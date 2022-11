Fernandešs gūst divus vārtus; Portugāle arī sasniedz astotdaļfinālu

Portugāles futbola izlase pirmdien Pasaules kausa izcīņā jau pēc grupu turnīra otrās kārtas nodrošināja sev vietu turnīra astotdaļfinālā.

H apakšgrupas otrās kārtas mačā, pateicoties Brunu Fernandeša diviem gūtajiem vārtiem, Portugāle ar rezultātu 2:0 pārspēja Urugvaju, izcīnot otro uzvaru turnīrā.

Ar divām spēlēm astotdaļfināla sasniegšanai pietika trīs komandām – Portugālei, Brazīlijai un Francijai.

Pirmais puslaiks abu komandu izpildījumā ritēja diezgan līdzīgā cīņā. 32. minūtē labākā vārtu gūšanas iespēja bija Rodrigo Bentankuram, kurš izlauzās starp trīs aizsargiem, bet nepārspēja vārtsargu Djogu Koštu.

Spēles pirmie vārti tika gūti 54. minūtē, kad Brunu Fernandešs raidīja bumbu vārtu virzienā, to iegriežot. Krištianu Ronaldu augstā lēcienā bumbai nepieskārās, taču vārtsargam Serhio Rošē patraucēja to tvert. 75. minūtē Urugvaja teju rezultātu izlīdzināja, un Maksi Gomess trāpīja pa vārtu stabu, kad sita no distances.

Laba iespēja mirkli vēlāk bija Luisam Suaresam, bet spēles izskaņā ar video atkārtojuma sistēmas (VAR) palīdzību izdevās saskatīt Urugvajas izlases aizsarga Hosē Himenesa spēli roku soda laukumā. Bernardu Silva devās garām Himenesam, izripinot bumbu viņam starp kājām, un aizsargs kritienā bumbu skāra ar roku. "Pendeli" izpildīja Fernandešs, kurš šo iespēju garām nelaida.

Pēc tam Fernandešam bija divas iespējas gūt vārtus, taču viņam neizdevās tikt pie "hat-trick".

Portugāles izlasei pēc divām spēlēm ir seši punkti, Ganas kontā ir trīs punkti, bet Dienvidkorejas un Urugvajas izlases ieguvušas pa punktam.

Portāls "Delfi" piedāvāja mača teksta tiešraidi, kurā var lasīt detalizētu notikumu aprakstu.