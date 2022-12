Internetā populārā šefpavāra Salt Bae svinības laukumā ar Argentīnas izlasi raisa neizpratni

Argentīnas futbola izlases svinību laikā uzreiz pēc uzvaras Pasaules kausa finālā pār Franciju laukumā bija redzams kāds cilvēks, kurš fotografējās ar futbolistiem un pat pacēla prestižo trofeju. Tas bija interneta vidē populārais Turcijas miesnieks un šefpavārs ar pseidonīmu Salt Bae, kura darbības radījušas diezgan lielu neizpratni.

Uzreiz pēc aizraujošās finālspēles, kurā Argentīna uzvarēja pēcspēles sitienu sērijā, Salt Bae, kura īstais vārds ir Nusrets Gekče, bija ļoti pamanāms. Viņš bija kopā ar Argentīnas futbolistiem, lūdza spēlētājus nofotografēties, tostarp arī Lionelu Mesi un Anhelu di Mariju. Viņš bija redzams vairākos video un fotogrāfijās, turklāt paņēma rokās arī Pasaules kausa trofeju.

Bija redzams, ka vairāki futbolisti izvairījās no turka nekaunīgās uzvedības, kas noveda pie neveiklām situācijām, tomēr viņš negrasījās laist garām izdevību, kas, visticamāk, rodas vienreiz dzīvē.

