, kas raksturīgs amerikāņiem. Tomēr uzbrukumā gūtie 18 punkti gandrīz 15 minūtēs ir ļoti zema rezultativitāte.

Itāliju šobrīd iegāž zemā metienu precizitāte.

Itālija - ASV 14:24. Sākas otrā ceturtdaļaItāijai pirmā ceturtdaļa bijusi mazrezultatīvākā visā turnīrā

https://twitter.com/PauliusJakelis/status/1699040715932610856

Itālija-ASV 14:24, noslēgusies pirmā ceturtdaļa

Itālija-ASV 11:20ASV trāpa divus tālmetienus pēc kārtas, Itālija pieprasa minūtes pārtraukumu. Līdz pirmās ceturtdaļas beigām atlikušas 2:04 miniūtes.

https://twitter.com/FIBAWC/status/1699042800212296181

Itālija-ASV 8:11Abām komandām ļoti daudz samocītu uzbrukumu, kas noslēdzas ar sarežģītiem metieniem vai izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem.

Jānis Bendziks no ManilasFilipīnās "Mall of Asia Arena" tribīņu ziņā ir diezgan šaura un augsta. Gan Lietuvas un Serbijas, gan tagad Itālijas un ASV spēlē tribīņu pirmais stāvs ir pustukšs, bet augšējā stāvā tribīnes ir daudz aizpildītākas. Pirmo ceturtdaļfinālu klātienē vēroja 6223 skatītāju, liecina oficiālais spēles protokols. Šajā arēnā var sapulcēties 15 000 cilvēku. Filipīnas it kā ir basketbola valsts, tomēr milzu interesi ceturtdaļfināli neizraisa.

Itālija-ASV 8:7 Itālija labi cīnās aizsardzībā, savukārt uzbrukumā komandas labā piecus punktus pēc kārtas guvis Tonuts.

Itālija-ASV 3:4 ASV bieži izcīna atlēkušās bumbas pie ITālijas groza un tiek pie atkārtotām iespējām uzbrukumā. Itālijai pirmos trīs punktus guvis Meli.

Itālija-ASV, spēle sākusies!

Itālijas sākumsastāvs: Spisu, Tonuts, Meli, Fontekijo, Polonara.

ASV sākumsastāvs: Bridžess, Edvardss, Bransons, Džeksons Jr. un Hārts

Itālijas izlase grupu turnīrā palika otrā - aiz Dominikānas Republikas. Turnīra otrajā fāzē Itālija tika pie svarīgas uzvaras pār Serbiju, kas bija viens no galvenajiem elementiem komandas iekļūšanai labāko astoņu komandu lokā.

ASV izlase izcīnīja četras uzvaras pēc kārtas, bet čempionāta otrās fāzes pēdējā mačā piekāpās lietuviešiem. Neskatoties uz šo neveiksmi, Savienoto Valstu basketbolisti joprojām tiek uzskatīti par galvenajiem favorītiem cīņā par zelta medaļām.

Labdien, dārgie basketbola draugi! Portāls "Delfi" turpina teksta tiešreides no FIBA Pasaules kausa basketbolā. Jau 15.40 mūs sagaida otrais ceturtdaļfināls, kurā ASV izlase tiksies ar Itāliju.