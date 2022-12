Mesi un Argentīna futbola trillerī 'pendelēs' izcīna Pasaules kausu

Par Pasaules kausa ieguvēju Katarā svētdien trešo reizi vēsturē kļuva Argentīnas futbola izlase, kas finālā pēcspēles sitienos apspēlēja nu jau eksčempioni Franciju.

Pamatlaiks noslēdzās 2:2, pagarinājumā abas komandas guva vēl pa vieniem vārtiem, rezultātam kļūstot 3:3, bet 11 metru pēcspēles sitienos ar 4:2 uzvarēja Argentīna.

Argentīnas izlases labā divus vārtus iesita Lionels Mesi, kamēr reizi izcēlās Anhels di Marija. Savukārt Franciju beigās neizglāba Kiliana Mbapē trīs vārti jeb "hat-trick".

Argentīnieši par Pasaules kausa ieguvējiem kļuvuši trešo reizi – iepriekšējās reizes tituls iegūts 1978. un 1986. gadā. Tikmēr Francijai aiz Itālijas un Brazīlijas neizdevās kļūt par trešo valsti, kas triumfējusi divos finālturnīros pēc kārtas.

Jau ar mača sākumu iniciatīvu savās rokās ņēma Argentīnas izlase, kura kontrolēja notikumus laukumā un neļāva Francijai tikt pat līdz soda laukumam. Pirmos vārtus Argentīna guva gan pašu francūžu rupjas kļūdas dēļ, jo di Mariju soda laukumā paklupināja Usmans Dembelē. Tiesnesis piesprieda 11 metru soda sitienu, ko 23. minūtē pārliecinoši realizēja Mesi – viņš bumbu sita labajā vārtu stūrī, kamēr vārtsargs Igo Loriss aizlēca uz otru pusi.

1 - Lionel Messi is the first player to score in the group stage, round of 16, quater-final, semi-final and final in a single edition of the World Cup. Prestige. pic.twitter.com/jnisNEa8F5 — OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2022



Arī pēc iesistajiem vārtiem argentīnieši turpināja kontrolēt spēles gaitu, kaut gan atspēlēties vajadzēja Francijai. Vēl vienu vārtu gūšanai Argentīnai bija vajadzīgas vien 13 minūtes. Pēc retā Francijas uzbrukuma argentīnieši devās straujā pretuzbrukumā, Mesi eleganti piespēlēja Hulianam Alvaresam, kurš tālāk bumbu pāradresēja labajā flangā esošajam Aleksim Makalisteram, un viņš savukārt uz vārtu priekšu piespēlēja di Marijam – filigrāns sitiens pāri Lorisam nozīmēja, ka Argentīna jau vadībā ar 2:0.

Argentīnieši acīmredzami spēlēja dedzīgāk un turpināja dominēt laukumā arī pirmā puslaika turpinājumā, Francijai pat īsti nebija iespēju gūt vārtus, turklāt jau pirms pārtraukuma Didjē Dešāns veica divas spēlētāju maiņas, tostarp nomainot blāvi spēlējošo Dembelē. Argentīna laukumā bija ļoti disciplinēta, bet francūžiem pirmā kaut cik reālā iespēja radās tikai pirmā puslaika kompensācijas laikā - tālu standartsituāciju izpildīja Antuāns Grīzmans, kurš piespēlēja uz tālo vārtu stabu Rafaelam Varānam, bet viņam neizdevās aizsniegties līdz bumbai. Pirmajā puslaikā Francija pa Argentīnas vārtiem neizpildīja nevienu sitienu.

Arī otrais puslaiks iesākās ar Argentīnas dominanci, kamēr Francijai neizdevās pat radīt spiedienu pie pretinieku vārtiem. Tikai 71. minūtē Francijai izdevās pirmais kaut cik jēdzīgais moments – stipri pāri vārtiem sita Mbapē, turklāt francūžiem bija pirmais raidījums visā spēlē. Arī turpinājumā Argentīna turpināja spēlēt pārliecinoši, tomēr lūzuma punkts pienāca 80. minūtē – noteikumi soda laukumā tika pārkāpti pret Randālu Kolo Muani, un Mbapē iesita "pendeli" samazinādams rezultāta starpību līdz minimumam. Francija beidzot bija ieguvusi nepieciešamās emocijas, ko ātri pārvērta vēl vienā vārtu guvumā. Atņemdami bumbu pretiniekiem, francūži metās vēl vienā uzbrukumā, un Markuss Turams piespēlēja bumbu Mbapē, kurš no gaisa skaisti trieca bumbu vārtos 81. minūtē.

2 - Kylian Mbappé has scored two goals in the space of 97 seconds, becoming the first player to score a brace in a World Cup final since Ronaldo for Brazil vs Germany in 2002. Ignition. pic.twitter.com/qSJVKmdaek — OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2022



Argentīna dominēja 80 minūtes, taču nu bija pilnībā sabrukusi. Pamatlaika turpinājumā laukumā jau dominēja Francija, kas argentīniešu soda laukumā vērpa vienu karuseli pēc otra. Tiesa, kompensācijas laika septītajā minūtē Mesi varēja izšķirt spēles likteni, taču Loriss glāba. Pamatlaiks beidzās ar neizšķirtu 2:2, un duelis turpinājās pagarinājumā. Tajā bija mazāk bīstamu momentu pie vārtiem nekā pamatlaikā, taču pirmā pagarinājuma izskaņā Lautaro Martinesam bija divas lieliskas iespējas gūt vārtus, taču Francijas aizsargi bija vietā. 107. minūtē Mesi izpildīja bīstamu sitienu no gaisa, ko atvairīja Loriss, taču divas minūtes vēlāk tieši leģendārais uzbrucējs no jauna Argentīnu izvirzīja vadībā. Loriss izmisīgi atvairīja Martinesa sitienu, bet pirmais pie atlēkušās bumbas bija tieši Mesi, gūdams savus otros vārtus mačā.

Argentīnieši tuvojās uzvarai, tomēr 116. minūtē Gonsalo Montjels savā soda laukumā atsita bumbu ar elkoni, tiesnesis nozīmēja 11 metru soda sitienu, ko realizēja Mbapē, sarūpēdams sev "hat-trick". Savukārt jau pagarinājuma trešajā minūtē abas komandas varēja gūt uzvaras vārtus – Kolo Muani sitienu atvairīja Argentīnas vārtsargs Emiliano Martiness, bet uzreiz pēc tam otrā laukuma pusē Lautaro Martiness ar galvu bīstami sita garām vārtiem.

2 - Kylian Mbappe is the second player to score a World Cup final hat-trick after Geoff Hurst for England v Germany in 1966. Historic. #ARGFRA pic.twitter.com/UMohg41mqH — OptaJean (@OptaJean) December 18, 2022

Šī Pasaules kausa liktenis tika noskaidrots 11 metru pēcspēles sitienos, kurā ar 4:2 uzvarēja Argentīna. Argentīniešu labā vārtus "pendelēs" iesita Mesi, Paulo Dibala, Leandro Paredess un Montjels. Francūžiem precīzi bija vien Mbapē un Kolo Muani.

