Horvātijas futbolisti trešo reizi izcīna Pasaules kausa medaļas

Par 2022. gada Pasaules kausa izcīņas bronzas medaļas ieguvējiem sestdien, 17. decembrī, kļuva Horvātijas izlase, kas cīņā par trešo vietu ar rezultātu 2:1 (2:1) "Khalifa International Stadium" arēnā pieveica Maroku.

Horvātijas izlase pirms četriem gadiem Pasaules kausā ieguva sudraba medaļas, bet 1998. gadā tā ierindojās trešajā vietā. Savukārt Marokas izlase aizvadīja vēsturisku turnīru, jo neviena cita Āfrikas komanda nebija tikusi līdz spēlei par medaļām.

Spēle iesākās ļoti līdzīgā un atklātā futbolā, un jau septītajā minūtē Horvātija izvirzījās vadībā. Horvāti no 35 metru attāluma izspēlēja standartsituāciju, kurā Lovro Majers iespēlēja bumbu soda laukumā. Ivans Perišičs ar galvu atspēlēja Joško Gvardiolam, kurš lēcienā uz priekšu ar galvu izdarīja precīzu sitienu vārtu augšējā stūrī. Divas minūtes vēlāk Maroka atbildēja ar precīzu sitienu no savas standartsituācijas. No distances bumbu soda laukumā iespēlēja Hakims Ziješs, bet bumba trāpīja Majeram pa galvu, un viņš netīšām pagarināja tās lidojuma virzienu. Ahrafs Dari pie tās bija pirmais, un ar galvu izlīdzināja rezultātu.

Mača turpinājumā spēles iniciatīva pārgāja Horvātijas izlasei, un 42. minūtē tā atguva vadību. Horvātijas izlases uzbrukuma pirmo tempu Maroka apturēja, taču horvāti ātri bumbu atguva, un Mislavs Oršičs no kreisās malas izdarīja sitienu ar augstu trajektoriju pāri Jasinem Bunū. Bumba trāpīja pa vārtu stabu un ielidoja vārtos.

Otrajā puslaika sākumā iespēja gūt vārtus bija Oršičam, bet bumba pēc rikošeta no aizsarga lidoja garām vārtu stabam. Mača turpinājumā Maroka pārņēma iniciatīvu, un 75. minūtē Jusefa El-Nesiri izdarīto sitienu no tuvas distances apturēja horvātu vārtsargs Livakovičs. Dramatiskā mača izskaņā El-Nesiri kompensācijas laikā varēja izraut uzvaru, tomēr sitiens ar galvu bija neprecīzs.

